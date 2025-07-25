Какие вещи не стоит брать в путешествия: советы опытной туристки

Собирая чемодан в путешествие, мы всегда задаемся двумя задачами, которые в определенной степени противоречат друг другу – стараемся взять поменьше вещей, чтобы не таскать тяжелого, и при этом не забыть ничего нужного. И в этом деле стоит прислушаться к советам опытных путешественников.

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Как пишет издание Express, свой топ ненужных во время отпуска вещей опубликовала тревел-блогер Readyjetroam. Женщина по имени Лиза успела объехать со своим мужем Мэттом более 90 стран и теперь делится советами и лайфхаками, как путешествовать с комфортом. На собственном опыте женщина сформировала десятку предметов, которыми не стоит забивать чемодан.

По словам Лизы, одна из самых распространенных ошибок — брать с собой слишком много обуви. Опыт путешествий подсказал ей, что больше трех пар вам никогда не понадобится: "Одна – для прогулок, одна – для пляжа или бассейна, одна – для красивого наряда. Конец".

Она также посоветовала оставить дома пляжное полотенце. "Оно занимает половину сумки и сохнет медленнее, чем длится похмелье после поездки. В большинстве мест полотенца предоставляют или можно купить недорогое полотенце на месте", — объяснила она.

Так же Лиза не советует брать что-либо, что вы задумали прихватить на всякий случай. "Если вы берете что-то на случай, который выдумали в голове, не делайте этого. Вы можете купить практически все, что вам действительно понадобится", – сказала блогерша.

Также женщина посоветовала не брать в дорогу фен и полноразмерные туалетные принадлежности. А еще, по ее мнению, точно не стоит класть в чемодан украшения, которые вам жаль потерять. "Оставьте семейные реликвии дома. Я путешествую с одной парой сережек и недорогим браслетом. Никакого стресса", – сказала Лиза.

Лишними станут и несколько модных сумок, даже если вы очень любите моду. "Одной хорошей сумки через плечо или сумки с защитой от кражи достаточно. Подбирать их к одежде не нужно", – объяснила она.

Вообще, говоря о моде, Лиза посоветовала не класть в чемодан отдельный лук на каждый день. "Выбирайте простую палитру цветов. Комбинируйте. Никто вас не осудит, а даже если осудят, вы этих людей больше не увидите", – объяснила путешественница.

Еще один антисовет от блогера – это путешествовать с пачкой наличных на руках. "Воспользуйтесь банкоматом по прибытии. Это выгоднее, безопаснее, проще", – поделилась она соображениями.

Блогер призвала также не брать в дорогу слишком много гаджетов и зарядных устройств. "Вам понадобится только один универсальный адаптер, а также, вероятно, только телефон и, возможно, Kindle. Не берите с собой весь Apple Store", – сказала подписчикам Лиза.

В целом подписчики согласились с мнением блогера. Однако высказали несколько возражений по поводу рекомендации не брать наличные. В комментариях напомнили, что снятие наличных с иностранной карты часто сопровождается немалой комиссией. А чтобы не потерять эти деньги, их порекомендовали раскладывать по разным карманам.

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