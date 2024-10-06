Какие знаки зодиака не выдерживают долго без отношений: астрологи назвали топ-3

Астрология основана на предположениях, что определенное расположение звезд и планет в момент рождения может определять судьбу и черты характера. Например, некоторые знаки зодиака часто выбирают карьеру, свободу и саморазвитие, в то время как другие не могут долго выдержать без близких отношений.

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Астрологи говорят, что есть три знака, которые, как правило, быстро влюбляются и с головой погружаются в романтические приключения. Любовь для них является основной ценностью в жизни. Они тяжело переживают разлуку и часто готовы идти на все, чтобы сохранить отношения.

Овен

Смелые, импульсивные, рисковые и настойчивые Овны влюбляются буквально в мгновение ока. Ими управляет Марс, планета страсти и действия. Часто Овны с головой уходят в новые отношения и просто отказываются видеть недостатки партнера.

Овны умеют произвести впечатление и обычно сами являются инициаторами знакомств. Они могут почувствовать искру с кем-нибудь в баре, пообщаться с незнакомцем во время отпуска или даже влюбиться онлайн, не дожидаясь личной встречи. Овен всегда будет сначала действовать, а потом думать, что также означает, что он способен пройти мимо – или просто проигнорировать – любые красные флаги, которые могут остановить другие знаки зодиака от опрометчивых решений.

Весы

Весами руководит Венера, планета любви и красоты, поэтому этот знак часто испытывает грусть от недостатка общения. Весы очень привлекательны, поэтому на них всегда и повсюду обращают внимание. Более всего они стремятся создать тихую гавань – место, где будет царить гармония, поддержка и любовь. Эта черта побуждает их быстро переходить от романтических встреч к серьезным обязательствам.

Но для судьбоносного шага нужно выбрать идеального партнера. А выбирают Весы долго. Пока они не встретят настоящую любовь, будут постоянно искать общение, флирта и новых знакомств буквально повсюду: на работе, на дружеских вечеринках, в онлайн-приложениях. У них всегда есть несколько вариантов про запас. Однако, встретив любовь, Весы сразу и без сомнений погружаются в отношения.

Рыбы

Рыбы живут для любви. Это гиперромантические личности, которые больше всего стремятся к отношениям. В тот момент, когда чувствуют искру, они сразу же представят свадьбу, медовый месяц, уютную квартирку, детей, дачу и счастливую старость.

Рыбы мечтательны и романтичны. Они часто смотрят на любовь через призму идеализма, который побуждает их сразу погружаться в отношения. Это тот знак, который незаметно переносит свою зубную щетку, одежду и другие вещи в квартиру партнера, чтобы сразу подтвердить свои права. Это иногда приводит к травматическим разрывам, потому что не все готовы после нескольких свиданий думать о свадьбе.

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