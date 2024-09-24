Каким будет новый автомобиль BMW X5: появились интересные детали и визуализация

BMW X5 дебютировала в 1999 году и с этого момента устанавливает стандарты на рынке. Автомобиль уже много лет является символом мощности, стиля и инноваций среди среднеразмерных роскошных внедорожников.

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В скором времени автопроизводитель должен выпустить новую версию X5. Все, что известно о ней, рассказал Carscoops.

Недавно новый X5 был замечен на испытаниях в Германии и Испании, рядом с обновленной 7-Series. Автомобиль получил кодовое название G65. Он обещает быть еще более стильным, изящным и может вернуть себе статус одного из лучших роскошных кроссоверов в мире.

И хотя официальный запуск еще не состоялся, в сети появились некоторые подробности.

Новый дизайн

Новый BMW X5 черпает вдохновение из концепта Vision Neue Klasse X, отличающегося более четкими поверхностями и элементами. Впереди мы увидим переосмысленную фирменную решетку радиатора, окруженную удлиненными фарами и горизонтальными дневными ходовыми огнями. Мускулистый капот с центральной выемкой придаст автомобилю агрессивный вид, а боковые крылья позаимствуют элементы от нового X3.

Дверные ручки, подобны тем, что используются в Ford Mustang Mach-E, будут интегрированы в оконные линии, придавая автомобилю минималистичный вид. Задняя часть также претерпит изменения – ее дизайн станет более монолитным и прямоугольным.

Интерьер

Внутри новый X5 имеет изысканный интерьер последней версии 5 Series. В салоне доминирует изогнутая панель с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 14,9-дюймовым сенсорным дисплеем, работающим на базе последней версии системы iDrive 8.5.

Кроме того, автомобиль оснащен беспроводной зарядкой, встроенной точкой доступа Wi-Fi, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А для любителей музыки предусмотрена премиальная акустическая система Harman/Kardon.

Силовые установки

Ожидается, что новый X5 останется на платформе BMW CLAR, что позволит использовать бензиновые и электрические двигатели. Автомобиль будет доступен в нескольких вариантах: от гибридов до полностью электрических версий.

Одной из ключевых станет модель iX5 – полностью электрический вариант X5 с запасом хода до 475 км на одном заряде.

Гибридная версия будет оснащена батареей на 19,4 кВт-ч, которая позволит проехать более 64 км на электричестве, а для любителей скорости предусмотрены мощные двигатели с турбонаддувом мощностью до 593 лошадиных сил.

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