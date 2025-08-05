Август — не просто жаркий месяц. Это — мистический портал, в котором любовь проявляет себя в самых неожиданных формах. Именно в это время звезды сходятся так, чтобы подсказать: вот где и когда бьется ваше сердце сильнее. Я расскажу вам, для кого август станет месяцем романтического взлета, страсти и настоящей близости.

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Лев

Ваш магнетизм у серпні просто шалений. Ви — як сонце в зеніті: притягуєте, обпалюєте, зачаровуєте. Люди не можуть відвести погляду — і це не метафора. Ваше серце цього місяця — не просто орган, а компас. Воно веде вас до того, хто бачить вас справжніми, а не лише красивими. Не шукайте глядачів — шукайте тих, хто здатен бути поруч, коли світло згасає. Саме зараз можливий початок глибоких, відвертих стосунків. Або — відновлення старих, але вже на інших умовах. Кохання: серпень — ваш любовний сезон. Із серцем на долоні — ви непереможні.

Стрілець

Флірт, який спалахує на тлі нових знайомств або поїздок, цього місяця може перерости у щось значно більше. Ваше бажання досліджувати нове — це ключ. Але цього разу шукайте не місця, а людину, в якій захочеться залишитися. Це період емоційного ризику, який виправданий. Ви відчуєте, що готові не просто сміятися разом, а й мовчати — і це буде найщирішим моментом. Кохання: пригода починається — і цього разу вона може тривати довше, ніж ви планували.

Риби

Ви вже відчуваєте: щось витає в повітрі. Це не просто настрій — це енергетичне поле, яке притягує до вас магію кохання. Ваш погляд зараз — це заклинання. Один дотик, одне слово — і людина опиняється у вашому всесвіті. Серпень дає вам можливість створити не просто зв’язок, а духовний союз. Прислухайтеся до інтуїції — вона знає, хто прийшов, щоб залишитися. Кохання: чари витають навколо вас. Історія, яка почнеться зараз, може мати продовження у зовсім іншому вимірі.

Серце — це не просто м’яз. Це магічний центр, який відгукується на зіркові коливання. У серпні 2025 року Лев, Стрілець і Риби відчують, як любов проходить крізь них, очищуючи, змінюючи, запалюючи. Але пам’ятайте: навіть найточніше пророцтво не працює, якщо ви не готові зустрітись із собою справжніми. Дозвольте собі відчувати — і світ відповість взаємністю.

З любовʼю, ваша Тетяна Гай, єдина жриця культу Каїна в Україні, тарологиня та езотерикиня.