Какое число последующее? Загадка, что 'сломает' мозг даже взрослым

Математическая головоломка вызвала волну дискуссий посреди любителей логики. На первый взгляд, последовательность выглядит загадочно и только внимательные зрители могут найти правильное решение. 4

Видео дня

Убедитесь, что вы сможете определить, какое число должно быть следующим? Этим математическим заданием поделилось издание Mirror.

Логический вызов

Посмотрите на ряд чисел, где 7 равно 42, 6 – 30, а 5 – 20. Ваша задача – найти значение для тройки. На первый взгляд числа просто уменьшаются с интервалом в 10, но такая логика не срабатывает. Например, если 5 = 20, то 4 должно было бы равняться 10, а 3 — 0, но это противоречит условию, что 7 равно 42.

Ключ к разгадке

Чтобы решить эту головоломку, нужно обратить внимание на закономерность умножения. Каждое число в последовательности является произведением этого числа на предыдущее. Например, 7×6=42, 6×5=30, а 5×4=20. Поэтому для нахождения значения тройки необходимо применить ту же логику.

Подсказка для колеблющихся

Если головоломка кажется сложной, вспомните таблицу умножения. Обнаружив общую связь между числами, вы сможете быстро прийти к правильному результату. Эта задача, на первый взгляд, может выглядеть непонятной, но ее разгадка требует всего-навсего немного математических навыков и внимания к деталям.

Решение головоломки

Следовательно, если 4×3 = 12, то для тройки расчет будет 3×2. Ответ на эту задачу — 6. Разгадка базируется на последовательном умножении каждого числа на предыдущее.

Решение таких логических задач помогает улучшить когнитивные способности, поэтому регулярное выполнение подобных головоломок будет способствовать развитию памяти и быстрому мышлению. Если вам удалось найти ответ за 11 секунд, сочтите себя настоящим гением.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

найдите три ошибки на простом рисунке;

или попытайтесь развязать интересную головоломку о том, какая труба наполняет ведро;

или определите, какие часы показывают неправильное время.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.