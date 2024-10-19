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Какое число последующее? Загадка, что "сломает" мозг даже взрослым

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
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Какое число последующее? Загадка, что 'сломает' мозг даже взрослым

Математическая головоломка вызвала волну дискуссий посреди любителей логики. На первый взгляд, последовательность выглядит загадочно и только внимательные зрители могут найти правильное решение. 4

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Убедитесь, что вы сможете определить, какое число должно быть следующим? Этим математическим заданием поделилось издание Mirror.

Логический вызов

Посмотрите на ряд чисел, где 7 равно 42, 6 – 30, а 5 – 20. Ваша задача – найти значение для тройки. На первый взгляд числа просто уменьшаются с интервалом в 10, но такая логика не срабатывает. Например, если 5 = 20, то 4 должно было бы равняться 10, а 3 — 0, но это противоречит условию, что 7 равно 42.

Какое число последующее? Загадка, что "сломает" мозг даже взрослым

Ключ к разгадке

Чтобы решить эту головоломку, нужно обратить внимание на закономерность умножения. Каждое число в последовательности является произведением этого числа на предыдущее. Например, 7×6=42, 6×5=30, а 5×4=20. Поэтому для нахождения значения тройки необходимо применить ту же логику.

Подсказка для колеблющихся

Если головоломка кажется сложной, вспомните таблицу умножения. Обнаружив общую связь между числами, вы сможете быстро прийти к правильному результату. Эта задача, на первый взгляд, может выглядеть непонятной, но ее разгадка требует всего-навсего немного математических навыков и внимания к деталям.

Решение головоломки

Следовательно, если 4×3 = 12, то для тройки расчет будет 3×2. Ответ на эту задачу — 6. Разгадка базируется на последовательном умножении каждого числа на предыдущее.

Какое число последующее? Загадка, что "сломает" мозг даже взрослым

Решение таких логических задач помогает улучшить когнитивные способности, поэтому регулярное выполнение подобных головоломок будет способствовать развитию памяти и быстрому мышлению. Если вам удалось найти ответ за 11 секунд, сочтите себя настоящим гением.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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