Какое растение посадить в саду, чтобы не было сорняков: отличное бюджетное решение

Во время подготовки сада к лету в вашем списке дел может быть несколько задач. Например, уборка патио или скашивание травы. Но садоводам советуют сделать еще кое-что, что спасет их территории от нежелательных сорняков.

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Так, главный садовник Audley Villages Марк Двелли призвал посадить красный тимьян. Также известный как тимьян обыкновенный (thymus serpyllum), он часто используется как альтернатива традиционным газонам, как отдельно, так и в сопровождении других низкорослых растений. Поскольку его редко нужно косить и почти не надо поливать, это отличный вариант для садоводов, не требующий особого ухода, пишет Express.

Этот тимьян дает яркие темно-розовые и фиолетовые цветы, а также зимостойкий, то есть может переносить и холодные месяцы.

Благодаря медленному росту его также не нужно косить так часто, как традиционную траву.

Но это не единственное преимущество. Это растение также является "естественным средством для подавления сорняков". Густое растение затеняет почву, затрудняя прорастание сорняков, почти действуя как коврик.

Это не только отличный выбор для садоводов, который не требует особого ухода, но и "нетоксичен и безопасен для домашних животных", а Марк описывает его как "идеальный для владельцев, которые имеют пушистых друзей-авантюристов".

Это растение также можно добавлять к краям дорожек для добавления цвета, на поднятые клумбы, в оконные ящики и неглубокие горшки, а его ароматические листья можно даже использовать в кулинарии.

Солнечный свет

Ползучий красный тимьян любит прямые солнечные лучи, поэтому эксперт рекомендует выбрать место, которое получает не менее нескольких часов солнечного света в день.

Посадка

Во время посадки обязательно регулярно поливайте растение, чтобы корни могли крепко расти. Его можно сажать из семян, рассады или небольших растений.

Если вы планируете использовать небольшие растения, обязательно оставляйте между ними от нескольких до десяти сантиметров, чтобы почва могла хорошо дренироваться.

Почва

Как и многие почвопокровные растения, ползучий красный тимьян может выдерживать периоды засухи после приживления, что означает, что он является более выносливым дополнением к саду, но он не любит застоя воды.

Обеспечьте хороший дренаж почвы в дождливые дни или во время полива, добавляя органические вещества, такие как компост или разложенные листья, которые вы могли накопить за зиму, чтобы предотвратить гниение корней.

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