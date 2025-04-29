Какой ингредиент нужно обязательно добавить в фарш на котлеты: неожиданный ответ

Идеальные котлеты – мечта каждого, кто готовит дома.Часто даже свежее мясо и правильный рецепт не гарантируют желаемую нежность и сочность. Есть один простой ингредиент, который поможет сделать фарш действительно правильным. Его добавляют и опытные повара, и любители домашней кухни. Этот секрет следует знать каждому.

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Редакция FoodOboz расскажет, какой простой ингредиент следует добавить в фарш кна отлеты. Ответ вас удивит.

Чтобы котлеты получились сочными, мягкими и держали форму, в фарш обязательно нужно добавить ледяную воду. Это не способ сэкономить на мясе, как часто ошибочно полагают.

Почему нужно добавлять воду в фарш

1. Белки мяса удерживают влагу. Мясные белки обладают свойством связывать воду. Дополнительное увлажнение фарша помогает набухать белкам, делая фарш более пышным и однородным.

2. Котлеты становятся выше и легче. Во время жарки вода внутри фарша превращается в пар, который "разрыхляет" котлету изнутри. Благодаря этому котлеты не оседают, остаются пышными и аппетитными.

3. Фарш легче формируется. Увлажненный фарш становится клейким и пластичным. Котлеты из него хорошо держат форму и не разваливаются во время приготовления.

Почему именно ледяная вода

Она помогает сохранить жировые прослойки в мясе, не давая им таять преждевременно.

Снижает риск размножения бактерий при приготовлении фарша.

Сохраняет оптимальную структуру белков для будущей термической обработки.

Как правильно добавлять воду

На 1 кг фарша добавьте 100–150 мл очень холодной или ледяной воды. Тщательно вымесите массу и поставьте ее в холодильник минимум на 30 минут перед формовкой котлет. Так фарш станет совершенно вязким и с ним будет просто работать.

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