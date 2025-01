Какой маникюр был в центре внимания на 'Золотом глобусе': топ-4 дизайна

Церемония "Золотой глобус – 2025" не только определила лучших в мире кино, но и задала новые тренды в сфере маникюра. От классической элегантности до смелых экспериментов звезды продемонстрировали разнообразные и впечатляющие дизайны ногтей.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает рассмотреть четыре самые яркие тенденции, царившие на красной дорожке. В этом году маникюр стал не просто дополнением образа, а настоящим заявлением об индивидуальности и стиле. От нежных пастельных оттенков до экстравагантных форм и декора – каждая деталь стоит внимания.

Николь Кидман и аристократический молочный маникюр

Николь Кидман продемонстрировала на красной дорожке изящный и универсальный молочный маникюр. Этот нежный и элегантный оттенок подойдет как для роскошного вечернего платья, так и для повседневного образа.

За создание этого маникюра отвечала Тви Нуэн, известная своей работой над обложкой сингапурского VOGUE за декабрь 2024 года. Ее профессионализм и внимание к деталям позволили создать безупречный и аристократический образ Николь Кидман.

Селена Гомес и вечная классика френча

Селена Гомес, известная своей любовью к элегантным и изящным образам, на этот раз снова доверилась своему постоянному мастеру Тому Бачику. Бывший серфер и уличный художник, Бачик создал для актрисы классический французский маникюр, ставший одой Одри Хепберн и вневременной элегантностью.

Для создания этого безупречного френча Том Бачик использовал средства бренда Olive and June. Белоснежные кончики ногтей были созданы с помощью оттенка "HD", а для основного тона мастер избрал нежный оттенок "The Queen Takes Her Tea With Milk". Завершающим штрихом стало глянцевое покрытие, придающее ногтям влажный блеск. Этот маникюр подчеркнул природную красоту Селены и гармонично дополнил ее образ.

Зендея и сдержанная голливудская элегантность

Образ Зендеи на "Золотом глобусе" был вдохновлен стилем выдающейся темнокожей певицы Нэнси Брайант, выступавшей в ночных клубах Америки в 40-х – 50-х годах. Ее стилист Лу Роуч создал ретро-образ, включавший элегантное платье, бриллианты Bvlgari и ностальгические голливудские волны в прическе.

Маникюр Зендеи был сдержанным и элегантным: миндалевидная форма ногтей, умеренная длина и нежное розовое покрытие. Однако именно этот лаконичный дизайн удачно подчеркнул роскошное кольцо с бриллиантом на его левой руке, что спровоцировало новую волну слухов о возможной помолвке с актером Томом Голландом.

Синтия Эриво и ее смелые "волшебные когти"

Маникюр Синтии Эриво стал настоящей сенсацией на красной дорожке "Золотого глобуса". Автором этого экстравагантного дизайна стала 19-летняя мастерица из Лос-Анджелеса, известная в социальных сетях как Clawz by Dior. Она не боится смелых решений и поощряет своих клиенток к экспериментам с длиной, формой и цветом ногтей.

Ультрадлинные ногти Синтии Эриво с оригинальным дизайном привлекли всеобщее внимание и стали одной из самых обсуждаемых деталей церемонии. Этот маникюр стал ярким примером того, как ногти могут стать подлинным произведением искусства. Мастер Clawz by Dior создает на ногтях своих клиенток настоящие сказочные миры, поэтому ее Instagram-страница – настоящая находка для поклонников нейл-арта.

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие образы звезд на красном тротуаре "Золотого глобуса 2025".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.