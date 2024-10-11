Какой маникюр сделать осенью: Хейли Бибер уже показала самые трендовые варианты

Модель, предприниматель и молодая мама Хейли Бибер, несмотря на большую занятость, находит время на то, чтобы задавать новые тренды. В частности, в маникюре.

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В последнее время в своем Instagram она продемонстрировала несколько дизайнов, занимающих самые высокие места в списке трендов на осень 2024. А помогла ей в этом мастер Зола Ганзоригт, которой доверяют свои руки такие звезды, как Сабрина Карпентер, Сидни Суини и Кайли Дженнер.

Сразу после рождения сына в августе этого года Бибер показала своим подписчикам маникюр сложного оттенка коричневого цвета. За ориентир звезда взяла оттенок кленового сиропа. Как признавалась Ганзоригт, повторить такой цвет будет очень сложно, ведь они создали его путем смешивания пяти разных оттенков. Эта техника считается одной из коронных для звездной маникюрщицы.

Уже через две недели, в середине сентября, Бибер вышла в сторис, чтобы продемонстрировать темно-синие ногти. Этот глубокий цвет ночного неба тоже считается одним из основных этой осенью. Такой цвет был в тренде в середине 2010-х гг. и сейчас он снова возвращается в моду.

Ближе к концу сентября звезда снова вернулась к коричневому цвету, но на этот раз выбрала светлый и мягкий оттенок с неизменным глянцевым покрытием. Его Бибер описала, как покрытое глазурью латте. Модель также призналась, что такие природные цвета она любит больше всего.

В интервью изданию Marie Claire Гейли также рассказала о своих маникюрных планах на осень. Так она планирует создать дизайн с глубокими красными и коричневыми оттенками – цветами красного вина и всего, что близко к ним. А еще она обратила внимание на глубокий серый, который назвала очень крутым.

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