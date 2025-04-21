Какой маникюр выбрать в мае: модная идея от Кайли Дженнер

Трендовый в этом сезоне нюдовый маникюр многим кажется, хоть и элегантным, но все же скучным выбором. И тем, кому хочется дополнить его чем-то действительно интересным и актуальным, стоит присмотреться к дизайну, который избрала для себя звезда реалити и предпринимательница Кайли Дженнер.

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Неизвестно, повлиял ли на нее таким образом полет космос полностью женского экипажа с участием певицы Кэти Перри и тележурналисток Лорен Санчес и Гейл Кинг, но Дженнер избрала темой своего маникюра звезды. Чем и похвасталась перед подписчиками своего Instagram.

Для посещения фестиваля Coachella, инфлюэнсер решила придать своим ногтям удлиненную овальную форму, покрыть их телесным лаком и декорировать серебристыми звездочками. Впрочем, многие увидели в таком дизайне не отсылку к космосу, а элемент логотипа спиртного напитка Sprinter, выпускаемого самой Кайли. Своим присутствием на Coachella она рекламировала этот продукт. Баночки с напитком она показала и своим подписчикам.

Впрочем, серебристые звездочки в последнее время тоже становятся микротрендом маникюра. Похожий дизайн несколько недель назад продемонстрировала Дуа Липа, находившаяся в Австралии с концертами. Хотя ее ногти были короче, а звездочки на них мельче, все же стиль был вполне узнаваем. Теперь индустрия бьюти ждет, когда к тренду присоединится еще и законодательница моды в нейл-арте Хейли Бибер.

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