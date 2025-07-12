Какой праздник 12 июля в Украине: церковный календарь

12 июля 2025 года — это день, сочетающий в себе как глубокие религиозные традиции, так и ряд светских праздников и значимых исторических событий. Православная церковь в этот день чтит Собор архангела Гавриила, одного из важнейших архангелов в христианстве.

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В то же время Украина отмечает День рыбака, а мир — Международный день камня и День рая для дураков, что придает дню особый колорит. Кроме праздничных дат, 12 июля вобрало в себя важные исторические моменты, от первых спортивных достижений до эпохальных изобретений и политических потрясений, которые формировали современный мир.

Какой праздник 12 июля

Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями (International Day of Combating Sand and Dust Storms)

Всемирный день рома (World Rum Day)

Международный день Малалы (International Malala Day или Malala Day)

Международный день купания голышом

Всемирный день бортпроводника

День разноцветных глаз

День бумажного пакета

Какой церковный праздник 12 июля

12 июля верующие чтят память святых апостолов Петра и Павла.

Оба апостола были выдающимися учениками Иисуса Христа, которые своей жизнью и мученической смертью засвидетельствовали верность Богу. Апостол Петр, бывший рыбак, первым признал Христа Сыном Божьим и стал основой Церкви. Апостол Павел, который сначала преследовал христиан, после личного откровения принял Христа и стал ревностным проповедником Евангелия среди язычников. Оба апостола претерпели мученическую смерть в Риме: Петра распяли вниз головой, а Павлу отсекли голову.

Их память почиталась еще с первых веков христианства. В этот день Церковь прославляет апостолов как духовных столпов веры, а верующие молятся о духовной силе, твердости в вере и прощении. В Украине праздник Петра и Павла стал особенно почитаемым после Крещения Руси, а многие храмы имеют его своим престольным.

Исторические события 12 июля

1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (П. Орлика, К. Гордиенко).

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого отравляющего вещества газ, который по месту боев получил название иприт.

1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч заключенных исправительных лагерей, их отправляли в штрафные батальоны.

1970 — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

1989 — последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Саввича Гончарука.

Именинники 12 июля

Петр, Павел, Тихон, Валентина, Мелания.

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