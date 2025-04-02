Какой праздник 2 апреля в Украине и мире: все об этом дне

2 апреля православные верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. Именины сегодня празднуют Григории, Анастасии, Никиты и Федоры.

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В Украине сегодня отмечают День кинолога, а в мире – Международный день детской книги, Международный день проверки фактов, Всемирный день распространения информации об аутизме. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 апреля

Православный календарь

По православному календарю 2 апреля верующие чтят преподобного Тита Чудотворца. Он был отшельником и монахом, известен своей сдержанностью, мудростью, аскетизмом и силой молитвы. По преданию, у Тита был дар исцеления и духовного прозрения, благодаря чему его почитали как святого еще при жизни.

В храмах в этот день совершаются литургии, а верующие обращаются к святому с молитвами о духовной поддержке, исцелении души и тела, а также о силе в преодолении жизненных соблазнов.

Международный день детской книги

Каждый год 2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги, приуроченный ко дню рождения Ганса Кристиана Андерсена – выдающегося датского сказочника. Этот праздник начал Международный союз детской книги (IBBY) в 1967 году, чтобы популяризировать чтение среди детей и подчеркнуть важность детской литературы для развития мышления, воображения и нравственных ценностей.

В Украине в этот день библиотеки, школы и учреждения организуют тематические чтения, конкурсы, выставки книг, презентации новых изданий и встречи с писателями.

Всемирный день распространения информации об аутизме

2 апреля – один из важнейших дней в календаре инклюзии и поддержки особых людей. Праздник основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году с целью повышения осведомленности о расстройствах спектра аутизма (РСА), борьбы с предубеждениями и продвижения равных возможностей для всех.

В этот день по всему миру проходят информационные кампании, флешмобы, лекции, благотворительные мероприятия. В Украине образовательные и общественные организации также приобщаются к популяризации темы, отмечая потребность поддержки семей, где есть дети с аутизмом, и важность ранней диагностики и инклюзивного образования.

Международный день проверки фактов

Этот день начат в 2017 году организацией International Fact-Checking Network (IFCN) как реакция на рост дезинформации в медиапространстве. 2 апреля – это призыв к критическому мышлению, медиаграмотности и ответственному потреблению информации.

В учебных заведениях проводятся занятия по медиаграмотности, а журналистские сообщества организуют марафоны проверки фактов.

День кинолога в Украине

2 апреля – профессиональный праздник украинских кинологов, который отмечают работники силовых структур, кинологических служб, спасатели, а также работающие с животными в гражданской сфере.

Этот праздник чтит важность служебных собак, помогающих в поисково-спасательных операциях, работе полиции, таможни, ВСУ и волонтерских миссиях. В этот день устраивают показательные выступления кинологов с собаками, демонстрации навыков животных и тематические мероприятия для детей.

Исторические события 2 апреля

1513 – в ходе поисков легендарного источника вечной молодости испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании.

1792 – Конгресс США принял акт о чеканке монеты, согласно которому один доллар равен 100 центам и содержит 24,1 грамма чистого серебра.

1905 – официально открыт Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проверки успешно прошедших ходовых экзаменов.

1958 – в Вичита-Фолс (Техас) зарегистрировано торнадо, развившее скорость 450 км/ч.

1966 – советский спутник впервые в мире облетел Луну.

1967 – в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учредили Международный день детской книги.

1968 – премьера культового фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001".

1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который из-за невероятной популярности из запланированного 5-серийного фильма перерос в продолжавшуюся 13 лет киноэпопею.

1982 – аргентинский десант высадился на Фолклендских островах. Начало Фолклендской войны.

2007 – Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

2023 – убийство российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Кто родился 2 апреля

742 – Карл Великий, король франков, позже римский император (основатель Империи Каролингов)

1151 – Игорь Святославич, Новгород-Северский князь (с 1178) и князь черниговский (1198). Сын черниговского князя Святослава Ольговича из рода Ольговичей (внук Олега Святославича и праправнук Ярослава Мудрого).

1527 – Абрагам Ортелиус, фламандский картограф, издатель первого атласа.

1618 – Франческо Мария Гримальди, итальянский физик и астроном. Составил первую карту Луны.

1805 – Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник ("Гадкий утенок", "Устойчивый оловянный солдатик", "Снежная королева", "Кресало", "Русалочка") (†1875);

1840 – Эмиль Золя, французский писатель ("Ругон-Маккары", "Жерминаль", "Чрево Парижа"), публицист ("Я обвиняю") (†1902)

1875 – Уолтер Крайслер, американский предприниматель, основатель корпорации "Chrysler";

1928 – Серж Генсбур, французский актер, композитор, шансонье, художник, писатель; сын еврейских выходцев из Украины.

1990 – Артем Слисарчук, офицер Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1777 – Максим Березовский, украинский композитор, классик европейской музыки.

1872 – Сэмюэл Финли Бриз Морзе, американский художник и изобретатель; в 1837 г. изобрел электромеханический телеграф, в 1838 г. разработал телеграфный код (азбука Морзе).

1918 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.

1974 – Жорж Помпиду, президент Франции (1969–1974).

1995 – Ганнес Альвен, шведский физик и астроном, лауреат Нобелевской премии по физике 1970 года

2005 – Иоанн Павел II, 264-й Папа Римский.

2022 – Макс Левин, украинский фотокорреспондент, документальный фотограф.

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