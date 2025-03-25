Какой праздник 25 марта: все об этом дне

25 марта – день, объединяющий церковные праздники, национальные события, международные инициативы и даже кулинарные радости. Христиане отмечают Благовещение – один из важнейших праздников, символизирующий известие о рождении Иисуса.

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В Украине отмечают День службы безопасности, а в мире – Международный день вафель, День чтения Толкина, День предупреждения о сахарном диабете, Международный день нерожденного ребенка, День открытки, Международный день прокрастинации, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, которые содержатся под стражей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 марта

Благовещение

Для христиан это один из важнейших церковных праздников. Благовещение символизирует момент, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она родит Спасителя мира – Иисуса Христа. Этот праздник глубоко духовный и побуждает верующих к молитве, размышлениям и благодарности за Божью благодать.

День Службы безопасности Украины

Каждый год 25 марта в Украине отмечают День СБУ – структуры, стоящей на страже национальной безопасности и защищающей государственные интересы. Эта дата была выбрана в связи с созданием Службы безопасности Украины в 1992 году. В этот день чествуют профессионализм, отвагу и жертвенность сотрудников, ежедневно стоящих на передовой информационной и физической безопасности.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Провозглашенный ООН день, посвященный почтению миллионов людей, ставших жертвами жестокой системы работорговли в прошлые века. Это повод вспомнить трагические страницы истории и задуматься о том, как предотвратить дискриминацию и современное рабство.

Международный день нерожденного ребенка

Отмечается во многих странах как день молитвы, памяти и размышления о ценности человеческой жизни с момента зачатия.

Международный день солидарности с работниками, которые содержатся под стражей или пропали без вести

Этот день призван привлечь внимание к нарушениям прав человека в мире труда и поддержать пострадавших из-за своей профессиональной деятельности.

Международный день предупреждения о сахарном диабете

Инициатива направлена на повышение осведомленности о сахарном диабете, его профилактику и поддержку людей, живущих с этим заболеванием.

Международный день открытки

День, призывающий возродить старинную, но очень теплую традицию – посылать друг другу открытки с пожеланиями, воспоминаниями или просто искренними словами.

Международный день прокрастинации

С юмором, но с глубоким подтекстом – день, напоминающий нам о вечной человеческой слабости откладывать важное "на потом". Это отличный повод задуматься, как эффективнее планировать свое время.

День чтения Толкина

Это настоящий праздник для всех поклонников фэнтези. Именно 25 марта любители творчества Дж. Р. Р. Толкина вспоминают победу добра над злом в его легендарном произведении "Властелин Колец". В этот день проводятся тематические чтения, обсуждения, костюмированные встречи и марафоны любимых цитат.

Международный день вафель

25 марта – день, когда вафли становятся главной звездой кухни! Праздник берет свое начало в Швеции, где в эту дату традиционно пекли вафли как символ весны. Сегодня его отмечают во многих странах, поэтому это отличный повод порадовать себя вкусным десертом.

Исторические события 25 марта

1596 – битва между украинскими повстанцами Северина Наливайко и войском польского гетмана Жолкевского в урочище Острый Камень.

1655 – Христиан Гюйгенс открыл спутник Сатурна Титан.

1807 – британский парламент 283 голосами против 16 принял Акт об отмене работорговли (англ. Abolition of the Slave Trade Act).

1807 – начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.

1848 – Весна народов: в Вене опубликован проект Конституции, разработанный комитетом под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа

1857 – парижанин Леон Скотт запатентовал самое древнее известное устройство для записи звука.

1917 – в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.

1949 – началась Операция "Прибой" – массовая депортация жителей балтийских республик в Сибирь.

1957 – Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, основанные ЕЭС и Евратом.

1992 – Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.

2002 – выявлен ген эпилепсии.

Кто родился 25 марта

1133 – Генрих II (король Англии).

1347 – Екатерина Сиенская, религиозная деятельница и писательница эпохи Позднего Средневековья, монахиня доминканка, христианская праздники, почитается в католической церкви. Считается покровительницей Европы.

1614 – Хуан Кареньо де Миранда, испанский художник эпохи барокко.

1741 – Жан-Антуан Гудон, французский скульптор.

1863 – Джованни Амичи, итальянский ботаник и оптик.

1911 – Алексей Боголюбов, учёный в области истории математики и теории механизмов.

1914 – Норман Борлоуг, американский агроном, генетик и специалист по патологии растений. Известен как отец Зеленой революции и лауреат Нобелевской премии мира (1970; †2009).

1933 – Геньо Житомирский, мальчик из Люблина, казнен в Майданеке. Один из символов Холокоста в Польше.

1947 – Элтон Джон, британский певец.

1965 – Сара Джессика Паркер, американская актриса.

1976 – Владимир Кличко, украинский боксер в супертяжелой весовой категории, чемпион мира.

В этот день умерли:

1801 – Новалис, немецкий писатель, поэт, мистик. Один из видных представителей германского романтизма.

1857 – Уильям Колгейт, американский предприниматель. Основатель компании Colgate.

1907 – Эрнст фон Бергманн, немецкий хирург, основатель асептики, автор одних из первых классических установок по проблемам нейрохирургии и военно-полевой хирургии.

1914 – Фредерик Мистраль, провансальский поэт и лексикограф. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1904 год.

1999 – Вячеслав Чорновил, Герой Украины (посмертно), публицист, деятель украинского национально-освободительного движения.

2023 – Александр Федорченко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

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