Какой праздник 26 марта в Украине: события этого дня

26 марта православные верующие отмечают собор архангела Гавриила, предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и чтят память преподобного Василия Нового, Константинопольского. Именины сегодня празднуют Александры, Терентии, Николаи, Кристины, Михаилы и Григории.

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В Украине отмечают День Национальной гвардии, а в мире – Фиолетовый день (день знаний об эпилепсии), Всемирный день математики, День "Создай свой праздник" и День хороших волос. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 марта

Собор архангела Гавриила

Церковный праздник, установленный в честь одного из самых почитаемых ангелов в христианской традиции – архангела Гавриила. Он считается вестником Божьей воли, ведь именно он возвестил Деву Марию о рождении Иисуса Христа. Архангел Гавриил также упоминается во многих других событиях, связанных с благими известиями в Библии.

Предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Этот день является завершением (отдачей) одного из величайших христианских праздников – Благовещения. Обычно празднование длится несколько дней, а предание знаменует его завершение. В этот день верующие снова вспоминают об одном из важнейших откровений в христианской вере – моменте, когда Мария узнала о своей особой миссии родить Спасителя. Это особенно спокойный день, когда церковь призывает к благодарности, молитве и внутреннему очищению.

День памяти преподобного Василия Нового, Константинопольского

Преподобный Василий Новый – один из подвижников Константинополя X века, получивший признание как чудотворец и пророк. Он жил в строгой аскезе, много молился, обладал даром прозорливости. В народной традиции его имя связывается с духовной борьбой и защитой от зла.

День Национальной гвардии Украины

26 марта – официальный День Национальной гвардии Украины, установленный указом Президента в 2015 году. Это день благодарности и уважения к людям, ежедневно стоящим на защите государственной безопасности, правопорядка и суверенитета. Нацгвардия принимает участие в защите границ, противодействии террористическим угрозам, помогает в чрезвычайных ситуациях, а также выполняет боевые задачи в условиях войны.

Фиолетовый день (Purple Day) – Международный день осведомленности об эпилепсии

Фиолетовый день, начатый в 2008 году канадской девочкой Кэссиди Меган, стремится повысить осведомленность общества об эпилепсии. Его символ – фиолетовый цвет – ассоциируется с одиночеством, с которым часто сталкиваются люди, имеющие это заболевание.

Ежегодно в более чем 100 странах мира проводятся образовательные кампании, флешмобы, благотворительные акции и форумы. Люди надевают фиолетовую одежду или аксессуары, чтобы поддержать больных эпилепсией и разрушить предубеждения относительно этого недуга. Это также возможность напомнить, что эпилепсия – не приговор, а медицинское заболевание, подвергающееся контролю с помощью лекарств и понимания.

Всемирный день математики

Хотя официально Всемирный день математики отмечают 14 марта (в день числа Пи), некоторые международные образовательные организации проводят дополнительные мероприятия 26 марта, особенно в Европе. В школах и вузах проводят олимпиады, математические квесты, лекции и другие доказывающие: математика – не только о цифрах, но и о креативности, стратегическом мышлении и понимании мира.

День "Создай свой собственный праздник"

Веселый, неофициальный праздник, призывающий каждого из нас придумать свой повод для радости. Это может быть День печенья с молоком, Праздник любимой книги, День прогулки без телефона или что-нибудь, что вызывает улыбку.

Эта дата напоминает нам: чтобы праздновать жизнь, не всегда нужна веская причина. Иногда достаточно придумать свой микропраздник – и поделиться хорошим настроением с другими.

День хороших волос (Good Hair Day)

Еще один необычный праздник, появившийся как интернет-тренд и закрепившийся в календарях некоторых стран. День хороших волос – это не только повод выложить селфи с идеальной прической, но и возможность поговорить о самовыражении, уверенности в себе и уходе за собой. Салоны красоты часто проводят акции, блоггеры делятся лайфхаками по уходу за волосами, а люди дарят комплименты друг другу – просто так.

Исторические события 26 марта

1636 – основан Утрехтский университет.

1812 – землетрясение разрушило город Каракас, Венесуэла.

1826 – Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 – в США запатентован медицинский пластырь.

1904 – завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала.

1917 – в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Его приветствовали поднятым сине-желтым флагом.

1956 – подписано международное соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

1971 – Восточный Пакистан провозгласил независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш и начав войну за независимость.

1979 – премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписали египетско-израильское мирное соглашение.

1989 – в Советском Союзе прошли первые свободные выборы народных депутатов СССР.

1992 – Верховная Рада Украины приняла закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины". Этот день считается Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины

1995 – в первые семь стран ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

1996 – Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов – самый крупный в то время кредит в истории МВФ.

2000 – Путин впервые избран президентом России.

2008 – впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название – Фиолетовый день.

Кто родился 26 марта

1516 – Конрад Геснер, швейцарский естествоиспытатель, автор первой зоологической энциклопедии "История животных".

1874 – Роберт Фрост, американский поэт.

1880 – Александр Богомазов, украинский художник, педагог, теоретик искусства.

1911 – Теннесси Уильямс, американский драматург, лауреат Пулитцеровской премии 1948 за пьесу "Трамвай "Желание"" и 1955 за пьесу "Кошка на раскаленной крыше".

1930 – Сандра Дэй О'Коннор, первая женщина-судья Верховного суда США.

1941 – Ричард Докинс, английский интеллектуал, эволюционный биолог, популяризатор науки.

1948 – Стивен Тайлер, американский музыкант, автор песен, более известный как лидер группы Aerosmith.

1949 – Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист, автор романов "Контрабас", "Духи", "История господина Зоммера".

В этот день умерли:

1814 – Жозеф Гийотен, французский врач, политик, депутат Национальной ассамблеи Франции.

1827 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, дирижер и пианист.

1892 – Уолт Уитмен, американский поэт, эссеист, журналист и гуманист.

1902 – Сесиль Джон Родс, южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма.

1909 – Николай Аркас, украинский культурно-образовательный деятель, писатель, композитор, историк.

1923 – Сара Бернар, французская актриса.

2011 – Пол Берен, американский инженер, ученый и изобретатель, один из прародителей современного интернета

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