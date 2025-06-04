Какой праздник 4 июня в Украине: все об этом дне: все об этом дне

В среду, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этот день отмечается ежегодно с 1 июня 2021 года.

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Также в Украине сегодня отмечается День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

Международные праздники 4 июня

Международный день невинных детей - жертв агрессии

Всемирный день борьбы с кариесом

День старой девы

Какой церковный праздник 4 июня

4 июня верующие отмечают День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот святой жил в IV веке и был сыном родного брата императора Проба. После переезда в Византию он стал епископом, а впоследствии - первым Патриархом Константинопольским, получив этот титул по ходатайству императора Константина Великого на Первом Вселенском Соборе. Святитель Митрофан прожил долгую жизнь, до 117 лет, и его мощи до сих пор хранятся в Константинополе.

Исторические события 4 июня

907 год - завершился период правления в Китае династии Тан

1070 год - первое письменное упоминание о сыре Рокфор

1286 год - Королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II

1500 год - Киев был освобожден от всех торговых пошлин

1630 год - Тарас Трясило под Переяславом разгромил польские правительственные войска во главе с Конецпольским

1664 год - Новый Амстердам переименовали в Нью-Йорк

1665 год - Испанская королева Мария Анна Австрийская (Mariana de Austria) подписала указ о переименовании Разбойничьих островов (так названных Фернаном Магелланом) на Марианские

1771 год - Датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску

1775 год - по приказу Екатерины II российские войска под командованием генерала П.Текели разрушили Запорожскую Сечь

1865 год - в американском штате Огайо совершено первое в истории ограбление поезда

1874 год - состоялось первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко

1921 год - во Франции впервые представлены духи "Шанель" ("Chanel № 5")

1942 год - началась битва за атолл Мидуэй, одна из величайших битв 2-й Мировой войны

1944 год - части 5-й армии США войска вступили в Рим

1946 год - Хуан Перон стал президентом Аргентины

1954 год - Премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписали в Париже договор "о полной независимости Вьетнама"

1973 год - новейший советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 потерпел катастрофу во время демонстративного полета на авиасалоне в Ле Бурже. Самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался, весь экипаж погиб.

1989 год - акция протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, была жестоко подавлена танками, погибло сотни граждан.

1989 год - железнодорожная катастрофа возле Уфы - крупнейшая в СССР. Погибло 575 человек (по другим данным - 645), ранено более 600

1992 год - Дата принятия герба Казахстана

1996 год - первый полет Ariane 5. Ракета-носитель взорвалась через 37 секунд.

2014 год - Официальная дата основания 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь"

Именинники 4 июня

Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа, Елизар, Митрофан, Ян, Марта.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда будет отмечаться День Святой Троицы или же День сошествия Святого Духа.

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