Какой праздник 4 июня в Украине: все об этом дне: все об этом дне
В среду, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этот день отмечается ежегодно с 1 июня 2021 года.
Также в Украине сегодня отмечается День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.
Международные праздники 4 июня
- Международный день невинных детей - жертв агрессии
- Всемирный день борьбы с кариесом
- День старой девы
Какой церковный праздник 4 июня
4 июня верующие отмечают День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот святой жил в IV веке и был сыном родного брата императора Проба. После переезда в Византию он стал епископом, а впоследствии - первым Патриархом Константинопольским, получив этот титул по ходатайству императора Константина Великого на Первом Вселенском Соборе. Святитель Митрофан прожил долгую жизнь, до 117 лет, и его мощи до сих пор хранятся в Константинополе.
Исторические события 4 июня
- 907 год - завершился период правления в Китае династии Тан
- 1070 год - первое письменное упоминание о сыре Рокфор
- 1286 год - Королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II
- 1500 год - Киев был освобожден от всех торговых пошлин
- 1630 год - Тарас Трясило под Переяславом разгромил польские правительственные войска во главе с Конецпольским
- 1664 год - Новый Амстердам переименовали в Нью-Йорк
- 1665 год - Испанская королева Мария Анна Австрийская (Mariana de Austria) подписала указ о переименовании Разбойничьих островов (так названных Фернаном Магелланом) на Марианские
- 1771 год - Датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску
- 1775 год - по приказу Екатерины II российские войска под командованием генерала П.Текели разрушили Запорожскую Сечь
- 1865 год - в американском штате Огайо совершено первое в истории ограбление поезда
- 1874 год - состоялось первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко
- 1921 год - во Франции впервые представлены духи "Шанель" ("Chanel № 5")
- 1942 год - началась битва за атолл Мидуэй, одна из величайших битв 2-й Мировой войны
- 1944 год - части 5-й армии США войска вступили в Рим
- 1946 год - Хуан Перон стал президентом Аргентины
- 1954 год - Премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписали в Париже договор "о полной независимости Вьетнама"
- 1973 год - новейший советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 потерпел катастрофу во время демонстративного полета на авиасалоне в Ле Бурже. Самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался, весь экипаж погиб.
- 1989 год - акция протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, была жестоко подавлена танками, погибло сотни граждан.
- 1989 год - железнодорожная катастрофа возле Уфы - крупнейшая в СССР. Погибло 575 человек (по другим данным - 645), ранено более 600
- 1992 год - Дата принятия герба Казахстана
- 1996 год - первый полет Ariane 5. Ракета-носитель взорвалась через 37 секунд.
- 2014 год - Официальная дата основания 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь"
Именинники 4 июня
Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа, Елизар, Митрофан, Ян, Марта.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда будет отмечаться День Святой Троицы или же День сошествия Святого Духа.
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