Какой праздник 6 августа по церковному календарю: все об этом дне

6 августа православные верующие отмечают большой церковный праздник Преображение Господне. В народе этот день еще называют Яблочный спас.

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Эта дата сочетает важный церковный праздник, давние народные традиции и несколько международных инициатив, направленных на сохранение мира и окружающей среды. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 августа

Преображение Господне

Это один из крупнейших христианских праздников, который отмечается ежегодно 6 августа (19 августа по юлианскому календарю). В Евангелии говорится, что Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе с тремя учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Апостолы стали свидетелями Божественной славы, а с неба прозвучали слова Бога-Отца.

Преображение символизирует внутреннее обновление, духовный рост и силу веры. В этот день в храмах происходит праздничная литургия, освящаются фрукты нового урожая – особенно яблоки, виноград, груши.

Яблочный Спас

В народной традиции Преображение имеет еще одно название – Яблочный Спас. Этот праздник тесно связан с аграрным календарем. Именно на этот период приходится созревание яблок, поэтому верующие несут первые плоды в церковь, чтобы их освятить.

Считалось, что до Яблочного Спаса не следует есть яблоки нового урожая. После освящения фрукты раздавали родственникам, соседям, бедным и больным. Это был день благодарности природе и Богу за плоды земли.

В народных поверьях Яблочный Спас – граница между летом и осенью: "Пришел Спас – держи варежки про запас".

Международный день подводного плавания

6 августа в мире также отмечают Международный день подводного плавания (International Day of Diving). Этот день призван популяризировать дайвинг, обратить внимание на сохранение морских экосистем и подводного наследия. Для многих стран это еще и возможность привлечь внимание к проблемам загрязнения океанов и климатических изменений.

Международный день "Врачи мира за мир"

Это еще одна важная дата – День врачей, которые работают в зонах конфликта, катастроф и чрезвычайных ситуаций, спасая жизни независимо от политики, границ и национальностей. Организация "Врачи мира за мир" (Médecins du Monde) была создана для оказания медицинской помощи в кризисных регионах. 6 августа – день, когда мир чтит их труд, жертвенность и гуманизм.

Исторические события 6 августа

1497 – в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду. Впрочем, все были уверены, что это Китай.

1806 – Священная Римская империя после отказа императора Франца II от германской короны прекратила свое существование.

1914 – во Львове создан легион Украинских сечевых стрельцов, который стал первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 г.

1940 – Эстония, которая после Пакта Молотова – Риббентропа вошла в "зону интересов Советского Союза", оккупирована и аннексирована СССР.

1945 – американский бомбардировщик "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, вызвав гибель 90–140 тысяч человек.

1995 – хорватские власти объявили о ликвидации Республики Сербская Краина.

1997 – самолет авиакомпании Boeing 747 южнокорейских авиалиний потерпел катастрофу над островом Гуам, в Тихом океане, погибло 226 человек.

2016 – начало "стрельбы на севере Крыма" – в ночь на 7 августа на оккупированной Россией территории Крыма вооруженное столкновение между российскими военными.

Кто родился 6 августа

1766 – Уильям Волластон, английский ученый, открывший палладий и родий. Открыл независимо от Иоганна Вильгельма Риттера ультрафиолетовое излучение.

1809 – Альфред Теннисон, английский поэт.

1881 – Александер Флеминг (англ. Alexander Fleming), шотландский бактериолог, первым изобрел антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии по медицине 1945 года.

1892 – Михаил Крат, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, участник ПСВ, полковник РИА. Во времена Директории УНР – старшина Армии УНР.

1928 – Энди Уорхол, американский художник, украинского (лемковского) происхождения, основатель художественной школы поп-арта.

1948 – Николай Авилов, украинский легкоатлет, десятиборец, олимпийский чемпион, мировой рекордсмен.

1973 – Вера Фармига, американская киноактриса, режиссер и продюсер украинского происхождения.

1980 – Витантонио Лиуцци, итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.

В этот день умерли:

1221 – Доминик, кастильский дворянин, основатель ордена Доминиканцев.

1637 – Бен Джонсон, английский драматург и поэт.

1657 – Богдан Хмельницкий, украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.

2009 – Джон Хьюз, американский режиссер, сценарист и продюсер, написавший сценарий к фильму "Один дома".

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на август.

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