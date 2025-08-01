Какой праздник отмечают 1 августа в Украине

Ежегодно 1 августа в Украине отмечается ряд важных событий и праздников, которые сочетают в себе религиозные, профессиональные, международные и исторические аспекты. Этот день насыщен на памятные даты, отражающие как глубокие традиции, так и знаковые моменты современности.

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В частности, в Украине сегодня отмечают День инкассатора – профессиональный праздник, посвященный специалистам, которые ежедневно выполняют чрезвычайно ответственную и рискованную работу. Эти сотрудники обеспечивают безопасную перевозку ценностей, таких как наличные, драгоценные металлы, ювелирные изделия и важные документы.

Праздники 1 августа

Международный день пива

Международная неделя клоунов

День планера

День бумажных салфеток

День человека-паука

Церковный праздник 1 августа

Христиане 1 августа чтят перенесение Честного Креста, чтят память мучеников Макавейских. Также сегодня отмечается Медовый Спас, или Маковея.

Маковея — народное название православного праздника, который церковно называется Днем памяти семи братьев Маковеев, их матери Соломии и учителя Елеазара, погибших за веру еще до рождения Христа. В христианской традиции этот день также совпадает с началом Успенского поста, одного из четырех главных постов года.

В народе праздник получил название Медового Спаса или Спаса на воде, потому что в этот день освящают воду, мед и мак.

Исторические события 1 августа

30 до н. э. — флот римского полководца Октавиана (будущий первый римский император Октавиан Август) вошел в Александрию и взял Египет под контроль Римской республики.

30 до н. э. — покончил жизнь самоубийством римский государственный деятель Марк Антоний

23 — римский военачальник Юлий Цезарь Друз, сын императора Тиберия, отравленный женой Ливиллой.

69 — восстание батавов в римской провинции Нижняя Германия.

527 — Юстиниан I стал единоличным правителем Византийской империи.

607 — Оно но Имоко прибыл в китайское государство Суи в качестве посла от японского государства.902 — крепость Таормина, последний оплот Византийской империи на острове Сицилия, захваченный армией арабских завоевателей Аглабидов.

1192 — армия Ричарда Львиное Сердце высадилась в районе Яффы и нанесла поражение войскам Саладина.

1291 — три кантона Швиц, Ури и Унтервальден подписали на поляне Рютли союзный договор "на вечные времена", чтобы вместе бороться с врагами — новое государственное объединение стало прообразам Швейцарской конфедерации.

1492 — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки взяли на абордаж османскую галеру, с которой освободили невольников. Не имея противодействия, хан Менгли I Герая вынужден был впервые жаловаться великому князю Литовскому Александру I на действия "черкас" из казацкой эскадры.

1498 — путешественник Христофор Колумб впервые ступил на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла). Считая, что это остров, Колумб назвал его Isla Santa (Святой Остров) и провозгласил собственностью Испании.

1578 — началась одна из крупнейших арктических экспедиций: английский мореплаватель Мартин Фробишер на 15 кораблях отправился на изучение арктической Канады.

1589 — король Франции Генрих III был смертельно ранен монахом Жаком Клеманом.

1774 — британский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

1780 — Швеция объявила о своем постоянном нейтралитете.

1793 — во Французской республике введено метрическую систему мер и весов, которая впоследствии стала основой международной единой системы измерений.

1798 — началась Абукирская битва: британский флот адмирала Горацио Нельсона одержал победу над французским флотом (вице-адмирала Франсуа Брюэса).

1806 — немецкие государства Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, Нассау (обе линии), Берг, эрцканцлер Дальберг и восемь других немецких княжеств объявили о своем выходе из состава Священной Римской империи.

1822 — российский император Александр I подписал рескрипт "О запрещении тайных обществ и масонских лож".

1838 — рабство запрещено в подавляющем большинстве колоний Британской империи.

1876 — Колорадо становится 38-м штатом Соединенных Штатов Америки.

1914 — через четыре дня после объявления Австро-Венгерской империей войны Королевству Сербия, Германская империя и Российская империя объявили войну друг другу. Началась Первая мировая война, которая унесла жизни 20 миллионов человек.

1919 — в Венгрии свергнута провозглашенная в марте советская республика.

1920 — в Вене сформировано заграничное (экзильное) правительство Диктатора ЗУНР, главная цель которого — добиваться восстановления независимости ЗУНР дипломатическими средствами.

1923 — Совнарком УССР принял решение о начале украинизации.

1924 — в Буэнос-Айресе (Аргентина) основано украинское общество "Просвита".

1925 — ликвидирована Екатеринославская губерния в соответствии с постановлением ВУЦИК "О ликвидации губерний и о переходе на трехступенчатую систему управления".

1936 — очередные Олимпийские игры открыл в Берлине Адольф Гитлер.

1941 — на занятой немцами территории Западной Украины создан дистрикт "Галичина" с центром во Львове.

1943 — под Делятином нацисты разгромили отряд Сидора Ковпака.

1944 — в 17:00 по Варшавскому времени началось восстание в Варшаве (Варшавское восстание 1944 года).

1953 — швейцарский ученый Огюст Пикар вместе с сыном Жаком закончил строительство батискафа "Триест", на котором в 1960 году Жак спустится на дно Марианской впадины на глубину 10 916 м.

1960 — провозглашена независимая Республика Дагомея (в 1975—1990 — Народная Республика Бенин), современная Республика Бенин.

1975 — в Хельсинки руководителями 35 государств подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подтвердивший нерушимость границ в Европе, содержащий целый свод принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования, включая так называемую "гуманитарную корзину".

1977 — в Киеве открыт Центральный дом художника.

1990 — 500-летие Запорожского казачества.

1991 — Президент США Джордж Герберт Уокер Буш в Киеве произнес речь, в которой однозначно высказывался за сохранение СССР и поддержку М. Горбачева.

1997 — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, получившей название "Запорожье", поднят Военно-морской флаг Украины.

2000 — Моше Кацав стал президентом Израиля.

2001 — в Германии вступил в силу закон о регистрации гражданских партнерств.

2001 — Болгария, Кипр, Латвия, Словения и Словакия присоединились к Европейскому агентству по охране окружающей среды.

2002 — высокоскоростная железная дорога Cologne-Rhine/Main перешла к регулярным пассажирским перевозкам.

2003 — террорист-самоубийца подорвал себя в больнице Моздока (Северная Осетия, Россия).

2005 — Абдалах ибн аль-Азиз аль Сууд короновался на монарха Саудовской Аравии.

2006 — московский арбитражный суд объявил банкротство ЮКОСа.

2007 — вступила в действие реформа правописания немецкого языка.

2007 — обвал моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе (США).

2007 — железнодорожная авария возле Беналек (Конго).

2009 — экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен стал генсеком НАТО.

2010 — вступила в силу Конвенция о кассетных боеприпасах.

2010 —— учеными из Лидского университета открыта "подводная река" в Черном море.

2010 — начался вывод военнослужащих Нидерландов из Афганистана.

2014 — в результате столкновения пассажирского и грузового поездов вблизи вокзала в городе Мангейм (ФРГ). .

2016 — На базе части ремонтных цехов ПАО "Запорожсталь" образовался Запорожский литейно-механический завод (Запорожье)

Именинники 1 августа

Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

OBOZ.UA ранее сообщал, когда в Украине отцы поздравляют дочерей.

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