Какой праздник отмечают 1 июля: события этого дня

1 июля – день, богатый на события, памятные даты и интересные праздники как религиозного, так и светского характера. В Украине отмечают профессиональный праздник архитекторов, который чествует творчество и вклад в городское пространство.

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Среди международных дат — День регги, День куриных крылышек и даже День шуток, которые добавляют праздничного настроения. А еще 1 июля символически открывает вторую половину года, напоминая о новых возможностях и начинаниях.

Какие праздники 1 июля

День ранней птицы (Early Bird Day)

День идентификации домашних животных (ID Your Pet Day)

День немецкого языка в ООН

День государственного регистратора в Украине

Всемирный день борьбы против бедности

День следствия в Украине (День следователя)

Международный день анекдота и шуток

День Канады

Международный день регги

Международный день куриных крылышек

День изобретения солнцезащитных очков

День архитектуры Украины

Какой церковный праздник сегодня

Церковь 1 июля чествует

Бессребреников Космы и Дамиана, что в Риме пострадали.

Мученика Потита.

Преподобного Петра, патрикия.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Преподобного Никодима Святогорца.

Сегодня Православная церковь чтит память святых мучеников Космы и Дамиана — братьев-врачей, которые жили в III веке в Риме. Они бесплатно исцеляли больных, за что получили прозвище бессребреники. Свое лечение братья считали служением Богу, живя в подвижничестве и духовной чистоте.

В 284 году во время преследований христиан по приказу императора Аврелия Карина их вызвали в Рим. Они открыто исповедовали христианскую веру и отказались приносить жертвы языческим богам. По преданию, император был поражен болезнью, но братья его исцелили, чем получили временную свободу.

Погибли святые не от руки гонителей, а от зависти собственного учителя, который заманил их в горы и убил. Их смерть стала началом еще большего почитания, ведь после этого начали происходить многочисленные чудеса исцеления. Святые Косма и Дамиан считаются покровителями врачей, целителей и тех, кто обращается за помощью в болезнях.

Исторические события 1 июля

1097 год — крестоносцы во время первого крестового похода разбили войско турок-сельджуков в Дорилейской долине.

1535 год — английский мыслитель и государственный деятель Томас Мор был приговорен к четвертованию, которое король заменил на отрубание головы.

1569 год — Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства — Речи Посполитой.

1751 год — напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном д'Аламбером.

1823 год — создана федерация Соединенные Провинции Центральной Америки (включала Гватдмалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику и Никарагуа).

1858 год — Чарлз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.

1859 год — в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение теории естественного отбора Чарльза Дарвина.

1863 год — Началась битва под Геттисбургом, в которой войска Севера нанесли поражение Югу (США).

1867 год — в результате объединения нескольких британских колоний провозглашено создание доминиона Канада.

1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин".

1936 год — в Нью-Йорке впервые вышел роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

1946 год — проведено первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини.

1961 год — в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1976 год — Василий Емельянович Романюк — будущий Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Владимир — отказался от советского гражданства.

1982 год — запущен первый поисково-спасательный спутник "Космос-1383", созданный СССР, Францией и США.

1989 год — в Киеве образован Народный рух Украины.

1997 год — Гонконг был передан под управление Китайской Народной Республики.

2013 год — Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу.

2014 год — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

2019 год — в Баренцевом море загорелась российская глубоководная атомная подводная лодка АС-12 "Лошарик". Погибли 14 членов экипажа, в том числе и командир.

Именинники 1 июля

1 июля с именинами поздравляют: Алексея, Аркадия, Василия, Демьяна, Ивана, Константина, Кузьму, Льва, Павла, Петра, Ангелину.

OBOZ.UA публиковал ранее церковный календарь на весь июль 2025 года.

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