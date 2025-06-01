Какой праздник отмечают 1 июня в Украине: все об этом дне

Первый день лета – не только символическое начало теплого сезона, но и насыщенная событиями дата в календаре. Этот день сочетает религиозные традиции, государственные чествования и глобальные инициативы. 1 июня отмечают Всемирный день распространения информации о рифах, День "надень платье", День друзей по переписке, Всемирный день родителей.

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В Украине 1 июня – это День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности. А православные верующие почитают святого мученика Иустина и тех, что с ним. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 июня

Церковный календарь

В церковном календаре 1 июня – день памяти святого Иустина Философа, одного из первых апологетов христианства. Он родился во II веке в Римской империи, обратился в христианство, активно его проповедовал и за это был казнен. Вместе с ним вспоминают и его учеников, которые также приняли мученическую смерть. Святой Иустин является примером веры, ума и жертвенности – в этот день верующие вспоминают важность духовной мудрости, искреннего служения и выдержки перед испытаниями.

День защиты детей

День защиты детей отныне будут отмечать не 1 июня, а 20 ноября. Это решение закреплено в указе президента Украины Владимира Зеленского №355/2025, который был подписан 30 мая 2025 года.

Всемирный день родителей

В 2012 году ООН ввела этот день, чтобы подчеркнуть значение родительской любви, заботы и ответственности. Родители – это первые учителя, наставники и опора для ребенка. Этот праздник призывает общество поддерживать семейные ценности и признавать роль родителей в развитии личности.

Всемирный день молока

Праздник основан FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2001 году. Целью является популяризация молока как полноценного пищевого продукта. Во многих странах проводят дегустации, уроки в школах, мероприятия на молочных фермах. В Украине это еще один повод обратить внимание на отечественное животноводство и здоровое питание.

Всемирный день осведомленности о рифах

Основан для привлечения внимания к сохранению коралловых рифов – одних из важнейших экосистемных ресурсов планеты. Коралловые рифы обеспечивают пищей миллионы людей, служат барьером для берегов от штормов и сохраняют биоразнообразие. Этот праздник – призыв к экологической ответственности и устойчивому развитию.

День работников водного хозяйства Украины

Отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Это праздник тех, кто занимается управлением, сохранением и распределением водных ресурсов. Их работа – это и защита от паводков, и обеспечение населения водой, и орошение полей. Именно благодаря им функционируют дамбы, каналы, водохранилища. Украинские водники ежедневно решают сложные задачи, от которых зависит окружающая среда и сельское хозяйство.

День работников местной промышленности Украины

Еще один профессиональный праздник, который приходится на первое воскресенье июня. Местная промышленность охватывает пищевое производство, текстиль, стройматериалы, деревообработку и другие отрасли, обеспечивающие регионы рабочими местами и развитием. Это чествование людей труда – инженеров, швей, технологов, мастеров, которые ежедневно создают качественный украинский продукт.

Необычные и тематические международные дни

День динозавров – неофициальный детский праздник для популяризации палеонтологии. В некоторых странах проводят выставки скелетов, мастер-классы для детей, кинопоказы.

День "надень платье" (Wear a Dress Day) – шуточный праздник, пропагандирующий легкость, эстетику и весеннее настроение.

День друзей по переписке (Pen Pal Day) – напоминание о старинном искусстве общения в письмах, поддержку дружбы на расстоянии и обмен культурным опытом.

Исторические события 1 июня

1652 – началась битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Была одним из важных событий в ходе Хмельниччины и завершилась победой союзников.

1831 – во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.

1935 – в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательная сдача экзаменов на водительские права.

1938 – в США вышло 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появился персонаж Супермен.

1946 – по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Румынского королевства (1940-1944) генерал Ион Антонеску.

1988 – президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года.

1990 – в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении уже существующих его арсеналов.

Кто родился 1 июня

1076 – Мстислав Великий, киевский князь (1125-1132), государственный и политический деятель.

1926 – Мэрилин Монро (Норма Джин Мортенсон Бейкер), американская актриса, модель, кинорежиссер и автобиографистка, основательница собственной киностудии, знаменовавшая распад студийной системы Голливуда.

1935 – Норман Фостер, британский архитектор, один из создателей стиля хай-тек.

1937 – Морган Фримен, американский актер.

1965 – Найджел Шорт, британский шахматист, гроссмейстер.

1979 – Маркус Перссон, шведский программист и игровой дизайнер. Более известный как "Нотч".

В этот день умерли:

1841 – Николя Аппер, французский изобретатель; разработал метод консервации продуктов (т. н. апертизация).

1968 – Хелен Келлер, слепоглухая американская писательница, общественный деятель и преподаватель.

1984 – Архип Люлька, украинский советский конструктор авиационных двигателей.

2008 – Ив Сен-Лоран, французский модельер.

2020 – Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины.

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