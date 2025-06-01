Какой праздник отмечают 1 июня в Украине: все об этом дне
Первый день лета – не только символическое начало теплого сезона, но и насыщенная событиями дата в календаре. Этот день сочетает религиозные традиции, государственные чествования и глобальные инициативы. 1 июня отмечают Всемирный день распространения информации о рифах, День "надень платье", День друзей по переписке, Всемирный день родителей.
В Украине 1 июня – это День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности. А православные верующие почитают святого мученика Иустина и тех, что с ним. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 1 июня
Церковный календарь
В церковном календаре 1 июня – день памяти святого Иустина Философа, одного из первых апологетов христианства. Он родился во II веке в Римской империи, обратился в христианство, активно его проповедовал и за это был казнен. Вместе с ним вспоминают и его учеников, которые также приняли мученическую смерть. Святой Иустин является примером веры, ума и жертвенности – в этот день верующие вспоминают важность духовной мудрости, искреннего служения и выдержки перед испытаниями.
День защиты детей
День защиты детей отныне будут отмечать не 1 июня, а 20 ноября. Это решение закреплено в указе президента Украины Владимира Зеленского №355/2025, который был подписан 30 мая 2025 года.
Всемирный день родителей
В 2012 году ООН ввела этот день, чтобы подчеркнуть значение родительской любви, заботы и ответственности. Родители – это первые учителя, наставники и опора для ребенка. Этот праздник призывает общество поддерживать семейные ценности и признавать роль родителей в развитии личности.
Всемирный день молока
Праздник основан FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2001 году. Целью является популяризация молока как полноценного пищевого продукта. Во многих странах проводят дегустации, уроки в школах, мероприятия на молочных фермах. В Украине это еще один повод обратить внимание на отечественное животноводство и здоровое питание.
Всемирный день осведомленности о рифах
Основан для привлечения внимания к сохранению коралловых рифов – одних из важнейших экосистемных ресурсов планеты. Коралловые рифы обеспечивают пищей миллионы людей, служат барьером для берегов от штормов и сохраняют биоразнообразие. Этот праздник – призыв к экологической ответственности и устойчивому развитию.
День работников водного хозяйства Украины
Отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Это праздник тех, кто занимается управлением, сохранением и распределением водных ресурсов. Их работа – это и защита от паводков, и обеспечение населения водой, и орошение полей. Именно благодаря им функционируют дамбы, каналы, водохранилища. Украинские водники ежедневно решают сложные задачи, от которых зависит окружающая среда и сельское хозяйство.
День работников местной промышленности Украины
Еще один профессиональный праздник, который приходится на первое воскресенье июня. Местная промышленность охватывает пищевое производство, текстиль, стройматериалы, деревообработку и другие отрасли, обеспечивающие регионы рабочими местами и развитием. Это чествование людей труда – инженеров, швей, технологов, мастеров, которые ежедневно создают качественный украинский продукт.
Необычные и тематические международные дни
- День динозавров – неофициальный детский праздник для популяризации палеонтологии. В некоторых странах проводят выставки скелетов, мастер-классы для детей, кинопоказы.
- День "надень платье" (Wear a Dress Day) – шуточный праздник, пропагандирующий легкость, эстетику и весеннее настроение.
- День друзей по переписке (Pen Pal Day) – напоминание о старинном искусстве общения в письмах, поддержку дружбы на расстоянии и обмен культурным опытом.
Исторические события 1 июня
- 1652 – началась битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского. Была одним из важных событий в ходе Хмельниччины и завершилась победой союзников.
- 1831 – во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.
- 1935 – в Великобритании введены номерные знаки к автомобилям и обязательная сдача экзаменов на водительские права.
- 1938 – в США вышло 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появился персонаж Супермен.
- 1946 – по приговору трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Румынского королевства (1940-1944) генерал Ион Антонеску.
- 1988 – президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обменялись в Москве ратификационными документами по договору о сокращении ядерных ракет среднего радиуса действия, подписанного в декабре 1987 года.
- 1990 – в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении уже существующих его арсеналов.
Кто родился 1 июня
- 1076 – Мстислав Великий, киевский князь (1125-1132), государственный и политический деятель.
- 1926 – Мэрилин Монро (Норма Джин Мортенсон Бейкер), американская актриса, модель, кинорежиссер и автобиографистка, основательница собственной киностудии, знаменовавшая распад студийной системы Голливуда.
- 1935 – Норман Фостер, британский архитектор, один из создателей стиля хай-тек.
- 1937 – Морган Фримен, американский актер.
- 1965 – Найджел Шорт, британский шахматист, гроссмейстер.
- 1979 – Маркус Перссон, шведский программист и игровой дизайнер. Более известный как "Нотч".
В этот день умерли:
- 1841 – Николя Аппер, французский изобретатель; разработал метод консервации продуктов (т. н. апертизация).
- 1968 – Хелен Келлер, слепоглухая американская писательница, общественный деятель и преподаватель.
- 1984 – Архип Люлька, украинский советский конструктор авиационных двигателей.
- 2008 – Ив Сен-Лоран, французский модельер.
- 2020 – Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины.
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