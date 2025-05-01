Какой праздник отмечают 1 мая в Украине: все об этом дне

1 мая – это многогранный день, в котором переплетаются религиозные традиции, историческая память, забота о безопасности в цифровом мире, защита окружающей среды и утверждение общечеловеческих ценностей. Православные верующие чтят память святого пророка Иеремии. Именины отмечают Игнаты, Ефимы, Иеремии, Нины и Тамары.

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В мире отмечают Всемирный день пароля, День защиты носорогов, Всемирный день любви и Международный день труда. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 мая

Церковный календарь

В церковном календаре 1 мая отмечают память святого пророка Иеремии. Иеремия был одним из великих пророков Ветхого Завета, жившего за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Он проповедовал в период упадка Иудейского царства, призывая народ к покаянию, верности Богу и духовному очищению. За свою непоколебимость и разоблачение лжи Иеремия подвергался преследованиям, а его пророческие слова получили трагическое подтверждение – разрушение Иерусалима и пленение народа. В христианстве пророк Иеремия является символом духовного мужества, верности истине и силе слова.

День труда

Праздник отмечается для чествования исторической борьбы работников за свои права, достойные условия труда и социальные гарантии. Праздник начат в честь забастовки рабочих в Чикаго в 1886 году, требовавших установления 8-часового рабочего дня. Сегодня этот день служит напоминанием о важности защиты трудовых прав и поддержке рабочего населения.

Всемирный день пароля

В современную цифровую эпоху 1 мая также отмечается как Всемирный день пароля. Его цель – напомнить пользователям о важности создания надежных паролей для защиты личной информации в интернете. Инициатива направлена на повышение осведомленности о кибербезопасности и правильном управлении личными данными. В этот день эксперты советуют проверить свои пароли, сменить их на более сложные и воспользоваться менеджерами паролей.

День защиты носорогов

День защиты носорогов направлен на привлечение внимания к проблеме браконьерства и уничтожение их обитания. Эта дата объединяет природоохранные организации и активистов, призывающих защищать носорогов и поддерживать программы их сохранения.

Всемирный день любви

Еще один теплый и светлый праздник – Всемирный день любви. Хотя День святого Валентина более известен в контексте романтической любви, 1 мая отмечает более широкое понимание любви – к людям, природе, миру вокруг. Это напоминание о важности доброты, заботы, гармонии в отношениях и уважении друг к другу.

Исторические события 1 мая

1682 – Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

1699 – Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

1707 – Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединены в одно государство – Королевство Великобритании.

1753 – публикация работы "Species Plantarum" (Виды растений) Карла Линнея. Эта дата считается основанием ботанической номенклатуры.

1786 – в Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро".

1840 – в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка – "Черный пенни"

1886 – В Чикаго прошла массовая демонстрация рабочих, атакованная полицией. 4 мая на митинге протеста от взрыва бомбы погибли 7 полицейских и 60 гражданских. Организаторы митинга были арестованы и осуждены. В июле 1889 года на Парижском конгрессе 2-го Интернационала 1 мая в память об этих событиях провозглашен международный революционный праздник трудящихся.

1931 – В Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания – 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", построенного по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год.

1937 – Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о нейтралитете, не позволявший США вмешиваться в военные события в Европе.

1966 – студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.

1998 – Бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против народности тутси, состоявшемся в 1994 году и приведшем к гибели более полумиллиона человек.

1999 – на телеканале Nickelodeon вышла первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Брюки".

Кто родился 1 мая

1672 – Джозеф Эддисон, английский писатель.

1827 – Жюль Бретон, французский художник-реалист.

1923 – Джозеф Геллер, американский писатель.

1930 – Лев Колодуб, украинский советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.

1945 – Василий Зинкевич, украинский певец, народный артист Украины.

1967 – Тим Макгро, американский кантри-певец, автор песен и актер.

1982 – Денис Шлега, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины (2022).

В этот день умерли:

1873 – Дэвид Ливингстон, шотландский миссионер и исследователь Африки.

1951 – Климентий (Шептицкий), Блаженный Католической Церкви, церковный деятель и архимандрит монахов Студийского устава, защитник Украинской греко-католической церкви.

1994 – Айртон Сенна, бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1, один из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1. Попал в аварию в повороте "Тамбурелло" во время проведения Гран-при Сан-Марино.

2011 – Владимир Литвиненко, украинский художник южно-русской художественной школы, заслуженный художник Украины.

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