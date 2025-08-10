Какой праздник отмечают 10 августа в Украине: события этого дня

10 августа православные верующие чтят память архидиакона Лаврентия. Профессиональные праздники сегодня отмечают строители и работники ветеринарной медицины.

Видео дня

Именины сегодня празднуют Афанасий, Романы, Вячеславы и Лаврентии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 августа

Церковный праздник

В христианской традиции 10 августа чтят память святого Лаврентия – архидиакона Римской Церкви, который погиб мученической смертью в III веке. Его фигура – пример верности, жертвенности и мужества. В народной традиции этот день ассоциировали с началом осенних холодов: мол, "Лаврентий воду остудил".

День строителя в Украине

Во второе воскресенье августа (в 2025 году – это приходится именно на 10 августа) в Украине отмечают День строителя. Это профессиональный праздник всех, кто творит наши города, села, дома и мосты. Строители – это те, кто создает каркас нашей повседневной жизни. И именно в августе их труд получает заслуженное признание.

День работников ветеринарной медицины

В тот же день чествуют и ветеринаров Украины – людей, которые стоят на страже здоровья не только домашних животных, но и нашего общего благополучия. Их работа часто остается за кадром, но именно они спасают жизни четвероногих друзей, предотвращают эпидемии и обеспечивают безопасность продуктов.

Всемирный день льва

И, наконец, 10 августа – Всемирный день льва (World Lion Day). Это день, призванный привлечь внимание к уменьшению популяции львов в дикой природе. От короля саванны осталось менее 20 тысяч особей на всей планете. Этот день – призыв к защите биоразнообразия и сохранению символа силы и достоинства.

Исторические события 10 августа

1519 – Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание.

1664 – Османская империя и Священная Римская империя заключили Вашварский мир.

1793 – Лувр открылся для публики.

1876 – в Онтарио (Канада) сделан первый в мире междугородний телефонный звонок.

1913 – Вторая Балканская война закончилась подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией

1945 – Япония объявила о своей капитуляции.

2012 – вступил в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, что значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский.

Кто родился 10 августа

1874 – Антанас Смятона, первый президент Литвы.

1912 – Жоржи Амаду, бразильский писатель.

1960 – Антонио Бандерас, испанский киноактер.

1998 – Даниил Мурашко украинский военный летчик, майор, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

В этот день умерли:

1907 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса.

1915 – Генри Мозли, британский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии и утверждения концепции атомного номера в физике и химии.

1945 – Роберт Годдард, американский физик и инженер, один из пионеров ракетной техники.

1993 – Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель троллейбусного поезда.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на август.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.