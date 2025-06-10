Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне
Во вторник, 10 июня, отмечают ряд важных религиозных, международных и исторических событий. В этот день чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского, а также проводят такие необычные мероприятия, как Всемирный день мороженого и День медленного разговора.
Кроме того, 10 июня - повод вспомнить о домашних любимцах в День их памяти. Эта дата также богата на выдающиеся исторические события, повлиявшие на ход мировой истории. Среди них - дипломатические решения, научные достижения и политические сдвиги XX века.
Какой церковный праздник 10 июня
10 июня в православном календаре чтят память священномученика Тимофея (Тимофея), епископа Прусского. Он был ревностным служителем Церкви, известным своим благочестием, аскетическим образом жизни и безграничной любовью к пастве.
Во времена императора Юлиана Отступника, когда начались новые гонения на христиан, святой продолжал открыто проповедовать Евангелие. Он укреплял веру людей и призывал не приносить жертвы языческим богам. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам, но даже в муках он оставался непоколебимым. Его пример поразил многих язычников, и некоторые из них уверовали во Христа. Священномученик Тимофей завершил свой земной путь мученической смертью - его усекли мечом.
Международные праздники 10 июня
- День здорового питания
- День поездки на работу (Ride to Work Day)
- День работника склада
- Всемирный день стиля модерн
- День медленного разговора
- День шариковой ручки
- Всемирный день ремесленничества
- Международный день геральдики
- День чая со льдом
- Всемирный день памяти домашних животных
Исторические события 10 июня
- 978 год - киевский престол занял князь Владимир.
- 1358 год - Битва при Мелло: крестьянские войска Жакерии разгромлены армией французской знати.
- 1619 год - Тридцатилетняя война: битва при Саблате, переломный момент в Богемском восстании.
- 1793 год - В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
- 1865 год - В Мюнхене состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда".
- 1907 год - Французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.
- 1909 год - Пассажирский корабль "Славония", потерпевший катастрофу у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.
- 1917 год - В Киеве начал работу I Всеукраинский крестьянский съезд.
- 1918 год - Провозглашена независимость Армении.
- 1921 год - Основан музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".
- 1934 год - При НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).
- 1936 год - В СССР создана киностудия "Союзмультфильм".
- 1940 год - В Москве подписана российско-германская конвенция о порядке урегулирования пограничных споров и конфликтов.
- 1943 год - Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.
- 1944 год - советские войска начали Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию против финских войск.
- 1945 год - Во Франкфурте маршал Жуков вручил советский орден "Победа" Эйзенхауэру и Монтгомери.
- 1950 год - Западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по поводу идеи объединения страны.
- 1964 год - В Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1967 год - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были восстановлены лишь в 1991).
- 1969 год - Состоялся военный конфликт между СССР и Китаем в районе Тасты (Казахская ССР).
- 1984 год - Американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.
- 1999 год - В результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.
- 2003 год - распался дуэт "Modern Talking".
Именинники 10 июня
Илона, Елена, Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
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