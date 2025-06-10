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Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне

Елена Былим
NewsLife
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Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне

Во вторник, 10 июня, отмечают ряд важных религиозных, международных и исторических событий. В этот день чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского, а также проводят такие необычные мероприятия, как Всемирный день мороженого и День медленного разговора.

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Кроме того, 10 июня - повод вспомнить о домашних любимцах в День их памяти. Эта дата также богата на выдающиеся исторические события, повлиявшие на ход мировой истории. Среди них - дипломатические решения, научные достижения и политические сдвиги XX века.

Какой церковный праздник 10 июня

10 июня в православном календаре чтят память священномученика Тимофея (Тимофея), епископа Прусского. Он был ревностным служителем Церкви, известным своим благочестием, аскетическим образом жизни и безграничной любовью к пастве.

Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне

Во времена императора Юлиана Отступника, когда начались новые гонения на христиан, святой продолжал открыто проповедовать Евангелие. Он укреплял веру людей и призывал не приносить жертвы языческим богам. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам, но даже в муках он оставался непоколебимым. Его пример поразил многих язычников, и некоторые из них уверовали во Христа. Священномученик Тимофей завершил свой земной путь мученической смертью - его усекли мечом.

Международные праздники 10 июня

  • День здорового питания
  • День поездки на работу (Ride to Work Day)
  • День работника склада
  • Всемирный день стиля модерн
  • День медленного разговора
  • День шариковой ручки
  • Всемирный день ремесленничества
  • Международный день геральдики
  • День чая со льдом
  • Всемирный день памяти домашних животных

Исторические события 10 июня

  • 978 год - киевский престол занял князь Владимир.
  • 1358 год - Битва при Мелло: крестьянские войска Жакерии разгромлены армией французской знати.
  • 1619 год - Тридцатилетняя война: битва при Саблате, переломный момент в Богемском восстании.
  • 1793 год - В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
  • 1865 год - В Мюнхене состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда".
  • 1907 год - Французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.
  • 1909 год - Пассажирский корабль "Славония", потерпевший катастрофу у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.
  • 1917 год - В Киеве начал работу I Всеукраинский крестьянский съезд.
  • 1918 год - Провозглашена независимость Армении.
  • 1921 год - Основан музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".
  • 1934 год - При НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).
  • 1936 год - В СССР создана киностудия "Союзмультфильм".
  • 1940 год - В Москве подписана российско-германская конвенция о порядке урегулирования пограничных споров и конфликтов.
  • 1943 год - Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.
  • 1944 год - советские войска начали Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию против финских войск.
  • 1945 год - Во Франкфурте маршал Жуков вручил советский орден "Победа" Эйзенхауэру и Монтгомери.
  • 1950 год - Западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по поводу идеи объединения страны.
  • 1964 год - В Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1967 год - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были восстановлены лишь в 1991).
  • 1969 год - Состоялся военный конфликт между СССР и Китаем в районе Тасты (Казахская ССР).
  • 1984 год - Американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.
  • 1999 год - В результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.
  • 2003 год - распался дуэт "Modern Talking".

Именинники 10 июня

Илона, Елена, Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

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