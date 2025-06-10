Какой праздник отмечают 10 июня: все об этом дне

Во вторник, 10 июня, отмечают ряд важных религиозных, международных и исторических событий. В этот день чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского, а также проводят такие необычные мероприятия, как Всемирный день мороженого и День медленного разговора.

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Кроме того, 10 июня - повод вспомнить о домашних любимцах в День их памяти. Эта дата также богата на выдающиеся исторические события, повлиявшие на ход мировой истории. Среди них - дипломатические решения, научные достижения и политические сдвиги XX века.

Какой церковный праздник 10 июня

10 июня в православном календаре чтят память священномученика Тимофея (Тимофея), епископа Прусского. Он был ревностным служителем Церкви, известным своим благочестием, аскетическим образом жизни и безграничной любовью к пастве.

Во времена императора Юлиана Отступника, когда начались новые гонения на христиан, святой продолжал открыто проповедовать Евангелие. Он укреплял веру людей и призывал не приносить жертвы языческим богам. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам, но даже в муках он оставался непоколебимым. Его пример поразил многих язычников, и некоторые из них уверовали во Христа. Священномученик Тимофей завершил свой земной путь мученической смертью - его усекли мечом.

Международные праздники 10 июня

День здорового питания

День поездки на работу (Ride to Work Day)

День работника склада

Всемирный день стиля модерн

День медленного разговора

День шариковой ручки

Всемирный день ремесленничества

Международный день геральдики

День чая со льдом

Всемирный день памяти домашних животных

Исторические события 10 июня

978 год - киевский престол занял князь Владимир.

1358 год - Битва при Мелло: крестьянские войска Жакерии разгромлены армией французской знати.

1619 год - Тридцатилетняя война: битва при Саблате, переломный момент в Богемском восстании.

1793 год - В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1865 год - В Мюнхене состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда".

1907 год - Французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.

1909 год - Пассажирский корабль "Славония", потерпевший катастрофу у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.

1917 год - В Киеве начал работу I Всеукраинский крестьянский съезд.

1918 год - Провозглашена независимость Армении.

1921 год - Основан музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".

1934 год - При НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).

1936 год - В СССР создана киностудия "Союзмультфильм".

1940 год - В Москве подписана российско-германская конвенция о порядке урегулирования пограничных споров и конфликтов.

1943 год - Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

1944 год - советские войска начали Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию против финских войск.

1945 год - Во Франкфурте маршал Жуков вручил советский орден "Победа" Эйзенхауэру и Монтгомери.

1950 год - Западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по поводу идеи объединения страны.

1964 год - В Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 год - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были восстановлены лишь в 1991).

1969 год - Состоялся военный конфликт между СССР и Китаем в районе Тасты (Казахская ССР).

1984 год - Американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.

1999 год - В результате неожиданного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Автономный край Косово и Метохия, Союзная Республика Югославия) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.

2003 год - распался дуэт "Modern Talking".

Именинники 10 июня

Илона, Елена, Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

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