Какой праздник отмечают 11 июля: все об этом дне
11 июля 2025 года – это день, полный разнообразных событий и значимых дат, охватывающих как религиозные, так и светские аспекты. По церковному календарю в этот день чтят память святой равноапостольной княгини Ольги, одной из ключевых фигур в истории Киевской Руси.
Однако 11 июля также отмечается ряд международных праздников, посвященных гастрономии, культуре и важным социальным вопросам. Эта дата несет в себе как радостные моменты, так и трагические воспоминания об исторических событиях, оставивших глубокий след в памяти человечества.
Какие праздники 11 июля
- День памяти жертв геноцида в Сребренице
- Международный день эфирных масел
- Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах
- Всемирный день народонаселения
- Всемирный день шашлыка
Какой церковный праздник сегодня
11 июля верующие чтят память равноапостольной княгини Киевской Ольги и священномученицы Евфимии.
Святая равноапостольная княгиня Ольга — выдающаяся правительница Киевской Руси, которая первой из власть имущих приняла христианство. В 955 году в Константинополе Ольга крестилась под именем Елена, а после возвращения на Русь активно распространяла христианское учение, строя храмы и уничтожая языческие святыни.
Несмотря на попытки обратить в веру сына Святослава, княгиня осталась примером личной преданности Христу. Ее деятельность стала фундаментом для дальнейшего крещения Руси во времена ее внука, князя Владимира. Ольга была канонизирована в 1547 году, а ее память почитают как пример святости, мудрости и государственного провидения.
Исторические события 11 июля
- 1195 — битва при Аларкосе, когда войска кастильского короля Альфонса VIII потерпели поражение от армии Альмохадов под руководством Якуба аль-Мансура, который захватил почти всю Кастилию, кроме Толедо.
- 1533 — Папа Климент VII объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучил короля от церкви.
- 1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.
- 1657 — Битва при Магерове.
- 1700 — основана Берлинская академия наук.
- 1888 — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.
- 1944 — основан Украинский Главный Освободительный Совет.
- 2008 — Компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store.
- 2014 — в результате ракетного обстрела с территории России в районе Зеленополья погибло 36 украинских военных.
- 2021 — состоялся финал Евро-2020 в Лондоне. Чемпионом стала сборная Италии.
Именинники 11 июля
Ольга, Сергей, Константин, Людмила, Поликарп
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