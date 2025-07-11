Какой праздник отмечают 11 июля: все об этом дне

11 июля 2025 года – это день, полный разнообразных событий и значимых дат, охватывающих как религиозные, так и светские аспекты. По церковному календарю в этот день чтят память святой равноапостольной княгини Ольги, одной из ключевых фигур в истории Киевской Руси.

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Однако 11 июля также отмечается ряд международных праздников, посвященных гастрономии, культуре и важным социальным вопросам. Эта дата несет в себе как радостные моменты, так и трагические воспоминания об исторических событиях, оставивших глубокий след в памяти человечества.

Какие праздники 11 июля

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Какой церковный праздник сегодня

11 июля верующие чтят память равноапостольной княгини Киевской Ольги и священномученицы Евфимии.

Святая равноапостольная княгиня Ольга — выдающаяся правительница Киевской Руси, которая первой из власть имущих приняла христианство. В 955 году в Константинополе Ольга крестилась под именем Елена, а после возвращения на Русь активно распространяла христианское учение, строя храмы и уничтожая языческие святыни.

Несмотря на попытки обратить в веру сына Святослава, княгиня осталась примером личной преданности Христу. Ее деятельность стала фундаментом для дальнейшего крещения Руси во времена ее внука, князя Владимира. Ольга была канонизирована в 1547 году, а ее память почитают как пример святости, мудрости и государственного провидения.

Исторические события 11 июля

1195 — битва при Аларкосе, когда войска кастильского короля Альфонса VIII потерпели поражение от армии Альмохадов под руководством Якуба аль-Мансура, который захватил почти всю Кастилию, кроме Толедо.

1533 — Папа Климент VII объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучил короля от церкви.

1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.

1657 — Битва при Магерове.

1700 — основана Берлинская академия наук.

1888 — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1944 — основан Украинский Главный Освободительный Совет.

2008 — Компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store.

2014 — в результате ракетного обстрела с территории России в районе Зеленополья погибло 36 украинских военных.

2021 — состоялся финал Евро-2020 в Лондоне. Чемпионом стала сборная Италии.

Именинники 11 июля

Ольга, Сергей, Константин, Людмила, Поликарп

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