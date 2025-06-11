Какой праздник отмечают 11 июня в Украине: календарь событий

11 июня украинцы отмечают ряд религиозных, международных и исторических событий. В церковном календаре - день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, которых чтят за их миссионерскую деятельность и преданность христианской вере.

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Среди международных инициатив этого дня - Международный день рыси, День осведомленности о синдроме KBG и Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

Эта дата также отмечена рядом важных исторических событий: в частности, выходом в прокат легендарного "Парка Юрского периода" и переходом Украины на восточноевропейское время. Кроме того, 11 июня связано с этапами образовательного развития, борьбой с беспризорностью и международным сотрудничеством в условиях войны. Все это делает этот день насыщенным и значимым как для Украины, так и для мира.

Какой церковный праздник 11 июня

Сегодня верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы - ревностных проповедников Христова учения. Апостол Варфоломей, один из двенадцати учеников Иисуса, происходил из Каны Галилейской и отличался искренностью и духовной чистотой. Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал в Сирии и Малой Азии, где творил чудеса и исцеления, и погиб мученической смертью на кресте.

Апостол Варнава также проповедовал в этих краях, сопровождаемый сестрой Мариамной, и вместе с Варфоломеем творил чудеса, исцеляя больных и одержимых. Оба апостола приняли мученическую смерть, оставив по себе глубокий след в христианской традиции.

Международные праздники 11 июня

Международный день рыси (International Lynx Day)

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы

День Жака-Ива Кусто.

Исторические события 11 июня

1125 год - Крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.

1453 год - Падение Византийской империи.

1488 год - Шотландские повстанцы схватили и убили короля Шотландии Якова III.

1496 год - Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.

1509 год - Английский король Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, первой из шести женщин, которые у него были при жизни.

1580 год - Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.

1694 год - Битва при Годовом.

1742 год - американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. Этот день отмечается как День кухонной плиты.

1742 год - В Бреслау (Вроцлав) подписан договор, по которому Габсбургская монархия признала права Королевства Пруссия на Силезию.

1770 год - Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф на побережье Австралии.

1776 год - Континентальный конгресс создал комитет для написания Декларации независимости США.

1842 год - Вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души".

1889 год - Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1895 год - По маршруту Париж - Руан проведены первые в мире автогонки.

1918 год - Казахское национальное движение "Алаш" объявило незаконными все декреты советской власти в Казахстане.

1921 год - В УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью.

1926 год - правительство Британии выразило протест в связи с финансированием СССР забастовок в Великобритании.

1930 год - Американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров.

1937 год - В ночь на 12 июня по "делу Тухачевского" расстреляны красноармейские военачальники.

1940 год - Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский Союз объявили войну Королевству Италия.

1942 год - Соглашение между СССР и США о принципах, предпринимаемых для взаимопомощи в ведении войны против агрессии и о сотрудничестве в послевоенное время в целях обеспечения мира и безопасности.

1955 год - во время гонки 24 часа Ле-Мана во Французской республике произошла масштабная автокатастрофа: 84 погибших и 120 раненых

1965 год - королева Елизавета II наградила музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи.

1965 год - Совет Министров УССР утвердил положение о создании Донецкого государственного университета.

1975 год - Добыта первая нефть в Северном море.

1982 год - На экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

1990 год - Верховная Рада УССР изменила порядок исчисления времени на территории Украины, присоединив страну к восточноевропейской временной зоне.

1992 год - В Киеве начался первый конгресс молодых политиков Украины.

1993 год - Вышел в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".

2002 год - Пол Маккартни женился на Хизер Миллз.

Именинники 11 июня

Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Ян, Мария, Фаина, Фаина.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда украинцы будут праздновать Петра и Павла в 2025 году.

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