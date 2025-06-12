Какой праздник отмечают 12 июня в Украине: интересные факты и события

12 июня – день, когда в календаре переплетаются духовные, профессиональные и культурные события. Сегодня чтят память христианских святых, поздравляют работников фондового рынка, обращают внимание на глобальные социальные проблемы и даже в шутку празднуют День Супермена.

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Именины сегодня празднуют Петры, Иваны, Онуфрии и Андреи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 июня

Православный календарь

Святой Онуфрий жил в IV веке и прославился как один из самых строгих христианских аскетов. Он более 60 лет провел в пустыне в полном одиночестве, молитве и посте. Житие преподобного Онуфрия стало символом духовного подвига, отказа от земного в пользу небесного. В народной традиции этот день иногда считается покровом странников и отшельников.

Преподобный Петр Атонский – еще один почитаемый подвижник, грек по происхождению, который после военной жизни принял монашество и поселился на Святой Горе Афон. Там он прожил более полувека в суровом одиночестве, став примером смирения и преданности Богу.

День работника фондового рынка Украины

Это профессиональный праздник всех специалистов, которые работают в сфере ценных бумаг, инвестиций, бирж и финансовых инструментов. В Украине День работника фондового рынка отмечают ежегодно 12 июня в соответствии с указом президента. Работники этой отрасли обеспечивают стабильность инвестирования, развитие предпринимательства и финансовую прозрачность.

День Супермена (Superman Day)

Хотя это неофициальный и скорее фанатский праздник, 12 июня стало популярным днем среди поклонников комиксов DC Comics. Именно 12 июня 1939 года герой Супермен появился на обложке первого отдельного комикса, положившего начало целой эпохе супергероев в поп-культуре. Сегодня фанаты по всему миру носят футболки с буквой "S", устраивают тематические мероприятия или просто просматривают фильмы и сериалы о "человеке из стали".

Всемирный день борьбы с детским трудом

Основанный Международной организацией труда в 2002 году, этот день призывает привлечь внимание к проблеме эксплуатации детского труда в мире. По оценкам ООН, более 160 миллионов детей вынуждены работать, часто в опасных или унизительных условиях.

В этот день правительства, общественные организации и правозащитники проводят акции, конференции, информационные кампании, направленные на защиту прав ребенка, обеспечение доступа к образованию и формирование социально ответственного бизнеса.

Международный день фалафеля

Этот вкусный и несколько шутливый гастрономический праздник возник с легкой руки блогеров и фанатов ближневосточной кухни. Фалафель – это жареные шарики из нута или бобов, которые подают с питой, овощами и соусами. Его считают национальным блюдом Израиля, Египта, Ливана и многих других стран региона. Хоть праздник не имеет официального статуса, он быстро распространился в соцсетях и гастрокультурах по всему миру.

Знаменательные исторические события 12 июня

1665 – Королевство Англия установило свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое было переименовано в Нью-Йорк.

1849 – Л. П. Гаслет запатентовал противогаз.

1898 – в ходе Испанско-американской войны, повстанцы под предводительством 29-летнего Эмило Агинальдо провозгласили независимость Филиппин после 300-летнего испанского господства.

1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1946 – последний король Италии Умберто II отрекся от престола.

1964 – Нельсон Мандела осужден на пожизненное заключение.

1975 – создан Государственный историко-архитектурный заповедник во Львове.

1987 – во время визита в Западный Берлин президент США Рональд Рейган призвал советского лидера Михаила Горбачева развалить "берлинскую стену".

1990 – в СССР запретили цензуру.

1994 – Австрия референдумом приняла решение о вступлении в Европейский Союз.

1999 – в Приштину (столицу Косово) вошли миротворческие отряды НАТО под командованием британского генерала Майкла Джексона. В аэропорту "Слатина" у них возникла стычка с 200 российскими десантниками, которые самовольно заняли его, осуществив переход из Болгарии.

Кто родился 12 июня

1824 – Альбер-Эрнест Каррье-Беллез, французский скульптор.

1825 – Антон Шнайдер, галицкий коллекционер, историк, археолог, этнограф, краевед.

1924 – Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент США, отец президента Джорджа Буша-мл.

1929 – Анна Франк, девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который вела два года, пока семья скрывалась от нацистов (†1945).

1955 – Энвер Измайлов, украинский (крымскотатарский) гитарист-виртуоз, композитор; народный артист Украины.

1957 – Тимоти Басфилд, актер ("Тридцать с чем-то", "Птицы в раю", "Поле мечты").

1957 – Игорь Лиховой, украинский музейный деятель, политик, дипломат. Министр культуры и туризма Украины (2005-2006).

В этот день умерли:

1972 – Карл Людвиг фон Берталанфи, австрийский биолог, основатель концепции "Общей теории систем".

1999 – Полевой Емельян Гиллярович, украинский военный, политзаключенный. Командир ВО-3 "Лысоня", полковник УПА.

2021 – Лесь Герасимчук, литератор, филолог, переводчик, культуролог.

2023 – Сильвио Берлускони, итальянский политик, трижды Премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011).

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