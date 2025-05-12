Какой праздник отмечают 12 мая в Украине: все об этом дне
В понедельник, 12 мая, отмечается Международный день здоровья растений. Праздник ввели с целью привлечения внимания к важности защиты растительного мира. Событие также чествует работу специалистов, которые защищают урожаи и экосистемы от болезней и вредителей.
Растения обеспечивают более 80% нашего питания и производят большинство кислорода, необходимого для жизни. Здоровье растений имеет ключевое значение для продовольственной безопасности, экологического равновесия и развития сельского хозяйства. Среди угроз для них - изменение климата, загрязнение, вредители и чрезмерное использование химикатов.
Международные праздники 12 мая
- Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите
- Весак (рождение Будды)
- День экологического образования
- Всемирный день осведомленности о фибромиалгии
- Международный день предотвращения синдрома хронической усталости
- Международная неделя коучинга (International Coaching Week)
- Всемирный день медицинских сестер
- Всемирная неделя осведомленности о соли
Религиозные праздники 12 мая
Церковь сегодня чтит память:
- Святителя Епифания, епископа Кипрского.
- Святителя Германа, патриарха Константинопольского.
- Святителя Савина, архиепископа Кипрского,
- Святителя Полувия, епископа Ринокирского.
- Преподобного Амфилохия Почаевского.
Исторические события 12 мая
- 996 год - в Киеве освящена Десятинная церковь - первая в Киевской Руси каменная церковь.
- 1311 год - Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров.
- 1364 год - в Кракове создан Ягеллонский университет.
- 1497 год - Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.
- 1551 год - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте.
- 1881 год - установлен французский протекторат над Тунисом.
- 1926 год - в Польше начался Майский переворот, в результате которого в стране был установлен авторитарный режим Санации.
- 1926 год - Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.
- 1929 год - во Львове создана организация западноукраинских писателей, которые находились на марксистской и советофильской платформе - "Горно".
- 1937 год - компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI).
- 1949 год - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
- 1954 год - УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.
- 1965 год - советская автоматическая межпланетная станция "Луна-5", запущенная космической ракетой 9 мая 1965 года, достигла поверхности Луны в районе Моря Облаков.
- 1993 год - Эстонию приняли в Совет Европы.
- 1994 год - Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола.
- 2004 год - в англиканской церкви введена должность вебсвященника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет.
- 2007 год - Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.
Именинники 12 мая
Герман, Епифаний.
Ранее OBOZ.UA писал, когда Троица у христиан в этом году.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.