Какой праздник отмечают 12 мая в Украине: все об этом дне

В понедельник, 12 мая, отмечается Международный день здоровья растений. Праздник ввели с целью привлечения внимания к важности защиты растительного мира. Событие также чествует работу специалистов, которые защищают урожаи и экосистемы от болезней и вредителей.

Видео дня

Растения обеспечивают более 80% нашего питания и производят большинство кислорода, необходимого для жизни. Здоровье растений имеет ключевое значение для продовольственной безопасности, экологического равновесия и развития сельского хозяйства. Среди угроз для них - изменение климата, загрязнение, вредители и чрезмерное использование химикатов.

Международные праздники 12 мая

Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите

Весак (рождение Будды)

День экологического образования

Всемирный день осведомленности о фибромиалгии

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости

Международная неделя коучинга (International Coaching Week)

Всемирный день медицинских сестер

Всемирная неделя осведомленности о соли

Религиозные праздники 12 мая

Церковь сегодня чтит память:

Святителя Епифания, епископа Кипрского.

Святителя Германа, патриарха Константинопольского.

Святителя Савина, архиепископа Кипрского,

Святителя Полувия, епископа Ринокирского.

Преподобного Амфилохия Почаевского.

Исторические события 12 мая

996 год - в Киеве освящена Десятинная церковь - первая в Киевской Руси каменная церковь.

1311 год - Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров.

1364 год - в Кракове создан Ягеллонский университет.

1497 год - Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.

1551 год - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте.

1881 год - установлен французский протекторат над Тунисом.

1926 год - в Польше начался Майский переворот, в результате которого в стране был установлен авторитарный режим Санации.

1926 год - Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.

1929 год - во Львове создана организация западноукраинских писателей, которые находились на марксистской и советофильской платформе - "Горно".

1937 год - компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI).

1949 год - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1954 год - УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.

1965 год - советская автоматическая межпланетная станция "Луна-5", запущенная космической ракетой 9 мая 1965 года, достигла поверхности Луны в районе Моря Облаков.

1993 год - Эстонию приняли в Совет Европы.

1994 год - Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола.

2004 год - в англиканской церкви введена должность вебсвященника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет.

2007 год - Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.

Именинники 12 мая

Герман, Епифаний.

Ранее OBOZ.UA писал, когда Троица у христиан в этом году.

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