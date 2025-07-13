Какой праздник отмечают 13 июля в Украине: все об этом дне

13 июля православные христиане чтят Собор архангела Гавриила. В церковной традиции считают, что именно он возвестил Деве Марии о предстоящем рождении Иисуса.

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В Украине также отмечают День рыбака. Среди международных дат – День камня и необычный неофициальный праздник – День рая для дураков. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 июля

Собор архангела Гавриила

Церковь отмечает этот праздник на следующий день после Благовещения Пресвятой Богородицы (в марте) и также 13 июля – как отдельный день почитания архангела Гавриила, одного из главных вестников Божьих в Священном Писании.

Архангел Гавриил известен как тот, кто возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа, а также был проводником и пророкам, и святым. Имя "Гавриил" означает "Сила Божья". В церковной традиции он олицетворяет добрую весть, духовную силу и защиту. Собор архангела Гавриила – это день, когда верующие обращаются к нему с молитвами о поддержке, озарении, мудрости и заступничестве.

День рыбака в Украине

День рыбака отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье июля, которое в 2025 году приходится на 13 июля. Это неофициальный профессиональный праздник всех, кто занимается рыболовством – как любительским, так и промышленным.

Международный день камня

Международный день камня (International Rock Day) не имеет официального статуса, но популярен среди ювелиров, геологов, коллекционеров минералов и любителей природы. Этот день посвящен камню как части земной истории, эстетики и культуры – от скал до драгоценных камней.

День рая для дураков (Fool's Paradise Day)

Этот неофициальный западный праздник имеет иронический характер. Выражение "fool's paradise" означает счастливую иллюзию – состояние, когда человек пребывает в вымышленном, ложном счастье, не осознавая реальности. В этот день в шутку отмечают легкомыслие, наивность и способность наслаждаться моментом, не думая о последствиях.

В современной культуре этот праздник воспринимается как повод посмеяться над собой, расслабиться, отпустить контроль и просто позволить себе немного мечтательной беззаботности.

Исторические события 13 июля

1728 – датский морской офицер на русской военно-морской службе Витус Беринг отправился в плавание с Камчатки на север для открытия пролива между Америкой и Азией

1772 – британский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1897 – Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1908 – В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые приняли участие женщины

1930 – начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1947 – в Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, который предложил госсекретарь США Джордж Маршалл. От участия в конференции отказались страны советского блока и Финляндия, но предложение им присоединиться к плану позже оставалось в силе.

1951 – в Лондоне закладкой первого камня королевой Елизаветой II началось строительство здания Королевского Национального Театра.

1977 – началась Огаденская война.

1985 – на соревнованиях в Париже Сергей Бубка впервые преодолел в прыжках с шестом высоту 6 метров.

2024 – покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга.

Кто родился 13 июля

1527 – Джон Ди, английский математик и географ, королевский астролог, первый переводчик на английский язык Евклидовой "Геометрии".

1841 – Отто Вагнер, австрийский архитектор, мастер стиля модерн, основоположник современной европейской архитектуры.

1938 – Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии.

1942 – Гаррисон Форд, американский актер ("Звездные войны", "Индиана Джонс", "Самолет президента", "Беглец").

1944 – Эрне Рубик, венгерский изобретатель; самое известное изобретение – кубик Рубика.

1976 – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

В этот день умерли:

1921 – Габриэль Липпман, французский физик, лауреат Нобелевской премии 1908 года за разработку метода цветной фотографии, основанного на интерференции света; получил первую цветную фотографию солнечного спектра.

1937 – Михаил Бойчук, украинский художник, художник-монументалист, лидер группы "бойчукистов" (*1882), жертва сталинского террора.

1954 – Фрида Кало, мексиканская художница.

1974 – Патрик Блэкетт, британский физик.

2017 – Лю Сяобо, китайский правозащитник, Лауреат Нобелевской премии мира.

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