Какой праздник отмечают 13 июня в Украине: все об этом дне
13 июня – дата, сочетающая сразу несколько важных и праздничных акцентов. В церковном календаре это день памяти христианских святых и духовных наставников, в международном – день повышения осведомленности о важных медицинских и социальных проблемах.
По новоюлианскому календарю 13 июня почитают святую мученицу Акилину, святого епископа Трифилия и преподобного Антония Падуанского. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 13 июня
Православный церковный календарь
Акинина – девушка, принявшая мученическую смерть в III веке в городе Вивл (современный Ливан), когда ей было всего 12 лет. По преданию, она еще с детства отличалась глубокой верой, отказалась поклоняться языческим богам, за что была жестоко наказана. Ее почитают как символ непоколебимости и чистоты веры даже в раннем возрасте.
Святой Трифилий, епископ Левкусии Кипрской – ученик святого Спиридона Тримифунтского, богослов, активный участник церковных соборов IV века. Известен своими проповедями, глубоким знанием Священного Писания и защитой православия в период ересей.
Преподобный Антоний Падуанский – католический святой, живший в XIII веке. Один из самых известных францисканцев, проповедник и учитель, почитаемый во всем мире за дар слова, чудеса исцеления и глубокое смирение. Его именем названы десятки храмов, а изображением – иконы, фрески, статуи. Считается покровителем тех, кто ищет потерянные вещи, а также защитником бедных и нуждающихся.
Международный день метания топора
Необычный современный праздник, возникший в Северной Америке как реакция на популяризацию спортивного метания топоров. Сегодня это развлечение, сочетающее физическую активность, соревнования и командный дух. Во многих городах действуют клубы и залы для безопасного метания, и подобные мероприятия проводят в форме турниров, фестивалей или корпоративных игр.
Международный день осведомленности об альбинизме
Это важный день, провозглашенный ООН для борьбы с дискриминацией и стигматизацией людей с альбинизмом. Такие лица имеют генетические особенности, которые делают их кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету, а зрение – уязвимым. Этот день направлен на просвещение, защиту прав и поддержку безопасности и равенства.
Европейский день профилактики рака кожи
Установлен медицинскими организациями ЕС с целью информирования о рисках ультрафиолетового излучения. Проводятся кампании по профилактике, бесплатные обследования кожи, просветительские лекции.
Исторические события 13 июня
- 1892 – в Киеве запущен для пассажиров первый электрический трамвай.
- 1895 – во Французской республике прошли первые в мире автомобильные гонки. Средняя скорость автомобилей составляла 24 км/ч.
- 1983 – на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola" весил почти 800 г, а его длина составляла 33 см.
- 1983 – американский космический зонд "Пионер-10" пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинувшим пределы Солнечной системы.
- 2014 – украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов.
Кто родился 13 июня
- 1831 – Джеймс Клерк Максвелл, британский физик. Разработал теорию электромагнитного поля.
- 1865 – Антоний Попель, польский скульптор, один из ведущих львовских скульпторов конца XIX – начала XX века.
- 1865 – Уильям Батлер Йейтс, ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1923).
- 1883 – Артур Эрнест Гведел, американский анестезиолог и изобретатель.
- 1894 – Лео Каннер, украинско-американский психиатр, один из основателей детской психиатрии.
- 1928 – Джон Форбс Нэш, американский математик.
- 1985 – Артем Чех, украинский писатель.
- 1986 – Сергей Сова, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
В этот день умерли:
- 323 до н. э. – Александр Македонский, полководец и завоеватель, чья империя простиралась от Средиземного моря до Индии.
- 1972 – Георг фон Бекеши, венгерско-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1961 года (*1899).
- 1995 – Дмитрий Купьяк, активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат.
- 1997 – Иван Шовкопляс, украинский ученый-археолог.
- 2021 – Григорий Чапкис, украинский хореограф, Народный артист Украины.
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