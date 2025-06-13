Какой праздник отмечают 13 июня в Украине: все об этом дне

13 июня – дата, сочетающая сразу несколько важных и праздничных акцентов. В церковном календаре это день памяти христианских святых и духовных наставников, в международном – день повышения осведомленности о важных медицинских и социальных проблемах.

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По новоюлианскому календарю 13 июня почитают святую мученицу Акилину, святого епископа Трифилия и преподобного Антония Падуанского. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 июня

Православный церковный календарь

Акинина – девушка, принявшая мученическую смерть в III веке в городе Вивл (современный Ливан), когда ей было всего 12 лет. По преданию, она еще с детства отличалась глубокой верой, отказалась поклоняться языческим богам, за что была жестоко наказана. Ее почитают как символ непоколебимости и чистоты веры даже в раннем возрасте.

Святой Трифилий, епископ Левкусии Кипрской – ученик святого Спиридона Тримифунтского, богослов, активный участник церковных соборов IV века. Известен своими проповедями, глубоким знанием Священного Писания и защитой православия в период ересей.

Преподобный Антоний Падуанский – католический святой, живший в XIII веке. Один из самых известных францисканцев, проповедник и учитель, почитаемый во всем мире за дар слова, чудеса исцеления и глубокое смирение. Его именем названы десятки храмов, а изображением – иконы, фрески, статуи. Считается покровителем тех, кто ищет потерянные вещи, а также защитником бедных и нуждающихся.

Международный день метания топора

Необычный современный праздник, возникший в Северной Америке как реакция на популяризацию спортивного метания топоров. Сегодня это развлечение, сочетающее физическую активность, соревнования и командный дух. Во многих городах действуют клубы и залы для безопасного метания, и подобные мероприятия проводят в форме турниров, фестивалей или корпоративных игр.

Международный день осведомленности об альбинизме

Это важный день, провозглашенный ООН для борьбы с дискриминацией и стигматизацией людей с альбинизмом. Такие лица имеют генетические особенности, которые делают их кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету, а зрение – уязвимым. Этот день направлен на просвещение, защиту прав и поддержку безопасности и равенства.

Европейский день профилактики рака кожи

Установлен медицинскими организациями ЕС с целью информирования о рисках ультрафиолетового излучения. Проводятся кампании по профилактике, бесплатные обследования кожи, просветительские лекции.

Исторические события 13 июня

1892 – в Киеве запущен для пассажиров первый электрический трамвай.

1895 – во Французской республике прошли первые в мире автомобильные гонки. Средняя скорость автомобилей составляла 24 км/ч.

1983 – на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola" весил почти 800 г, а его длина составляла 33 см.

1983 – американский космический зонд "Пионер-10" пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинувшим пределы Солнечной системы.

2014 – украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов.

Кто родился 13 июня

1831 – Джеймс Клерк Максвелл, британский физик. Разработал теорию электромагнитного поля.

1865 – Антоний Попель, польский скульптор, один из ведущих львовских скульпторов конца XIX – начала XX века.

1865 – Уильям Батлер Йейтс, ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1923).

1883 – Артур Эрнест Гведел, американский анестезиолог и изобретатель.

1894 – Лео Каннер, украинско-американский психиатр, один из основателей детской психиатрии.

1928 – Джон Форбс Нэш, американский математик.

1985 – Артем Чех, украинский писатель.

1986 – Сергей Сова, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

323 до н. э. – Александр Македонский, полководец и завоеватель, чья империя простиралась от Средиземного моря до Индии.

1972 – Георг фон Бекеши, венгерско-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1961 года (*1899).

1995 – Дмитрий Купьяк, активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат.

1997 – Иван Шовкопляс, украинский ученый-археолог.

2021 – Григорий Чапкис, украинский хореограф, Народный артист Украины.

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