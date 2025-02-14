Какой праздник отмечают 14 февраля: все об этом дне

14 февраля православные верующие чтят память преподобного Аксентия и преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского. Именины сегодня празднуют Кириллы, Михаилы, Федоры, Юрии, Авраамы, Георгии и Исааки.

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В мире отмечают День Валентина, V-Day – день движения за пропаганду прекращения насилия по отношению к женщинам и девочкам, Международный день дарения книг, День "почитай своему ребенку", День борьбы с воровством домашних животных, Всемирный день бонобо, Всемирный день звукового исцеления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 февраля

В православной церкви 14 февраля по новому стилю чтят память преподобного Аксентия и преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского.

Преподобный Авксентий служил при дворе императора Феодосия Младшего (418 – 450). Впоследствии он принял сан пресвитера, а затем и монашеский постриг. После этого он поселился на горе Оксия, которая впоследствии была названа Авксентиевой, где и начала вести уединенную жизнь.

Преподобный Исаакий сначала жил в городе Торопце. Задумавшись стать монахом, он продал имущество, раздал его бедным и монастырям. Приехав в Киев, пришел к преподобному Антонию Печерскому для пострига в монахи.

День святого Валентина или День влюбленных – ежегодный праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Существует несколько легенд о Валентине, ставших основой этого праздника. Самая распространенная рассказывает о священнике Валентине, жившем в III веке в Римской империи во времена императора Клавдия II. По легенде, Клавдий запретил браки среди молодых мужчин, считая, что холостые солдаты лучше воюют. Валентин, не соглашаясь с этим, тайно венчал влюбленных. За это он был заключен и впоследствии казнен 14 февраля.

Перед смертью Валентин по преданию написал письмо девушке, которую любил, подписавшись словами: "Твой Валентин". Это выражение стало популярным в современных "валентинках".

V-Day – это глобальное движение за прекращение насилия в отношении женщин и девочек. Он был начат в 1998 году американской писательницей и драматургиней Ив Энслер. Цель V-Day – привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и девочек во всем мире и поддержать женщин, пострадавших от насилия.

Международный день дарения книг отмечается ежегодно 14 февраля. Праздник придумала в 2012 году американка Эмми Бродмур, основательница известного сайта детской книги "Delightful Children's Books". Идея праздника состоит в том, чтобы вдохновить людей по всему миру дарить книги детям и подросткам, а также способствовать развитию культуры чтения.

Всемирный день бонобо – важное событие, призванное привлечь внимание к этим уникальным человекообразным обезьянам, находящимся под угрозой исчезновения.

Всемирный день звукового исцеления – это международное мероприятие, которое ежегодно отмечается 14 февраля. День посвящен исследованию и практике звукового исцеления, а также распространению информации о его положительном влиянии на физическое, эмоциональное и духовное здоровье человека.

В мире 14 февраля отмечают:

День донора;

День спасателя в Аргентине;

День больных эпилепсией в Польше;

День штата Аризона и Орегон в США;

Международный день осведомленности о пороках сердца.

Исторические события 14 февраля

842 – условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

1009 – первое упоминание о Литве.

1663 – Канада объявлена королевской провинцией Франции.

1779 – в столкновении с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1848 – по мирному договору Мексика отдала Техас Соединенным Штатам.

1859 – Орегон стал 33-м штатом США.

1876 – американский изобретатель Александер Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1912 – Аризона стала 48-м американским штатом.

1914 – избирательная реформа в Галичине позволила получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована в начале Первой мировой войны.

1918 – календарь в России переведен на новый стиль. После 31 января по старому стилю наступило не 1-ое, а сразу 14 февраля.

1919 – началась польско-советская война.

1933 – в Париже была введена первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени.

1939 – в Гамбурге на верфи "Блом и Фосс" спущен на воду линкор "Бисмарк" – самый мощный корабль Германии во Второй мировой войне.

1946 – в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC – один из первых в мире компьютеров.

1949 – открыта первая сессия Кнессета, парламента Израиля.

1956 – в Москве открылся XX съезд КПСС, известный осуждением культа личности и, косвенно, идеологического наследия Сталина.

1967 – в Мехико подписан договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке

1972 – стартовала к Луне советская автоматическая станция "Луна-20". Через 11 дней она доставит на Землю лунную почву.

1990 – "Вояджер-1" сделал фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км: Бледная голубая точка.

2005 – трое сотрудников PayPal основали видеохостинг YouTube.

Кто родился 14 февраля

1818 – Фредерик Дуглас, один из самых известных борцов за права чернокожего населения Америки, руководитель афроамериканского освободительного движения.

1857 – Овксентий Корчак-Чепурковский, украинский гигиенист и эпидемиолог, министр УНР.

1859 – Джордж Феррис, американский инженер. Известен благодаря созданию смотрового колеса в 1893 году.

1866 – Николай Василенко, украинский ученый-историк, общественный и политический деятель.

1869 – Чарльз Томсон Риз Вильсон, английский физик, нобелевский лауреат. Изобрел прибор для наблюдения следов движения микрочастиц

1872 – Самуил Трегубов, украинский ортопед-травматолог, родом из Полтавщины. Основатель кафедры ортопедии и травматологии Харьковского медицинского института.

1930 – Георгий Якутович, украинский художник-график, иллюстратор, мастер линорита, дереворит и офорт, художник кино, художник-постановщик.

1947 – Борис Штерн, украинский писатель-фантаст.

1967 – Марк Рютте, нидерландский политик.

В этот день умерли:

269 – святой Валентин, покровитель влюбленных.

869 – Кирилл, византийский славянский просветитель из города Солун (Салоники), миссионер, равноапостольный святой.

1779 – Джеймс Кук, английский моореплаватель, во время своего третьего кругосветного плавания погиб в схватке с гавайцами.

1831 – Висенте Герреро, мексиканский генерал, президент страны.

1897 – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор и издатель, общественный деятель – член Кирилло-Мефодиевского общества.

1943 – Давид Гильберт, выдающийся немецкий математик-универсал, внесший значительный вклад в развитие многих математических разделов.

1950 – Карл Янский, американский физик и радиоинженер, основатель радиоастрономии.

1975 – Пелем Вудгауз, сэр, английский писатель-юморист и комедиограф.

1975 – Джулиан Хаксли, английский философ, биолог, международный общественный деятель, первый директор ЮНЕСКО, основатель "Фонда дикой природы".

1988 – Фредерик Лоу, американский композитор.

1994 – Андрей Чикатило, советский серийный убийца.

2015 – Микеле Ферреро, владелец концерна Ferrero, самый богатый человек Италии.

Ранее OBOZ.UA публиковал романтические поздравления и открытки ко Дню влюбленных.

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