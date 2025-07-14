Какой праздник отмечают 14 июля: интересные факты об этом дне

14 июля – дата, объединяющая духовную память, научные инициативы, права человека и историческое наследие. Верующие чтят святых отцов шести Вселенских соборов. В мире отмечают День распространения информации об акулах, Всемирный день шимпанзе, Международный день небинарных людей.

Видео дня

Также во Франции сегодня отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 июля

Церковный праздник

В христианской традиции 14 июля чтят память святых отцов шести Вселенских соборов. Эти соборы, проходившие между IV и VII веками, заложили основы догматического учения церкви и определили главные принципы христианской веры. В этот день верующие вспоминают духовное наследие, оставленное святыми отцами, их борьбу с ересями и формирование символа веры.

День распространения информации об акулах

Этот международный день посвящен повышению осведомленности о важной роли акул в морских экосистемах и угрозах, с которыми сталкиваются эти животные. Многие виды акул находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, чрезмерного вылова и изменения климата. Целью дня является развенчание стереотипов об акулах как "монстрах" и популяризация их защиты.

Всемирный день шимпанзе

Всемирный день шимпанзе был учрежден в 2018 году в память о дне, когда Джейн Гудолл впервые прибыла в Танзанию для изучения этих приматов. Праздник призван привлечь внимание к сохранению дикой природы, условий содержания шимпанзе в неволе и гуманного отношения к животным. Это также возможность поддержать природоохранные инициативы и усилия по спасению шимпанзе.

Международный день небинарных людей (International Non-Binary People's Day)

Этот день отмечается ежегодно 14 июля – посередине между Международным женским (8 марта) и мужским (19 ноября) днями. Цель праздника – повысить видимость небинарных людей, которые не идентифицируют себя исключительно как мужчины или женщины. В фокусе – права человека, инклюзивность, осознание гендерного многообразия и преодоление дискриминации.

День взятия Бастилии (La Fête Nationale)

14 июля во Франции – национальный праздник, который отмечает начало Великой французской революции. Именно в этот день в 1789 году была взята штурмом крепость Бастилия – символ королевской тирании. День Бастилии символизирует борьбу за свободу, равенство и братство. Во Франции это один из главных праздников года, который сопровождается военным парадом, фейерверками и массовыми празднованиями.

Исторические события 14 июля

1099 – участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим и вырезали почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сожгли мечети и синагоги.

1789 – восставшие парижане взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию. Национальный праздник Франции.

1933 – вышел первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.

1945 – новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей.

2002 – в Украине образована первая епархия Римско-католической церкви

2022 – ВС РФ нанесли ракетный удар по Виннице, в результате которого 27 человек погибли и 183 были ранены.

Кто родился 14 июля

1602 – Джулио Мазарини, французский кардинал, первый министр Франции (1643–1661).

1793 – Джордж Грин, британский математик-самоучка и физик.

1862 – Густав Климт, австрийский художник и график, символист, один из величайших представителей сецессии, проводник венского модернизма.

1889 – Анте Павелич, хорватский политик, проводник усташевского движения, глава Независимого государства Хорватии (1941–1945).

1903 – Ирвинг Стоун, американский писатель.

1913 – Джеральд Форд, 38-й президент США.

1993 – Валерий Маркус, украинский писатель, блогер, путешественник, ветеран российско-украинской войны.

В этот день умерли:

1722 – Иван Скоропадский, гетман Левобережной Украины.

1827 – Огюстен Жан Френель, французский физик.

1954 – Хасинто Бенавенте, испанский драматург "поколения 98 года", лауреат Нобелевской премии по литературе 1922 года.

1995 – Олесь Гончар, украинский писатель.

2017 – Анн Голон, французская писательница.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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