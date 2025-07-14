Какой праздник отмечают 14 июля: интересные факты об этом дне
14 июля – дата, объединяющая духовную память, научные инициативы, права человека и историческое наследие. Верующие чтят святых отцов шести Вселенских соборов. В мире отмечают День распространения информации об акулах, Всемирный день шимпанзе, Международный день небинарных людей.
Также во Франции сегодня отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 14 июля
Церковный праздник
В христианской традиции 14 июля чтят память святых отцов шести Вселенских соборов. Эти соборы, проходившие между IV и VII веками, заложили основы догматического учения церкви и определили главные принципы христианской веры. В этот день верующие вспоминают духовное наследие, оставленное святыми отцами, их борьбу с ересями и формирование символа веры.
День распространения информации об акулах
Этот международный день посвящен повышению осведомленности о важной роли акул в морских экосистемах и угрозах, с которыми сталкиваются эти животные. Многие виды акул находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, чрезмерного вылова и изменения климата. Целью дня является развенчание стереотипов об акулах как "монстрах" и популяризация их защиты.
Всемирный день шимпанзе
Всемирный день шимпанзе был учрежден в 2018 году в память о дне, когда Джейн Гудолл впервые прибыла в Танзанию для изучения этих приматов. Праздник призван привлечь внимание к сохранению дикой природы, условий содержания шимпанзе в неволе и гуманного отношения к животным. Это также возможность поддержать природоохранные инициативы и усилия по спасению шимпанзе.
Международный день небинарных людей (International Non-Binary People's Day)
Этот день отмечается ежегодно 14 июля – посередине между Международным женским (8 марта) и мужским (19 ноября) днями. Цель праздника – повысить видимость небинарных людей, которые не идентифицируют себя исключительно как мужчины или женщины. В фокусе – права человека, инклюзивность, осознание гендерного многообразия и преодоление дискриминации.
День взятия Бастилии (La Fête Nationale)
14 июля во Франции – национальный праздник, который отмечает начало Великой французской революции. Именно в этот день в 1789 году была взята штурмом крепость Бастилия – символ королевской тирании. День Бастилии символизирует борьбу за свободу, равенство и братство. Во Франции это один из главных праздников года, который сопровождается военным парадом, фейерверками и массовыми празднованиями.
Исторические события 14 июля
- 1099 – участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим и вырезали почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сожгли мечети и синагоги.
- 1789 – восставшие парижане взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию. Национальный праздник Франции.
- 1933 – вышел первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.
- 1945 – новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей.
- 2002 – в Украине образована первая епархия Римско-католической церкви
- 2022 – ВС РФ нанесли ракетный удар по Виннице, в результате которого 27 человек погибли и 183 были ранены.
Кто родился 14 июля
- 1602 – Джулио Мазарини, французский кардинал, первый министр Франции (1643–1661).
- 1793 – Джордж Грин, британский математик-самоучка и физик.
- 1862 – Густав Климт, австрийский художник и график, символист, один из величайших представителей сецессии, проводник венского модернизма.
- 1889 – Анте Павелич, хорватский политик, проводник усташевского движения, глава Независимого государства Хорватии (1941–1945).
- 1903 – Ирвинг Стоун, американский писатель.
- 1913 – Джеральд Форд, 38-й президент США.
- 1993 – Валерий Маркус, украинский писатель, блогер, путешественник, ветеран российско-украинской войны.
В этот день умерли:
- 1722 – Иван Скоропадский, гетман Левобережной Украины.
- 1827 – Огюстен Жан Френель, французский физик.
- 1954 – Хасинто Бенавенте, испанский драматург "поколения 98 года", лауреат Нобелевской премии по литературе 1922 года.
- 1995 – Олесь Гончар, украинский писатель.
- 2017 – Анн Голон, французская писательница.
OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.