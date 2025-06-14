Какой праздник отмечают 14 июня: церковный календарь

14 июня объединяет глобальные инициативы, чествование церковных святых и память о трагических и судьбоносных событиях новейшей истории. Эта дата одновременно побуждает к благодарности, творчеству и глубокому переосмыслению.

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В этот день отмечают Всемирный день донора крови, Всемирный день джина, Всемирный день вязания на публике, Всемирный день жонглирования, Международный день ванны, Всемирный день кукол. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях 14 июня.

Какие праздники отмечают 14 июня

В православной традиции 14 июня почитаются две важные фигуры:

Пророк Елисей – один из великих ветхозаветных пророков, ученик и последователь пророка Илии. Известен многочисленными чудесами, в частности исцелениями, умножением пищи и воскресением мертвого. Он является примером верности Божьему призванию и безусловной преданности духовному служению.

Святой Мефодий, патриарх Константинопольский – церковный деятель IX века, известный как ревностный защитник православия во время иконоборческого кризиса. После восстановления почитания икон стал патриархом Константинополя и сыграл важную роль в церковной жизни Византии.

Всемирный день донора крови

Основанный ВОЗ, Всемирный день донора крови отмечается ежегодно именно 14 июня, в день рождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии, который открыл группы крови.

Это не только благодарность донорам, но и напоминание о том, насколько важно регулярное и добровольное донорство для спасения жизней. Во многих странах в этот день проводятся специальные акции сбора крови.

Всемирный день джина

Праздник, который появился благодаря популярности джина как культурного феномена. Его отмечают преимущественно в странах Европы и Северной Америки. Бармены, ценители классических коктейлей и сочетания с тоником вспоминают о напитке, который стал иконическим еще с британских колониальных времен.

Всемирный день вязания на публике

Инициатива, которая объединяет вязальщиц всего мира. Цель – популяризировать рукоделие, разрушить стереотипы и создать сообщества по интересам.

Всемирный день жонглирования

Праздник для артистов, циркачей и всех, кто владеет искусством балансировки предметов. Он проводится по инициативе Международной жонглерской ассоциации, и 14 июня часто выбирается как день показательных выступлений и мастер-классов.

Международный день ванны

Неофициальный, шуточный праздник, который напоминает о важности времени для себя. Существует легенда, что именно 14 июня Архимед воскликнул "Эврика!" в ванне, и с тех пор день стал символом инсайта и расслабления.

Всемирный день кукол

Посвящен культурной и психологической роли кукол в жизни человека – от игрушки до оберега. Этот день призван объединить народные традиции, детство и искусство миниатюры.

Исторические события 14 июня

1783 – на берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Макензи основал первую в Крыму российскую военно-морскую базу, через год по желанию Екатерины II названную Севастополем.

1834 – Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получил патент на наждачную бумагу.

1997 – на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" (1939) продали за $68 500.

2014 – возле Луганского аэропорта оккупанты сбили самолет Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 военных, находившихся на борту.

Кто родился 14 июня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, военный инженер, создатель основного закона электростатики.

1807 – Иван Сошенко, украинский художник и педагог; один из ближайших друзей Тараса Шевченко, принимал активное участие в его освобождении из крепостничества

1811 – Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница ("Хижина дяди Тома"; †1896).

1864 – Алоиз Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог.

1868 – Кард Ландштайнер, британский иммунолог, открыватель основных групп крови человека и резус-фактора крови, лауреат Нобелевской премии (1930) в области медицины и физиологии.

1891 – Евгений Коновалец, полковник Армии УНР, команданте корпуса Сечевых стрельцов, команданте УВО, председатель Провода Украинских Националистов.

1935 – Григорий Пивторак, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик НАН Украины.

В этот день умерли:

1919 – Александр Мурашко, украинский художник, педагог и общественный деятель.

1927 – Джером Клапка Джером, английский писатель, наиболее известный благодаря роману-путешествию "Трое в лодке".

1968 – Сальваторе Квазимодо, итальянский прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1959).

1986 – Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель.

1995 – Роджер Джозеф Желязны, американский писатель-фантаст.

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