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Какой праздник отмечают 15 апреля: все об этом дне

Елена Былим
NewsLife
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Какой праздник отмечают 15 апреля: все об этом дне

15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска, профессиональный праздник, установленный в честь создания секции судебно-уголовного розыска в 1919 году. Эта служба является одним из важнейших подразделений полиции, ответственным за расследование тяжких преступлений, выявление и задержание преступников, а также розыск пропавших без вести.

Видео дня

Работа работников уголовного розыска крайне ответственна и часто связана с риском. В этот день чествуют их опасный труд, направленный на обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Им желают крепкого здоровья, успехов в службе и верности присяге.

Также в Украине 15 апреля отмечается День работников уголовного розыска каждый год. Этот праздник установлен в честь создания в 1919 году секции судебно-уголовного розыска. Этот профессиональный праздник чествует тех, кто раскрывает тяжкие преступления, рискуя жизнью в целях безопасности граждан.

Международные праздники 15 апреля

  • Всемирный день аниме (World Anime Day)
  • Международный день микроволонтерства (International Microvolunteering Day)
  • День McDonald's
  • Международный день экологических знаний
  • День памяти "Титаника"
  • Международный день биомедицинской лаборатории
  • Всемирный день искусства (World Art Day)
  • День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Религиозные праздники 15 апреля

Память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим принадлежали к числу 70 апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Они были близкими учениками святого апостола Павла, сопровождали его в миссионерских путешествиях и упоминались в книге Деяний и Посланиях апостола Павла. Апостол Пуд, сенатор Рима, превратил свой дом в христианскую церковь, а Аристарх стал епископом Апамеи. Все трое приняли мученическую смерть в Риме во время гонений за императора Нерона.

День памяти мучениц Василисы и Анастасии

Святые мученицы Василиса и Анастасия – женщины, посвятившие свою жизнь служению Христу и помощи гонимым христианам. Они жили в Риме в I веке и были обращены в веру святыми апостолами Петром и Павлом. Во время жестоких преследований за императора Нерона, Василиса и Анастасия храбро прятали тела замученных мучеников, не боясь наказания. За свою веру и добрые дела они подверглись пыткам, но остались непоколебимыми в вере. Их подвиг стал символом христианского мужества, милосердия и преданности Богу.

Какой праздник отмечают 15 апреля: все об этом дне

Исторические события 15 апреля

  • Казацкий совет в Чигирине утвердил наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию – 1657 год.
  • Началась первая сессия Галицкого сейма – 1861 год.
  • Крушельницкая Соломия Амвросиевна дебютировала на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка" – 1893 год.
  • В Атлантическом океане затонул лайнер "Титаник" – 1912 год.
  • В Советской России издан декрет "О лагерях принудительных работ" – 1919 год.
  • В ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск – 1920 год.
  • МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях – 1950 год.
  • Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена – 1994 год.
  • На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста – 2000 год.
  • Премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама – 2007 год.

Именинники 15 апреля

  • Александр,
  • Анастасия,
  • Андрей,
  • Василиса,
  • Виктор,
  • Леонид,
  • Федор.

OBOZ.UA ранее писал, получат ли украинцы выходной на Пасху и Троицу.

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