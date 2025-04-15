Какой праздник отмечают 15 апреля: все об этом дне
15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска, профессиональный праздник, установленный в честь создания секции судебно-уголовного розыска в 1919 году. Эта служба является одним из важнейших подразделений полиции, ответственным за расследование тяжких преступлений, выявление и задержание преступников, а также розыск пропавших без вести.
Работа работников уголовного розыска крайне ответственна и часто связана с риском. В этот день чествуют их опасный труд, направленный на обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Им желают крепкого здоровья, успехов в службе и верности присяге.
Также в Украине 15 апреля отмечается День работников уголовного розыска каждый год. Этот праздник установлен в честь создания в 1919 году секции судебно-уголовного розыска. Этот профессиональный праздник чествует тех, кто раскрывает тяжкие преступления, рискуя жизнью в целях безопасности граждан.
Международные праздники 15 апреля
- Всемирный день аниме (World Anime Day)
- Международный день микроволонтерства (International Microvolunteering Day)
- День McDonald's
- Международный день экологических знаний
- День памяти "Титаника"
- Международный день биомедицинской лаборатории
- Всемирный день искусства (World Art Day)
- День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Религиозные праздники 15 апреля
Память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим принадлежали к числу 70 апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Они были близкими учениками святого апостола Павла, сопровождали его в миссионерских путешествиях и упоминались в книге Деяний и Посланиях апостола Павла. Апостол Пуд, сенатор Рима, превратил свой дом в христианскую церковь, а Аристарх стал епископом Апамеи. Все трое приняли мученическую смерть в Риме во время гонений за императора Нерона.
День памяти мучениц Василисы и Анастасии
Святые мученицы Василиса и Анастасия – женщины, посвятившие свою жизнь служению Христу и помощи гонимым христианам. Они жили в Риме в I веке и были обращены в веру святыми апостолами Петром и Павлом. Во время жестоких преследований за императора Нерона, Василиса и Анастасия храбро прятали тела замученных мучеников, не боясь наказания. За свою веру и добрые дела они подверглись пыткам, но остались непоколебимыми в вере. Их подвиг стал символом христианского мужества, милосердия и преданности Богу.
Исторические события 15 апреля
- Казацкий совет в Чигирине утвердил наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию – 1657 год.
- Началась первая сессия Галицкого сейма – 1861 год.
- Крушельницкая Соломия Амвросиевна дебютировала на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка" – 1893 год.
- В Атлантическом океане затонул лайнер "Титаник" – 1912 год.
- В Советской России издан декрет "О лагерях принудительных работ" – 1919 год.
- В ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск – 1920 год.
- МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях – 1950 год.
- Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена – 1994 год.
- На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста – 2000 год.
- Премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама – 2007 год.
Именинники 15 апреля
- Александр,
- Анастасия,
- Андрей,
- Василиса,
- Виктор,
- Леонид,
- Федор.
OBOZ.UA ранее писал, получат ли украинцы выходной на Пасху и Троицу.
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