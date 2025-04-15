Какой праздник отмечают 15 апреля: все об этом дне

15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска, профессиональный праздник, установленный в честь создания секции судебно-уголовного розыска в 1919 году. Эта служба является одним из важнейших подразделений полиции, ответственным за расследование тяжких преступлений, выявление и задержание преступников, а также розыск пропавших без вести.

Видео дня

Работа работников уголовного розыска крайне ответственна и часто связана с риском. В этот день чествуют их опасный труд, направленный на обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Им желают крепкого здоровья, успехов в службе и верности присяге.

Также в Украине 15 апреля отмечается День работников уголовного розыска каждый год. Этот праздник установлен в честь создания в 1919 году секции судебно-уголовного розыска. Этот профессиональный праздник чествует тех, кто раскрывает тяжкие преступления, рискуя жизнью в целях безопасности граждан.

Международные праздники 15 апреля

Всемирный день аниме (World Anime Day)

Международный день микроволонтерства (International Microvolunteering Day)

День McDonald's

Международный день экологических знаний

День памяти "Титаника"

Международный день биомедицинской лаборатории

Всемирный день искусства (World Art Day)

День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Религиозные праздники 15 апреля

Память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим принадлежали к числу 70 апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Они были близкими учениками святого апостола Павла, сопровождали его в миссионерских путешествиях и упоминались в книге Деяний и Посланиях апостола Павла. Апостол Пуд, сенатор Рима, превратил свой дом в христианскую церковь, а Аристарх стал епископом Апамеи. Все трое приняли мученическую смерть в Риме во время гонений за императора Нерона.

День памяти мучениц Василисы и Анастасии

Святые мученицы Василиса и Анастасия – женщины, посвятившие свою жизнь служению Христу и помощи гонимым христианам. Они жили в Риме в I веке и были обращены в веру святыми апостолами Петром и Павлом. Во время жестоких преследований за императора Нерона, Василиса и Анастасия храбро прятали тела замученных мучеников, не боясь наказания. За свою веру и добрые дела они подверглись пыткам, но остались непоколебимыми в вере. Их подвиг стал символом христианского мужества, милосердия и преданности Богу.

Исторические события 15 апреля

Казацкий совет в Чигирине утвердил наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию – 1657 год.

Началась первая сессия Галицкого сейма – 1861 год.

Крушельницкая Соломия Амвросиевна дебютировала на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка" – 1893 год.

В Атлантическом океане затонул лайнер "Титаник" – 1912 год.

В Советской России издан декрет "О лагерях принудительных работ" – 1919 год.

В ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск – 1920 год.

МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях – 1950 год.

Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена – 1994 год.

На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста – 2000 год.

Премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама – 2007 год.

Именинники 15 апреля

Александр,

Анастасия,

Андрей,

Василиса,

Виктор,

Леонид,

Федор.

OBOZ.UA ранее писал, получат ли украинцы выходной на Пасху и Троицу.

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