Какой праздник отмечают 15 февраля: интересные факты об этом дне

15 февраля – важный день в календаре, который отмечается несколькими международными праздниками, а также содержит множество интересных событий и памятных дат. Сегодня этот день известен не только из-за культурных и религиозных традиций, но и благодаря богатой истории, охватывающей как древние времена, так и новейшие события.

Видео дня

Среди международных праздников в этот день следует отметить День компьютерщика, Всемирный день онкобольного ребенка и Международный день операционной медсестры. Каждый из этих праздников имеет важное значение для повышения осведомленности о соответствующих проблемах и способствует развитию поддержки и помощи на глобальном уровне.

15 февраля в Украине отмечается День памяти участников боевых действий на территории других государств (бывшее название День памяти воинов-интернационалистов). Этот праздник отмечается ежегодно с 11 февраля 2004 года.

Религиозные праздники 15 февраля

Церковь сегодня чтит память о преподобном Пафнутии, затворнике Киево-Печерского.

Пафнутий Затворник — преподобный подвижник Киево-Печерской лавры, по одним данным, живший в XIII веке, а по другим — в XII веке. О его жизни известно очень мало, но сохранилась важная информация о его духовном подвиге. Он изо всех сил пытался подготовить свою душу к страшному моменту развода с телом, что наполняло его жизненный путь глубокой грустью. Преподобный Пафнутий добровольно замуровывал себя в келье, отрекшись от мира, и ежедневно получал только стакан воды и горбушку хлеба, которые становились символами его затворной жизни. Во время своей кончины он увидел ангелов, принявших его душу и вознесших ее на небо. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, рядом с мощами других выдающихся святынь.

Исторические события 15 февраля

1574 - Иван Федоров во Львове издал древнейшую сохранившуюся печатную книгу ("Апостол") на современных украинских землях.

1907 - заработала Винницкая публичная библиотека им. Гоголя (известная ныне как Винницкая ОУНБ имени К. А. Тимирязева)

1919 - Украинский Национальный Совет ЗУНР принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

1920 - в Золотоноше состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками.

1939 - в областном эфире вновь Запорожской области впервые прозвучали позывные "Радио Запорожье".

1949 – докладная военного прокурора войск МВД Украинского округа Г. Кошарского 1-му секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущеву о "грубом нарушении законности" т.е. н. спецгрупп МГБ с приведением конкретных примеров избиений, изнасилований, грабежей крестьян.

1989 – завершен вывод "ограниченного контингента советских войск" с территории Афганистана (начато 15 мая 1988).

1989 – в Киеве образовали "Инициативный комитет восстановления Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине".

Кто из известных людей родился 15 февраля

1564 - Галилео Галилей, итальянский философ, физик и астроном.

1831 - Йозеф Главка, чешский архитектор, автор проекта резиденции митрополитов Буковины и Далмации.

1910 - Ирэна Сендлерова, польская социальная работница, во время Холокоста спасла более 2500 еврейских детей.

1933 - Владимир Савченко, украинский писатель-фантаст.

1940 - Екатерина Крупенникова, украинская киноактриса.

1944 - Джохар Дудаев, первый президент Чеченской Республики Ичкерия.

1952 - Александр Муратов, украинский кинорежиссер.

1953 - Анатолий Хостикоев, народный артист Украины, актер Национального академического драмтеатра им. И.Франко.

1954 – Виталий Бабак, ректор Национального авиационного университета.

1995 - Александр Чуб, украинский военнослужащий. Участник российско-украинской войны. Герой Украины.

OBOZ.UA предлагает также узнать, почему в Украине Масленицу называют "Колодием".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.