Какой праздник отмечают 15 июля в Украине: все об этом дне

15 июля объединяет несколько важных событий. В этот день чтят память святого Владимира – крестителя Руси, а также вспоминают об украинской государственности, миротворцах и роли молодежи в современном мире.

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День Украинской Государственности во второй раз будет отмечаться по обновленной дате – 15 июля. Этот праздник имеет целью утвердить историческую преемственность украинской государственности – от Киевской Руси до современной независимости. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 июля

День святого Владимира Великого

Главным событием церковного календаря 15 июля является чествование святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Русь. Именно он ввел христианство как государственную религию, что определило духовный и культурный вектор развития украинских земель на тысячелетия.

День крещения Киевской Руси – Украины

15 июля также считается Днем крещения Киевской Руси – Украины, что имеет целью не только чествование исторического факта принятия христианства, но и осознание его значения для формирования национальной идентичности, культуры, письменности и государственности. Этот день отмечается на государственном уровне с 2008 года.

День украинских миротворцев

Еще один важный для украинского общества праздник – День украинских миротворцев. Эта дата отмечает вклад украинских военных в миротворческие миссии под эгидой ООН, НАТО и других международных структур. Украинские миротворцы участвовали в десятках миссий по всему миру – от Балкан до Африки, демонстрируя профессионализм, ответственность и достоинство.

День украинской государственности

Сначала День Украинской Государственности отмечался 28 июля – в день чествования равноапостольного князя Владимира. Однако после календарной реформы день чествования князя Владимира перенесли на 15 июля, возникла необходимость синхронизировать и дату государственного праздника.

28 июня 2023 года президент внес в парламент законопроект о переносе Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля. Закон был принят Верховной Радой 14 июля и уже 28 июля 2023 года вступил в силу.

Поэтому праздник 15 июля – это напоминание силу национального духа и стремление к независимости. Во времена современных вызовов праздник приобретает особое содержание, как проявление единства народа.

Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day)

На международном уровне 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи, провозглашенный ООН. Этот день призван привлечь внимание к важности образования, профессионального обучения и развития навыков в молодежной среде. В условиях глобальных изменений и вызовов, молодежь становится ключевым ресурсом для инноваций, экономического роста и демократического прогресса.

Исторические события 15 июля

1099 – участники Первого крестового похода взяли Иерусалим.

1410 – состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло.

1799 – Французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском эялете, вблизи небольшого города Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень.

1834 – открыт Киевский университет.

1930 – в СССР вводится карточная система на мясо.

1944 – Гринвичская обсерватория разрушена при бомбардировке во время Второй мировой войны

1990 – вышел указ президента СССР о формальном прекращении контроля КПСС над средствами массовой информации

2006 – запуск Twitter.

2016 – попытка военного переворота в Турции.

Кто родился 15 июля

1606 – Рембрандт ван Рейн, голландский художник († 1669).

1814 – Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 трудов по хирургии и стоматологии, анастезиолог-новатор.

1917 – Роберт Конквест (англ. George Robert Ackworth Conquest), британский историк, исследователь Голодомора.

1976 – Диана Крюгер, немецкая актриса и модель.

В этот день умерли;

1015 – Владимир Великий, великий князь Киевский.

1828 – Жан-Антуан Гудон, знаменитый французский скульптор.

1916 – Илья Мечников, украинский ученый, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии и микробиологии. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

1937 – Юрий Вухналь, украинский писатель, жертва сталинского террора.

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