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Какой праздник отмечают 15 июня: все об этом дне

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Какой праздник отмечают 15 июня: все об этом дне

15 июня - дата, наполненная религиозными, государственными и международными событиями. Этот день чествует пророка Амоса и преподобного Иеронима Стридонского по церковному календарю.

Видео дня

В Украине празднуют День отца, а в мире - Всемирный день ветра, День фотографии природы и Международный день женщин в горной промышленности.

Кроме праздников, эта дата оставила свой след в истории: именно 15 июня 2014 года украинские военные освободили село Веселая Гора на Луганщине от пророссийских боевиков. В этот день также произошло немало выдающихся событий в мире - от открытия Киевского университета до запуска первой фабрики мороженого.

Какой церковный праздник 15 июня

15 июня 2025 года в Украине православные верующие по новому церковному календарю отмечают день памяти святого пророка Амоса и преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского. Эти святые имеют большое значение в христианской традиции, и их жизнеописания вдохновляют на духовный рост и нравственные размышления.

Святой пророк Амос был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Родившись в VIII веке до н.э. в городе Текоа, он был простым пастухом и садовником. Несмотря на свое скромное происхождение, Амос стал первым пророком-писателем, известным своей решительностью в борьбе с идолопоклонством и социальной несправедливостью. Его проповеди подчеркивали важность гуманности и правды как форм служения Богу.

Какой праздник отмечают 15 июня: все об этом дне

Преподобный Иероним, пресвитер Стридонский, родился около 340 года в городе Стридон. Он был одним из самых эрудированных докторов своего времени, изучал светские науки в Риме и позже посвятил себя христианскому служению. Иероним составил "Вульгату" - латиноязычное издание Священного Писания, которое стало основным для западных христиан. Его жизнь была примером глубокой веры и преданности Богу.

В этот день верующие могут обращаться к святым Амосу и Иерониму с молитвами о духовном очищении, понимании Божьей воли и укреплении веры. Их примеры служения и преданности могут стать вдохновением для каждого христианина в его ежедневной жизни.

Какой праздник 15 июня

  • Неделя Всех Святых украинского народа (четвертое воскресенье после праздника Сошествия Святого Духа)
  • Международный день отца
  • День отца в Украине
  • День защиты людей пожилого возраста
  • Всемирный день ветра
  • День силы улыбки
  • День фотографии природы
  • День Великой хартии вольностей
  • Всемирный день пожертвований

Исторические события 15 июня

  • 1215 год - английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая "неписаная конституция" Англии).
  • 1775 год - по приказу Екатерины II российские войска под командованием генерала Петра Текели (серба по национальности) разрушили Запорожскую Сечь.
  • 1830 год - в Севастополе начался "чумной бунт" матросов, вскоре подавленный войсками.
  • 1844 год - Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.
  • 1851 год - в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.
  • 1869 год - Джон Уэсли Гаят запатентовал целлулоид.
  • 1903 год - в Российской империи принят закон об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве.
  • 1924 год - руководителем ФБР назначен Эдгар Гувер, который пробыл на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.
  • 1940 год - Красная армия оккупировала Литву.
  • 2007 год - Премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Микитась".
  • 2014 год - впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введенная на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола GoalControl.
  • 2014 год - в ходе войны на востоке Украины от пророссийских боевиков было освобождено село Веселая Гора.

Именинники 15 июня

Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать Спас.

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