Какой праздник отмечают 15 июня: все об этом дне

15 июня - дата, наполненная религиозными, государственными и международными событиями. Этот день чествует пророка Амоса и преподобного Иеронима Стридонского по церковному календарю.

Видео дня

В Украине празднуют День отца, а в мире - Всемирный день ветра, День фотографии природы и Международный день женщин в горной промышленности.

Кроме праздников, эта дата оставила свой след в истории: именно 15 июня 2014 года украинские военные освободили село Веселая Гора на Луганщине от пророссийских боевиков. В этот день также произошло немало выдающихся событий в мире - от открытия Киевского университета до запуска первой фабрики мороженого.

Какой церковный праздник 15 июня

15 июня 2025 года в Украине православные верующие по новому церковному календарю отмечают день памяти святого пророка Амоса и преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского. Эти святые имеют большое значение в христианской традиции, и их жизнеописания вдохновляют на духовный рост и нравственные размышления.

Святой пророк Амос был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Родившись в VIII веке до н.э. в городе Текоа, он был простым пастухом и садовником. Несмотря на свое скромное происхождение, Амос стал первым пророком-писателем, известным своей решительностью в борьбе с идолопоклонством и социальной несправедливостью. Его проповеди подчеркивали важность гуманности и правды как форм служения Богу.

Преподобный Иероним, пресвитер Стридонский, родился около 340 года в городе Стридон. Он был одним из самых эрудированных докторов своего времени, изучал светские науки в Риме и позже посвятил себя христианскому служению. Иероним составил "Вульгату" - латиноязычное издание Священного Писания, которое стало основным для западных христиан. Его жизнь была примером глубокой веры и преданности Богу.

В этот день верующие могут обращаться к святым Амосу и Иерониму с молитвами о духовном очищении, понимании Божьей воли и укреплении веры. Их примеры служения и преданности могут стать вдохновением для каждого христианина в его ежедневной жизни.

Какой праздник 15 июня

Неделя Всех Святых украинского народа (четвертое воскресенье после праздника Сошествия Святого Духа)

Международный день отца

День отца в Украине

День защиты людей пожилого возраста

Всемирный день ветра

День силы улыбки

День фотографии природы

День Великой хартии вольностей

Всемирный день пожертвований

Исторические события 15 июня

1215 год - английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая "неписаная конституция" Англии).

1775 год - по приказу Екатерины II российские войска под командованием генерала Петра Текели (серба по национальности) разрушили Запорожскую Сечь.

1830 год - в Севастополе начался "чумной бунт" матросов, вскоре подавленный войсками.

1844 год - Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.

1851 год - в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

1869 год - Джон Уэсли Гаят запатентовал целлулоид.

1903 год - в Российской империи принят закон об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве.

1924 год - руководителем ФБР назначен Эдгар Гувер, который пробыл на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.

1940 год - Красная армия оккупировала Литву.

2007 год - Премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Микитась".

2014 год - впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введенная на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола GoalControl.

2014 год - в ходе войны на востоке Украины от пророссийских боевиков было освобождено село Веселая Гора.

Именинники 15 июня

Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать Спас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.