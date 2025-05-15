Какой праздник отмечают 15 мая: все об этом дне

15 мая – день, объединяющий сразу несколько важных и разноплановых событий: от православной памяти великих подвижников до современных глобальных инициатив и ежегодного украинского Дня вышиванки. В мире отмечают Глобальный день повышения осведомленности о доступности, Международный день отказа от военной службы по соображениям совести, Международный день семьи.

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Именины сегодня празднуют Дмитрии, Игнаты и Анастасии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 мая

Церковный календарь

15 мая православная церковь вспоминает одного из самых выдающихся основателей монашеской жизни – преподобного Пахомия Великого (ок. 292-348 гг.). Пахомий был египтянином, который прошел путь от язычника до подвижника, и именно он ввел первые монастырские правила, ставшие образцом для будущих монашеских уставов по всему христианскому миру.

В этот день также почитается святой Ахиллий, епископ города Лариса в Фессалии (Греция), живший в IV веке. Известен как один из участников Первого Вселенского Собора (325 г.), он активно выступал против арианской ереси и защищал догмат о божественной природе Иисуса Христа. Ахиллий был известен как мужественный защитник православия, великий проповедник и чудотворец. Исторические источники утверждают, что даже язычники уважали его за честность и силу слова.

День вышиванки

Этот праздник неофициальный, но чрезвычайно важный для украинской культуры. Он призывает каждого надеть вышиванку как символ идентичности, национального единства, достоинства и преемственности поколений.

День вышиванки родился в 2006 году как студенческая инициатива, а затем перерос во всемирную акцию, которую поддерживают миллионы украинцев в Украине и за рубежом. Это праздник без политики, без пафоса, без официальных выходных, но с глубоким смыслом.

Международный день семьи

Этот официальный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 15 мая. Он призван подчеркнуть важность семьи как основного элемента общества. Темы, которые поднимаются в рамках этого дня, касаются защиты прав детей, родительской ответственности, семейной безопасности, равноправия в браке и социальной политики.

Глобальный день осведомленности о доступности (Global Accessibility Awareness Day)

Праздник, приходящийся на третий четверг мая, посвященный вопросу цифровой доступности для людей с инвалидностью. В современном мире – цифровом и виртуализированном – чрезвычайно важно, чтобы все пользователи имели равный доступ к сайтам, приложениям, сервисам и контенту.

Цель этого дня – обратить внимание дизайнеров, разработчиков и бизнесов на важность инклюзии. Проводятся обучения, презентации, хакатоны, где рассматривают, как сделать технологии дружественными к людям с нарушениями зрения, слуха, моторики или когнитивными особенностями.

Международный день отказа от военной службы по соображениям совести

Еще один малоизвестный, но важный правозащитный праздник, напоминающий о праве человека отказаться от несения военной службы на основании собственных убеждений, веры или философских взглядов. Его инициировала Международная антивоенная организация War Resisters' International.

Знаменательные исторические события 15 мая

1648 – состоялась битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой.

1848 – с этого дня, согласно закону австрийского императора Фердинанда I от 17 апреля 1848, отменялись крестьянские повинности в Галичине (крестьянская реформа 1848).

1905 – основан Лас-Вегас.

1940 – в США в продаже появились нейлоновые чулки.

1948 – начало арабо-израильской войны.

1955 – в Вене представители СССР, США, Великобритании и Франции заключили Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

1957 – Великобритания начала операцию Grapple: в 13 км над атоллом Молден осуществлен взрыв термоядерной бомбы мощностью 300 килотонн (в двадцать раз мощнее атомных бомб, которые разрушили Хиросиму и Нагасаки).

1976 – авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибли 52 человека - все пассажиры и члены экипажа.

2004 – Руслана одержала победу на конкурсе Евровидение.

2022 – группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе Евровидение.

2024 – покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Кто родился 15 мая

1845 – Илья Мечников, украинский и французский ученый, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии и микробиологии. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908.

1856 Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз.

1857 – Андрей Чайковский, украинский писатель, общественный деятель, доктор права, адвокат, один из организаторов УСС.

1859 – Пьер Кюри, французский физик, открыл радиоактивность, Нобелевский лауреат.

1873 – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства.

1895 – Тодось Осьмачка, украинский писатель, поэт, переводчик.

1914 – Тенцинг Норгей, шерпский альпинист, который вместе с новозеландским альпинистом Эдмундом Гиллари в рамках британской экспедиции 1953 года под руководством Джона Ханта впервые в мире покорили самую высокую вершину мира Эверест.

1915 – Пол Семюэльсон, американский экономист, Нобелевский лауреат (1970)

1972 – Владимир Козюк, украинский художник, фотограф, коллекционер, краевед, меценат.

В этот день умерли:

1157 – Юрий Долгорукий, русский князь из династии Рюриковичей, сын Владимира Мономаха.

1733 – Кость Гордиенко, кошевой атаман Запорожской Сечи.

1886 – Эмили Дикинсон, американская поэтесса.

1981 – Тарас Бульба-Боровец, украинский националист председатель УПА Полесская сечь.

2008 – Уиллис Юджин Лэмб, американский физик, лауреат Нобелевской премии 1955 года.

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