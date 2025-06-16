Какой праздник отмечают 16 июня: все об этом дне

16 июня, которое в этом году приходится на понедельник, имеет сразу несколько важных событий как в церковном, так и в светском календарях. Этот день сочетает в себе христианскую традицию и международные инициативы, посвященные окружающей среде, семейным связям и здоровому образу жизни.

Видео дня

Православные верующие чествуют Святых Отцов I Вселенского Собора и чудотворца Тихона Аматунтского. В мире отмечают Всемирный день морских черепах, День свежих овощей, Международный день денежных переводов семьям. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 июня

Церковный календарь

В православном календаре этот день отмечается как воскресенье Святых Отцов Первого Вселенского Собора. Этот собор состоялся в 325 году в городе Никея (современная Турция) и был первым официальным созывом епископов христианского мира с целью утверждения догматов веры. На нем был принят Никейский символ веры и осуждено арианство.

Также в этот день чтят память святителя Тихона, епископа Аматунтского (Кипр). Он жил в IV веке, был известен своим милосердием, умением исцелять больных и силой молитвы. В народном календаре Тихона считали покровителем урожая и благосостояния.

Всемирный день морских черепах

Этот экологический праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения морских черепах, которые на протяжении миллионов лет существовали на планете, но сегодня находятся под угрозой из-за изменения климата, загрязнения океанов и браконьерства. В этот день экологи проводят образовательные мероприятия, уборку пляжей и акции в поддержку защиты морской фауны.

День свежих овощей

День свежих овощей популяризирует идею здорового питания. Это хороший повод напомнить о преимуществах сезонной продукции, богатой витаминами, клетчаткой и природной энергией. Во многих странах этот день используют для проведения ярмарок, дегустаций, уроков кулинарии и информационных кампаний о пользе свежей растительной пищи.

Международный день денежных переводов семьям

Инициированный ООН день, который подчеркивает важную роль денежных переводов, которые трудовые мигранты присылают своим семьям. По данным Всемирного банка, такие переводы ежегодно поддерживают жизнь миллионов семей в развивающихся странах. Этот день также подчеркивает необходимость сделать финансовые услуги более доступными и безопасными для всех.

Исторические события 16 июня

1919 – Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо председателю Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

1934 – в Харькове открылся первый съезд писателей Украины. Создан Союз писателей Украины (СПУ).

1940 – СССР в ультимативной форме предъявил Эстонии и Латвии ноты с требованием смены правительств и введения в эти страны дополнительных советских подразделений. На следующий день Красная армия оккупировала Эстонию и Латвию.

2014 – война на востоке Украины: от пророссийских боевиков был освобожден поселок Металлист.

Кто родился 16 июня

1313 – Джованни Боккаччо, итальянский писатель, автор "Декамерона".

1897 – Георг Виттиг, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.

1906 – Зиновий Кныш (псевдоним Б. Михайлик), украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист.

1917 – Ирвинг Пенн, американский фотограф.

1937 – Эрик Сигал, американский писатель.

1957 – Василий Вовкун, украинский режиссер и сценарист.

В этот день умерли:

1578 – Иван Подкова, казацкий атаман, молдавский господарь.

1858 – Джон Сноу, британский врач, один из первых изучал дозу эфира и хлороформа при операциях, проводил анестезию королеве Виктории, один из основателей эпидемиологии.

1971 – Михаил Сорока, украинский правозащитник, деятель ОУН, участник Кенгирского восстания заключенных против СССР.

1994 – Петр Сабадыш, украинский пейзажист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают Ивана Купала – этот праздник больше не приходится на 7 июля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.