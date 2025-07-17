Какой праздник отмечают 17 июля: церковный календарь

Семнадцатое июля в Украине отмечается не только по церковному календарю, почитая память святой великомученицы Марины, но и имеет ряд международных праздников и трагических исторических событий.

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Этот день напоминает о важных моментах как для Украины, так и для мирового сообщества. Узнайте больше о знаковых событиях, приходящихся на 17 июля.

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Сегодня у верующих – день памяти великомученицы Марины Антиохийской.

Святая великомученица Марина Антиохийская — одна из самых почитаемых мучениц в Православной Церкви. Она родилась в городе Антиохия Писидийская в Малой Азии и с детства воспитывалась в христианской вере, несмотря на языческое происхождение отца.

В 15 лет во время гонений на христиан была схвачена за веру и подверглась жестоким пыткам. Она мужественно выдержала избиения, пытки огнем, водой и другие мучения, оставаясь непоколебимой в вере. После чудесного исцеления в тюрьме Марина приняла мученическое "крещение кровью" и была обезглавлена. Предания гласят, что после ее казни многие язычники уверовали во Христа.

Мощи святой Марины хранились в Константинополе, позже были перенесены в Афины, где и ныне находятся в храме, посвященном ее имени. Она считается покровительницей людей, страдающих от одержимости, и к ней обращаются с молитвами о духовном освобождении.

Исторические события 17 июля

1429 — В отбитом у англичан Реймсе короновался на французский престол Карл VII. Знамя над его головой во время церемонии держала Жанна д'Арк.

1453 — Французы разбили англичан в битве при Кастийоне, последнем сражении Столетней войны (1337—1453).

1570 — В Вильно основана иезуитская коллегия, которая впоследствии была преобразована в университет.

1710 — Сдача рижского гарнизона московским войскам под командованием фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны.

1754 — В Нью-Йорке открылся Королевский колледж.

1775 — В США открыли первый в мире военный госпиталь.

1785 — Словацкий авантюрист Мориц Беньовский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявил войну Королевству Франция.

1791 — На Марсовом поле в Париже расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения французского короля Людовика XVI.

1793 — В Париже казнена Шарлотта Корде – убийца лидера Французской революции Марата.

1841 — Вышел первый номер британского юмористического журнала "Панч".

1854 — В Австрийской империи запущена в эксплуатацию первая в мире горная железная дорога.

1868 — Японская столица перенесена из Киото в Токио.

1915 — Германская империя и Австро-Венгерская империя подписали секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством.

1917 — В Великобритании из титулов изъяты все немецкие имена.

1917 — Выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины.

1917 — В Петрограде расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат.

1918 — Расстрелян последний российский император Николай II.

1933 — После окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон вышел в первый рейс пассажирский пароход.

1941 — Приказом Гитлера Восточная Галичина перешла в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт "Галичина".

1942 — Началась Сталинградская битва.

1958 — Совет Министров УССР принял решение о сокращении 8 из 40 действующих монастырей.

1973 — В Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика.

1997 — Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

2013 — Инцидент с рыбаками и российскими пограничниками в Азовском море.

2014 — российским зенитным ракетным комплексом "Бук" возле Тореза Донецкой области с территории так называемой "ДНР" сбит рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, погибли 298 человек.

2020 — Верховная Рада Украины утвердила сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

Именинники 17 июля

Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

На OBOZ.UA вы узнаете о датах именин Ольги в Украине.

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