Какой праздник отмечают 17 июня: все об этом дне: все об этом дне

17 июня в Украине отмечаются как церковные, так и международные памятные даты. В этот день чествуют мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а также преподобного Ипатия, игумена Руфенианского.

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В мире 17 июня проводятся мероприятия ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой, Дню мозаики и Дню крокодилов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 июня

Церковный календарь

17 июня православная церковь чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила –братьев, пострадавших за веру в IV веке. По преданию, они были христианами из Персии, которых послали к римскому императору с дипломатической миссией. Однако из-за отказа участвовать в языческом обряде они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг стал символом непоколебимой верности христианским убеждениям.

Также в этот день чествуют преподобного Ипатия, игумена Руфенианского – монаха, прославившегося благочестивой жизнью, духовной мудростью и пастырской заботой о братии. Он был авторитетом среди монахов и оставил после себя пример христианского служения, основанного на смирении и молитве.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Этот день введен ООН для привлечения внимания к глобальной проблеме деградации земель, опустынивания и нехватки воды. Изменения климата, нерациональное землепользование и вырубка лесов приводят к потере плодородных территорий, что непосредственно влияет на продовольственную безопасность, экологию и экономику.

Всемирный день мозаики

Это малоизвестный, но интересный международный праздник, посвященный декоративному искусству мозаики – технике, которая существует более двух тысяч лет. Мозаика – не только украшение, но и исторический источник: именно благодаря мозаичным изображениям мы узнаем о быте, религии и представлениях прошлых эпох.

Всемирный день крокодилов

Это еще один тематический праздник, основанный экологическими организациями для защиты крокодилов и других крупных рептилий, многие из которых оказались под угрозой исчезновения. Его цель – повысить осведомленность об экосистемах, где обитают эти древние животные, и важность их сохранения. В зоопарках и природоохранных центрах 17 июня часто проводят тематические лекции, показательные кормления и просветительские мероприятия для детей.

Знаменательные исторические события 17 июня

1709 – вблизи села Нижние Мельницы, неподалеку от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, был ранен в ногу шведский король Карл ХІІ.

1885 – в нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы - подарок французского народа Соединенным Штатам Америки.

1917 – в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (продолжался до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю).

1940 – красная армия оккупировала Латвию и Эстонию.

1944 – получив независимость от Дании, Исландия провозгласила себя республикой.

1950 – чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут совершил первую операцию по пересадке почки человеку.

1993 – Украина и РФ разделили Черноморский флот.

2022 – Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Кто родился 17 июня

1811 – Йоун Сигурдссон, проводник независимости Исландии, автор исландской конституции (1874).

1888 – Гайнц Вильгельм Гудериан, генерал-полковник немецкой армии, разработчик моторизованных способов ведения войны.

1930 – Михаил Горынь, украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских времен, народный депутат Украины 1-го созыва.

1939 – Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.

1943 – Джеймс Эллиот, американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона.

1953 – Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.

1972 – Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитница, адвокат.

В этот день умерли:

1719 – Джозеф Эддисон, английский писатель.

2005 – Татьяна Яблонская, украинская художница-живописец.

2009 – Ральф Дарендорф, немецко-британский мыслитель и политик-либерал, социолог, лорд, еврокомиссар

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают Ивана Купала - этот праздник больше не приходится на 7 июля.

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