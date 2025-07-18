Какой праздник отмечают 18 июля в Украине: события этого дня

18 июля — это день, насыщенный значимыми событиями, которые охватывают как религиозные традиции, так и важные исторические моменты. Эта дата отмечается по церковному календарю, почитая память святых мучеников Якинта и Эмилияна.

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Кроме духовного значения, 18 июля также является днем международных праздников, посвященных важным социальным и гуманитарным темам. На протяжении истории этот день становился свидетелем как научных открытий, так и знаковых общественных изменений и трагических событий. Давайте углубимся в события, которые сформировали этот особый день в календаре.

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Церковный праздник 18 июля

18 июля (31 июля по новому стилю) православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Многострадального и преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского.

Преподобный Иоанн подвизался в Киево-Печерской лавре в XII веке, более 30 лет провел в строгом затворе, борясь с искушениями телесными подвигом поста, молитвы и оков.

Чтобы очистить душу, он даже закапывал себя в песок по шею на время Великого поста, терпя мучения, болезни и духовные искушения, пока не достиг духовного просветления.Господь явил ему духовный свет и даровал мир в сердце, а сам Иоанн утверждал, что только по молитвам святых, в частности преподобного Моисея Угрина, смог преодолеть телесную борьбу. Преподобный Иоанн упокоился около 1160 года, его память отмечается с особым почетом среди святых Печерских подвижников.

Преподобный Памва Печерский жил в XIII веке, также был монахом Киево-Печерской лавры и пострадал в плену от татар за исповедание веры во Христа. Отказавшись поклоняться языческим богам, он мужественно вытерпел мучения, после чего был чудесно спасен ангелом и возвращен в свою келью. После освобождения святой дожил в суровом затворе и умер от ран в 1241 году; его нетленные мощи хранятся в Дальних пещерах Лавры.

В акафисте всем преподобным Печерским оба святых прославляются как мужественные подвижники и духовные победители — Иоанн как постник, а Памва — как исповедник веры.

Исторические события 18 июля

390 до н. э. — Битва при Алии. Римская армия потерпела поражение от галлов под руководством кельтского вождя Бренна.

64 — В Риме поднялся "Великий пожар", который не утихал в течение недели и уничтожил практически весь Рим (10 из 14 кварталов).

1672 — В разгар междоусобной борьбы во время Руины состоялась битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко победили Ханенко.

1870 — Первый Ватиканский собор почти единодушно принял Первую догматическую конституцию "О церкви Христовой".

1878 — Шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым прошел северным путем из Атлантического океана в Тихий.

1898 — Пьер и Мария Кюри представили в Парижскую Академию доклад, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы.

1915 — В Адриатическом море австро-венгерской подводной лодкой потоплен итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди".

1936 — В Советском Союзе начался первый турнир за Кубок СССР по футболу.

1946 — Восстановлено в эмиграции Союз украинской молодежи.

1947 — Король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.

1954 — Первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США.

1968 — Основана компания "Intel".

1972 — Обвинив СССР в срыве графика поставок вооружения, египетский президент Анвар Садат поставил вывести из страны 20 тысяч советских военных "советников".

1995 — У стен Софийского собора в Киеве похоронен украинский Патриарх Владимир.

2023 — "Вояджер-2" обогнал "Пионера-10" по удаленности от Солнца и стал 2-м после "Вояджера-1".

Именинники 18 июля

Елизавета, Сергей, Иван, Павел, Мария.

OBOZ.UA ранее писал, когда именины у Максимов в 2025 году.

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