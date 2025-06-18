Какой праздник отмечают 18 июня в Украине: события, церковный календарь
18 июня - день, полный символизма, памяти и напоминаний о важных страницах в истории Украины и мира. В церковном календаре в этот день вспоминают мученика Леонтия, а среди современных праздников отмечают День участкового офицера полиции в Украине, Международный день суши, пикника, устойчивого питания и даже - день борьбы с языком ненависти.
Кроме того, 18 июня зафиксированы значимые события, оставившие след в науке, политике и культуре. Именно в этот день Украина получила место в международной Конференции по разоружению, а Верховная Рада УССР определила 24 августа как День независимости.
Какие праздники 18 июня в Украине и мире
- Международный день борьбы с языком ненависти
- Международный день пикника
- Международный день суши
- День рождения детской коляски
- День участкового офицера полиции в Украине
- День гордости и достоинства аутиста
- День любителей рыбалки
- Международный день паники
- День устойчивой гастрономии
Какой церковный праздник 18 июня
18 июня Православная Церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Феодула и Ипатия. Все трое были римскими воинами, которые приняли христианство и погибли за веру в Иисуса Христа во время гонений при императоре Веспасиане. Святой Леонтий был греком по происхождению и служил военачальником в финикийском городе Триполи, где его уважали за добродетели и мудрость. После чудесного исцеления воина Ипатия и его друга Феодула все трое стали последователями Христа. Они подверглись жестоким пыткам, однако не отреклись от своей веры. Ипатию и Феодулу отсекли головы, а святого Леонтия забили до смерти. Их подвиг стал примером несокрушимой веры и преданности Богу.
Исторические события 18 июня
- 860 год - флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь.
- 1583 год - первое страхование жизни.
- 1637 год - запорожцы вместе с донцами взяли османскую крепость Азов.
- 1651 год - во время освободительной войны 1648-1654 гг началась битва под Берестечком.
- 1668 год - на Сербинском Поле состоялась Рада Войска Запорожского, на которой казацкие полки правителя подмосковной Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим гетманом.
- 1709 год - разрушена Чертомлицкая Сечь.
- 1754 год - заложена крепость святой Елисаветы, позже - Елисаветград, Кировоград, теперь - Кропивницкий.
- 1782 год - в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гельди).
- 1815 год - Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.
- 1817 год - в Лондоне открыт мост Ватерлоо.
- 1837 год - Испанская республика приняла новую Конституцию.
- 1881 год - восстановление "Союза трех императоров". Императоры Германии, Австро-Венгрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязали не оказывать поддержки ни одному государству при нападении на одного из членов союза.
- 1889 год - американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.
- 1917 год - несмотря на запрет военного министра России Александра Керенского в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд. Председателем Украинского Генерального Военного Комитета переизбран Симон Петлюра.
- 1934 год - арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификацию).
- 1939 год - в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник.
- 1940 год - после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявил, что "проиграна только битва, но не война", и он с частью армии эвакуируется в Великобританию.
- 1946 год - провозглашение Италии республикой.
- 1946 год - Министерство внутренних дел СССР разработало подробный план максимального разгрома оуновского подполья и его вооруженных формирований.
- 1976 год - провозглашена независимость Сейшельских Островов.
- 1991 год - Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины.
- 1996 год - Украину приняли в состав Конференции по разоружению.
- 2000 год - Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.
- 2009 год - запущен космический аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter по исследованию Луны.
Именинники 18 июня
Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор
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