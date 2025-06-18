Какой праздник отмечают 18 июня в Украине: события, церковный календарь

18 июня - день, полный символизма, памяти и напоминаний о важных страницах в истории Украины и мира. В церковном календаре в этот день вспоминают мученика Леонтия, а среди современных праздников отмечают День участкового офицера полиции в Украине, Международный день суши, пикника, устойчивого питания и даже - день борьбы с языком ненависти.

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Кроме того, 18 июня зафиксированы значимые события, оставившие след в науке, политике и культуре. Именно в этот день Украина получила место в международной Конференции по разоружению, а Верховная Рада УССР определила 24 августа как День независимости.

Какие праздники 18 июня в Украине и мире

Международный день борьбы с языком ненависти

Международный день пикника

Международный день суши

День рождения детской коляски

День участкового офицера полиции в Украине

День гордости и достоинства аутиста

День любителей рыбалки

Международный день паники

День устойчивой гастрономии

Какой церковный праздник 18 июня

18 июня Православная Церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Феодула и Ипатия. Все трое были римскими воинами, которые приняли христианство и погибли за веру в Иисуса Христа во время гонений при императоре Веспасиане. Святой Леонтий был греком по происхождению и служил военачальником в финикийском городе Триполи, где его уважали за добродетели и мудрость. После чудесного исцеления воина Ипатия и его друга Феодула все трое стали последователями Христа. Они подверглись жестоким пыткам, однако не отреклись от своей веры. Ипатию и Феодулу отсекли головы, а святого Леонтия забили до смерти. Их подвиг стал примером несокрушимой веры и преданности Богу.

Исторические события 18 июня

860 год - флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь.

1583 год - первое страхование жизни.

1637 год - запорожцы вместе с донцами взяли османскую крепость Азов.

1651 год - во время освободительной войны 1648-1654 гг началась битва под Берестечком.

1668 год - на Сербинском Поле состоялась Рада Войска Запорожского, на которой казацкие полки правителя подмосковной Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим гетманом.

1709 год - разрушена Чертомлицкая Сечь.

1754 год - заложена крепость святой Елисаветы, позже - Елисаветград, Кировоград, теперь - Кропивницкий.

1782 год - в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гельди).

1815 год - Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.

1817 год - в Лондоне открыт мост Ватерлоо.

1837 год - Испанская республика приняла новую Конституцию.

1881 год - восстановление "Союза трех императоров". Императоры Германии, Австро-Венгрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязали не оказывать поддержки ни одному государству при нападении на одного из членов союза.

1889 год - американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.

1917 год - несмотря на запрет военного министра России Александра Керенского в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд. Председателем Украинского Генерального Военного Комитета переизбран Симон Петлюра.

1934 год - арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификацию).

1939 год - в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник.

1940 год - после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявил, что "проиграна только битва, но не война", и он с частью армии эвакуируется в Великобританию.

1946 год - провозглашение Италии республикой.

1946 год - Министерство внутренних дел СССР разработало подробный план максимального разгрома оуновского подполья и его вооруженных формирований.

1976 год - провозглашена независимость Сейшельских Островов.

1991 год - Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины.

1996 год - Украину приняли в состав Конференции по разоружению.

2000 год - Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.

2009 год - запущен космический аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter по исследованию Луны.

Именинники 18 июня

Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор

OBOZ.UA подскажет, когда в Украине будут праздновать Купала, и почему этот праздник отмечается уже не в июле.

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