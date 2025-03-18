Какой праздник отмечают 18 марта: все об этом дне

Во вторник, 18 марта, отмечается Всемирный день переработки, основанный в 2018 году под эгидой фонда Global Recycling Foundation. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности утилизации и демонстрация, насколько ценными могут быть отходы как ресурс.

Видео дня

В условиях ограниченности природных ресурсов и проблемы глобального потепления переработка отходов становится важной частью устойчивого развития. Переработка помогает экономить энергию и уменьшать количество мусора, что негативно влияет на окружающую среду. В то же время, переработка является важной отраслью экономики, создавая тысячи рабочих мест и обеспечивая доступ к важным материалам для производства.

В настоящее время также отмечаются:

День American Express

День Wells Fargo

День "Прости своим родителям"

День самой высокой жертвы

День неудобных моментов

Исторические события 18 марта

37 год – императором Рима стал Калигула.

1241 - в битве под Хмельницком (вблизи Кракова) войско Золотой Орды победило польское войско, монголы продолжили завоевание Европы.

1839 – китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1913 - во Львове создано военное общество "Сечевые стрелки".

1917 — арестован последний русский царь Николай II.

1921 - заключением Рижского мира закончилась польско-советская война 1920. Правительство Польши фактически изменило УНР и в одностороннем порядке вышло из Варшавского договора.

1939 - в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.

1940 – в Бреннери Гитлер и Муссолини обсудили вопросы возможности создания союза с СССР.

1946 – начал работу "Всемирный банк".

1974 — большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставку нефти в страны Европы, США и Японии, что было причиной первого и тяжелого нефтяного кризиса.

1992 – "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1.

1992 - парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС.

2004 - Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины

2014 - Россия аннексировала украинский Крым.

2022 – начались бои за Азовсталь.

Именинники 18 марта

Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

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