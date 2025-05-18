Какой праздник отмечают 18 мая: все об этом дне
В воскресенье, 18 мая, в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа. Эта дата посвящена трагическим событиям 1944 года, когда советский режим депортировал более 200 тысяч крымских татар с их исторической родины, Крыма, в отдаленные районы Средней Азии.
Депортация привела к многочисленным смертям и страданиям, став актом этнической чистки. День борьбы за права крымскотатарского народа является напоминанием о важности защиты прав человека, национальной самоидентичности и территориальной целостности Украины.
Этот день также подчеркивает солидарность Украины с крымскотатарским народом в их борьбе за возвращение Крыма. Чествование памяти жертв депортации и поддержка крымскотатарского народа остаются важными аспектами государственной политики Украины.
Праздники 18 мая в Украине и мире
- День памяти жертв политических репрессий
- День резервиста в Украине
- День памяти умерших от СПИДа
- Международный день музеев
- Всемирный день выпечки (World Baking Day)
- День отправки электронной поздравительной открытки
Церковные праздники 18 мая
Сегодня церковь чтит память Святых Отцов VII Вселенского Собора.
Этот Собор, созванный в 787 году в Никее, имел исключительное значение в истории Церкви. Его главным достижением стало окончательное осуждение иконоборчества и торжественное восстановление почитания икон. Собор подчеркнул, что икона - это не идол, а путь к общению с Богом и святыми, ведь честь, оказанная образу, отдается первообразу. Именно отцы VII Собора защитили богословское значение икон, сохранив сакральную традицию, которая продолжается по сей день. Поэтому упоминание о них является не только данью истории, но и напоминанием о духовной борьбе за истину. Их подвиг стал основой того, что сегодня в наших храмах и домах иконы занимают особое место.
Исторические события 18 мая
- 1792 год - Российские войска вступили на территорию Речи Посполитой с целью отмены устройства, установленного "Конституцией 3 мая". Начало польско-российской войны.
- 1804 год - Наполеон провозглашен императором Франции.
- 1915 год - Под Ригой испытан первый в мире танк "Вездеход".
- 1917 год - В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1920 год - Всеукраинский православный Церковный совет провозгласил Украинскую православную церковь автокефальной.
- 1927 год - Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.
- 1928 год - Началось рассмотрение "Шахтинского дела" об антисоветском заговоре инженеров Донбасса.
- 1935 год - Разбился самый большой советский самолет "Максим Горький", погибло 49 человек.
- 1942 год - Немецкая армия уничтожила остатки советских войск на Керченском полуострове.
- 1944 год - Началась депортация крымских татар с родины. Всего из Крыма по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР на спецпоселение было вывезено более 100 тысяч крымских татар.
- 1948 год - Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия сел Крымской области с крымскотатарских на русские (районные центры были переименованы еще в 1944, а центры поселковых советов - в 1945 году).
- 1980 год - Открыли Ивано-Франковский художественный музей.
- 1998 год - Тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что повлекло падение 32-летнего режима Сухарто.
- 1999 год - В Крыму совершено неудачное покушение на городского голову Сак Владимира Шевцова.
- 2005 год - Ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.
Именинники 18 мая
Адриан, Иван, Ирина, Яков.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине в 2025 году будут отмечать Троицу, или Зеленые святки.
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