Какой праздник отмечают 19 апреля в Украине: все об этом дне

Сегодня, 19 апреля, верующие отмечают Великую субботу — последний день Страстной седмицы, предшествующий святой Пасхе в христианском календаре. В этот день христиане вспоминают покой и тишину после распятия Иисуса Христа и его пребывания во гробе.

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Это время молчаливого ожидания Воскресения, символизирующего надежду и новую жизнь. Вечером Великой субботы в храмах проводят Пасхальное богослужение, переходящее в празднование Пасхи.

Какие праздники 19 апреля

В Украине сегодня отмечается День окружающей среды (или Украинский День окружающей среды).

Международный День подснежника

День поэзии и творческого мышления

День музыкальных магазинов

Международный день цирка (World Circus Day)

В США – День чеснока (или чесночный день)

Именинники 19 апреля

Виктор,

Георгий,

Егор,

Иван,

Семен,

Иоанн,

Мотрена.

Исторические события 19 апреля

1506 год – произошел Лиссабонский погром.

1713 год — император Римской Империи Карл VI Габсбург принял "Прагматическую санкцию" о неделимости владений Габсбургов и вводит право на наследственность по женской линии для дома Габсбургов.

1775 год – битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США.

1783 год – указом Екатерины II Крым присоединен к России.

1839 год – западноевропейские государства гарантируют в "Лондонском протоколе" независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов.

1850 год - Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала.

1898 год — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испанию покинуть остров.

1917 - Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине.

1920 год - поздравление "Слава Украине!" было официально введено в украинскую армию.

1937 год – в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко.

1941 год - Сенат США одобрил резолюцию о поддержке идеи создания государства в Израиле.

1943 год - начало восстания в Варшавском гетто.

1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для "помощников оккупантов".

1947 год – партия "Индийский национальный конгресс" согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.

1967 год – члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет.

1971 год – СССР запустил первую в мире космическую станцию "Салют-1".

1992 год - Верховным Советом Армении одобрен Герб Армении.

1999 - в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии.

2000 год - в Румынии вблизи села Рошия-Монтана открыто крупнейшее в Европе месторождение золота (до 300 т золота и 1600 т серебра), разработки заблокированы парламентом после массовых протестов по экологическим, историко-культурным и туристическим соображениям.

2005 год - Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

OBOZ.UA ранее писал, как правильно собрать Пасхальную корзину и о том, что стоит освящать в церкви на праздник Воскресения Христова.

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