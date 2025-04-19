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Какой праздник отмечают 19 апреля в Украине: все об этом дне
Сегодня, 19 апреля, верующие отмечают Великую субботу — последний день Страстной седмицы, предшествующий святой Пасхе в христианском календаре. В этот день христиане вспоминают покой и тишину после распятия Иисуса Христа и его пребывания во гробе.
Это время молчаливого ожидания Воскресения, символизирующего надежду и новую жизнь. Вечером Великой субботы в храмах проводят Пасхальное богослужение, переходящее в празднование Пасхи.
Какие праздники 19 апреля
- В Украине сегодня отмечается День окружающей среды (или Украинский День окружающей среды).
- Международный День подснежника
- День поэзии и творческого мышления
- День музыкальных магазинов
- Международный день цирка (World Circus Day)
- В США – День чеснока (или чесночный день)
Именинники 19 апреля
- Виктор,
- Георгий,
- Егор,
- Иван,
- Семен,
- Иоанн,
- Мотрена.
Исторические события 19 апреля
- 1506 год – произошел Лиссабонский погром.
- 1713 год — император Римской Империи Карл VI Габсбург принял "Прагматическую санкцию" о неделимости владений Габсбургов и вводит право на наследственность по женской линии для дома Габсбургов.
- 1775 год – битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США.
- 1783 год – указом Екатерины II Крым присоединен к России.
- 1839 год – западноевропейские государства гарантируют в "Лондонском протоколе" независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов.
- 1850 год - Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала.
- 1898 год — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испанию покинуть остров.
- 1917 - Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине.
- 1920 год - поздравление "Слава Украине!" было официально введено в украинскую армию.
- 1937 год – в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко.
- 1941 год - Сенат США одобрил резолюцию о поддержке идеи создания государства в Израиле.
- 1943 год - начало восстания в Варшавском гетто.
- 1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для "помощников оккупантов".
- 1947 год – партия "Индийский национальный конгресс" согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.
- 1967 год – члены группы "Битлз" подписали контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет.
- 1971 год – СССР запустил первую в мире космическую станцию "Салют-1".
- 1992 год - Верховным Советом Армении одобрен Герб Армении.
- 1999 - в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии.
- 2000 год - в Румынии вблизи села Рошия-Монтана открыто крупнейшее в Европе месторождение золота (до 300 т золота и 1600 т серебра), разработки заблокированы парламентом после массовых протестов по экологическим, историко-культурным и туристическим соображениям.
- 2005 год - Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.
OBOZ.UA ранее писал, как правильно собрать Пасхальную корзину и о том, что стоит освящать в церкви на праздник Воскресения Христова.
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