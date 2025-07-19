Какой праздник отмечают 19 июля в Украине: все об этом дне

19 июля отмечают как церковные, так и светские праздники. В этот день чествуют святую преподобную Макрину, сестру святителя Василия Великого, а также святого преподобного Дея.

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Кроме того, в Украине отмечается профессиональный праздник – День тренера, а в мире – Международный день караоке. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 июля

Церковные праздники

Преподобная Макрина – одна из самых почитаемых христианок IV века, сестра святого Василия Великого, Григория Нисского и Петра Севастийского. Рожденная в набожной семье Каппадокии, она имела огромное влияние на своих братьев, став духовным наставником Василия Великого.

После потери жениха Макрина решила не выходить замуж, посвятив жизнь Богу. Она приняла монашество, основала женскую обитель и вела строгую аскетическую жизнь. Преподобная Макрина была примером кротости, мудрости, молитвы и преданности духовным ценностям. Ее память почитается как в Восточной, так и в Западной традиции.

Преподобный Дий жил в IV веке в Египте. Был монахом и подвижником, известный за свое смирение и суровую жизнь в пустыне. По преданию, Дий имел дар духовного распознавания, много молился, избегал славы и жил в полном уединении. Его имя связывают с раннехристианской монашеской традицией в Египте, которая впоследствии повлияла на развитие монашества во всей Византийской империи.

День тренера в Украине

Ежегодно 19 июля в Украине отмечают День тренера – профессиональный праздник всех специалистов, которые посвятили себя развитию физической культуры, спорта и подготовке спортсменов. Этот день – возможность почтить труд спортивных наставников, которые формируют чемпионов, вдохновляют детей и молодежь к здоровому образу жизни, дисциплине и целеустремленности.

День тренера не является государственным выходным, однако активно отмечается в спортивных учреждениях, федерациях и клубах.

Международный день караоке

Международный день караоке ежегодно отмечают 19 июля, чтобы подчеркнуть популярность этого вида развлечений. Караоке возникло в Японии в 1970-х годах, но быстро приобрело мировую популярность как социальное, развлекательное и даже терапевтическое явление. Во многих странах в этот день проводят караоке-вечеринки, флешмобы и конкурсы.

Исторические события 19 июля

64 – во времена правления Нерона вспыхнул "Великий пожар": из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожил 4 и значительно повредил 7 кварталов.

1650 – в Чигирине Богдан Хмельницкий заключил военный союз с Турцией.

1822 – французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию.

1870 – началась французско-прусская война.

1900 – открылось Парижское метро.

1996 - начались XXVI Олимпийские игры в Атланте (США).

2022 – Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС.

Кто родился 19 июля

1814 – Сэмюэл Кольт, американский оружейник, промышленник, изобретатель.

1834 – Эдгар Дега (Эдгар-Илер-Жермен де Га), французский живописец, импрессионист.

1892 – Илько Борщак, украинский историк и публицист, дипломат, издатель первого во Франции учебника украинского языка (1946).

1971 – Виталий Кличко, украинский боксер и политик.

1976 - Бенедикт Камбербэтч, британский актер.

В этот день умерли:

1374 – Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из основателей гуманизма (его называют "отцом гуманизма").

1937 – Гульельмо Маркони, итальянский ученый, изобретатель радио; нобелевский лауреат (1909).

1945 – Августин Волошин, президент Карпатской Украины. Погиб в советской тюрьме.

2010 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретатель бортового самописца ("черный ящик").

2022 – Руслана Писанка, украинская телеведущая и актриса театра и кино.

2024 – Ирина Фарион, украинский языковед, педагог, ученый, доктор филологических наук, профессор, политик.

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