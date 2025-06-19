Какой праздник отмечают 19 июня: календарь событий

19 июня в церковном календаре чествуют апостола Иуду, брата Господня по плоти, а мировое сообщество поднимает важные социальные темы, отмечая традиции фермерства, гастрономии и экологии. В мире отмечают настоящей еды, Всемирный день тапас, Международный день коробки, Международный день борьбы против сексуального насилия в условиях конфликта.

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В Украине 19 июня стоит поздравить фермеров с профессиональным праздником. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 июня

Церковный календарь

По христианскому (православному и католическому) календарю 19 июня чествуют апостола Иуду, прозванного также Фаддеем – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он известен как "Иуда, брат Господень по плоти", то есть родственник Иисуса со стороны Иосифа Обручника.

В отличие от предателя Иуды Искариота, апостол Фаддей был преданным последователем Христа и после Воскресения Спасителя активно проповедовал Евангелие на Востоке – в Сирии, Месопотамии и Персии. По преданию, погиб мученической смертью за христианскую веру.

День фермера в Украине

С 2020 года 19 июня в Украине официально отмечается День фермера. Этот профессиональный праздник введен указом президента с целью чествования роли малых и средних хозяйств в развитии аграрного сектора. Именно фермеры обеспечивают продовольственную безопасность, сохранение сельских территорий и традиционное сельское хозяйство, которое является важной частью украинской культуры.

В этот день проводятся выставки, ярмарки, торжества, а также информационные кампании в поддержку фермерского движения. После полномасштабного вторжения тема фермерства стала еще более актуальной, ведь многие хозяйства продолжают работать даже в прифронтовых зонах.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Этот день провозглашен ООН, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия, которое используется как метод ведения войны, уничтожения и унижения гражданского населения. По данным международных организаций, миллионы людей в зонах вооруженных конфликтов, в том числе женщины и дети, становятся жертвами таких преступлений. 19 июня – это день поддержки пострадавших и призыва к ответственности для виновных.

Всемирный день тапас (World Tapas Day)

Это неофициальный гастрономический праздник, который приобрел популярность благодаря испанской кухне. Тапас – небольшие закуски, подаваемые к напиткам. В этот день в разных странах проходят гастрономические фестивали, дегустации и культурные мероприятия, которые популяризируют средиземноморское кулинарное наследие.

День настоящей еды

Этот день призывает потреблять натуральную, минимально обработанную пищу: фрукты, овощи, злаки, бобовые. Инициатива направлена на борьбу с чрезмерным потреблением обработанных продуктов, повышение осведомленности о здоровом питании и устойчивом образе жизни.

Международный день коробки

Изначально придуманный как шуточный праздник среди владельцев котов, которые обожают коробки. День также стал поводом говорить о переработке упаковочных материалов, сознательном потреблении и экологии.

Исторические события 19 июня

240 до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычислил радиус Земли.

325 – принят Никейский символ веры.

1819 – в Ливерпуль прибыла "Саванна" - первый пароход, который пересек Атлантический океан.

1885 – из Французской республики в Нью-Йорк доставлен подарок - статуя Свободы.

1948 – подписана Женевская конвенция "О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах".

1968 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия.

Кто родился 19 июня

1566 – Яков I Английский, король Англии и Шотландии.

1623 – Блез Паскаль, французский философ, писатель, физик, математик.

1941 – Вацлав Клаус, чешский политик: министр, премьер, спикер, президент.

1947 – Салман Рушди, британский писатель индийского происхождения, приговоренный (заочно) в Иране к смерти.

1964 – Борис Джонсон, британский политик и бывший журналист; премьер-министр Великобритании.

В этот день умерли:

1926 – Владимир Оскилко, украинский военный и общественный деятель времен УНР, атаман, генерал-хорунжий Армии УНР, командующий Северной группы войск Директории, убит большевистским агентом ЧК.

1956 – Томас Уотсон, американский предприниматель и организатор производства, один из основателей и первый президент компании IBM.

1984 – Ли Краснер (Lee (Lenore) Krasner), американская художница, работала в стиле абстрактного экспрессионизма. Дочь украинских эмигрантов Анны и Иосифа Краснеров из села Шпиков Винницкой области. Жена американского художника Джексона Поллока.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на июль.

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