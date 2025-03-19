Какой праздник отмечают 19 марта: все об этом дне

В среду, 19 марта, церковь чествует святых Хрисанфа и Дарию, которые проповедовали христианство во времена гонений на верующих. Святой Хрисанф родился в языческой семье, получил хорошее образование, но, изучив христианские писания, принял христианство.

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Он и его жена, жрица Афины Дария, вместе решили вести целомудренную жизнь и проповедовать веру во Христа. Несмотря на многочисленные попытки отвлечь их от христианства, они оба продолжали служить Господу. Из-за проповеди безбрачия они попали под преследование и потерпели мученическую смерть от рук римских палачей. Более того, их тела были похоронены христианами, и к их могилам люди приходили молиться, получая помощь и благословения.

Международные праздники 19 марта

Международный день "Почитай мне"

Международный день клиента

Всемирный день муки

Международная неделя вежливости на дороге.

Исторические события 19 марта

721 до н. е. — первое описанное солнечное затмение, наблюдаемое из Вавилона.

1329 – основано село Верхние Реметы в Закарпатской области.

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений, ставший первым в мире законом об охране авторского права.

1682 - Собор духовенства Франции принял, что Папа Римский не имеет права лишать королей власти.

1831 - первое ограбление банка в США. Эдвард Смит похитил из City Bank of New York 245 000 долларов, за что был осужден на 5 лет тюрьмы.

1917 – в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украины", "Свободная Украина в свободной России". Во время первого украинского праздника Свободы демонстранты разоружали полицию.

1922 – в феврале был издан декрет об изъятии церковных ценностей, что вызвало выступления верующих и протест патриарха Тихона.

1970 - советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Медведев написали открытое письмо на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного с призывом провести демократизацию режима.

1999 – проводится первая трансляция передач iTV из Шаболовки с использованием технологии IP/TV.

Именинники 19 марта

Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена, Илона.

Ранее OBOZ.UA писал, когда в 2025 году отмечают день Владимира.

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