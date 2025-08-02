Какой праздник отмечают 2 августа: все об этом дне

2 августа – дата, сочетающая древние христианские традиции с современными тематическими праздниками. Православные верующие чтят память первомученика Стефана.

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В мире отмечают Международный день блюзовой музыки, День песочного замка, Международный день похмелья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 августа

Перенесение мощей первомученика Стефана

В православном церковном календаре 2 августа чествуют Перенесение мощей святого первомученика Стефана – первого христианина, пострадавшего за веру в Иисуса Христа. Мощи Стефана были найдены в V веке и перенесены в Иерусалим. Впоследствии часть их перенесли в Константинополь. В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, верующие молятся о мужестве, выносливости и защите от неправедного суда.

Международный день блюзовой музыки

Это праздник, основанный на уважении к блюзу как музыкальному жанру, повлиявшему на мировую культуру. Отмечается в первую субботу августа, и в 2025 году приходится именно на 2 августа. Блюз возник в США в конце XIX века среди афроамериканских общин, став основой для джаза, рок-н-ролла и современной популярной музыки. В этот день по всему миру проходят концерты, радиоэфиры и тематические события.

День песочного замка

Sandcastle Day – неофициальный, но популярный праздник, призывающий взрослых и детей создавать песочные замки на пляжах, развивая воображение и чувство красоты. Этот день часто используют как повод для семейного отдыха, конкурсов и мероприятий на побережьях. Его цель – привлечь внимание к простым радостям детства и креативного досуга.

Международный день похмелья

Праздник возник как ироничный ответ на масштабные летние фестивали, в частности в США. Цель этого дня – напомнить об осторожном отношении к алкоголю, а также с юмором подойти к последствиям ночных вечеринок. В социальных сетях этот день сопровождается советами по восстановлению самочувствия и шутливыми сообщениями.

Исторические события 2 августа

1776 – состоялась церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом.

1887 – Ровелл Ходж запатентовал колючую проволоку.

1914 – во Львове украинские политические партии объединились в Главную украинскую раду.

1945 – завершилась Потсдамская конференция.

1964 – Тонкинский инцидент, повлекший эскалацию войны во Вьетнаме

1989 – трагедия на Киевском главпочтамте, в результате которой погибло 11 человек.

1990 – в 14:00 по местному времени иракские войска напали на Кувейт.

1990 – В Днепропетровске начались Дни казацкой славы, посвященные 500-летию украинского казачества.

2014 – суд Тбилиси заочно арестовал экс-президента Михаила Саакашвили по делу о превышении служебных полномочий.

2020 – от МКС вернулась капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, которые участвовали в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле).

2024 – российская подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была поражена украинскими ракетами в порту Севастополя, после чего затонула.

Кто родился 2 августа

1820 – Джон Тиндаль, выдающийся ирландский физик, впервые подробно исследовал рассеивание солнечного света атмосферой, объяснил голубой цвет неба.

1834 – Фредерик Бартольди, французский скульптор XIX века. Автор скульптуры "Свободы" в гавани города Нью-Йорк.

1835 – Элиша Грей, американский изобретатель, опоздавший запатентовать телефон (его на несколько часов опередил Александер Грэм Белл).

1942 – Исабель Альенде, чилийская писательница.

1993 – Сергей Нигоян, участник и один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана, убитый во время противостояния на улице Грушевского в Киеве.

В этот день умерли:

1799 – Жак-Этьенн Монгольфье, архитектор, младший из двух братьев Монгольфье, изобретателей "монгольфьеров"; 1783 братья Монгольфье поднялись в воздух на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом.

1919 – Дмитрий Витовский, украинский политик, военный и литератор, сотник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, полковник, начальный команданте УГА, Государственный секретарь военных дел ЗУНР.

1922 – Александер Грэм Белл, американский ученый, изобретатель телефона.

1923 – Уоррен Гардинг, 29-й президент США с 1921 по 1923, организовал помощь УССР во время первого большевистского голодомора.

1936 – Луи Блерио, французский изобретатель и авиатор, который на самолете собственной конструкции первым пересек Ла-Манш 25 июля 1909.

1997 – Уильям Берроуз, американский писатель из "поколения битников".

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