Какой праздник отмечают 2 марта в Украине: все об этом дне

2 марта – Сыропусное воскресенье, также известное как Прощенное. Это последний день Масленицы, предшествующий Великому посту в православном календаре. Верующие чтят память священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского. Именины сегодня празднуют Федоты, Иосифа, Николая и Арсении.

Видео дня

В мире отмечают Международный день спасения кошек, Всемирный день детского телевидения и радиовещания. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 марта

2 марта – Сыропусное или Прощенное воскресенье, последний день, когда можно употреблять молочные продукты, яйца и мясо перед началом Великого поста. Главная традиция этого дня – просить прощения друг у друга за все образы и грехи, чтобы войти в Великий пост с чистой душой. В Сиропусное воскресенье верующие посещают церковь, где совершается особое богослужение с образом прощения.

Также в Прощенное воскресенье чтят память священномученика Феодота, епископа Киринейского и святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского.

Святой Феодот жил в III-IV веках. Он был епископом Киринея на острове Кипр. Во времена жестоких гонений на христиан, которые устраивал император Ликиний, Феодот открыто проповедовал христианскую веру, за что был подвергнут жестоким пыткам и в конце концов обезглавлен.

Святитель Иов (в миру Иван Борецкий) жил в XVI-XVII веках. Он был выдающимся церковным деятелем, писателем-полемистом и педагогом. Иов Борецкий был избран митрополитом Киевским в 1620 году. Он активно боролся за права православных верующих, укреплял церковную организацию и развивал образование.

Международный день спасения кошек, который отмечается 2 марта, направлен на повышение осведомленности о проблемах бездомных животных и поощрение их спасения. Этот день – это призыв к действиям, чтобы помочь оказавшимся на улице котам и предоставить им шанс на счастливую жизнь. Беспризорные кошки часто живут в опасных условиях, где они могут стать жертвами ДТП, жестокого обращения или болезней.

Всемирный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting) отмечается каждый год в первое воскресенье марта. Инициатива ЮНИСЕФ имеет целью подчеркнуть важность качественного и безопасного контента для детей на телевидении и радио, а также способствовать развитию детского медиа-пространства.

Исторические события 2 марта

1796 – французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией.

1807 – Томас Джефферсон подписал закон, запрещавший ввоз рабов на территорию США, подконтрольные им порты и территории.

1836 – в городке Вашингтон-на-Бразосе на съезде американцев Техаса была провозглашена независимость этого штата от Мексики.

1918 – в УНР принят первый закон о гражданстве Украины.

1918 – войска УНР освободили Киев от большевиков.

1923 – в США вышел первый номер журнала "Time" – 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей.

1933 – премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг"

1943 – Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

1949 – закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 – Франция и Марокко договорились о прекращении протектората и независимости африканской страны, ставшей независимым султанатом во главе с Мухаммедом V.

1965 – США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама.

1972 – с мыса Канаверал стартовал космический аппарат "Пионер-10", первым достигший третьей космической скорости и начал исследовать Юпитер.

1983 – появились первые компакт-диски и CD-плееры.

1993 – основана Академия медицинских наук Украины.

Кто родился 2 марта

1760 – Камиль Демулен, французский журналист, активный участник Великой французской революции.

1793 – Сэм Хьюстон, американский политический деятель, первый президент Республики Техас.

1824 – Бедржих Сметана, чешский композитор, дирижер, пианист, основатель чешской оперы.

1859 – Шолом-Алейхем, еврейский писатель.

1882 – Архип Тесленко, украинский писатель.

1900 – Томас Вулф, американский писатель.

1904 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество").

1931 – Михаил Горбачев, российский политический и общественный деятель, первый и последний президент СССР (1990–1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990).

1942 – Джон Ирвинг, американский писатель.

1962 – Джон Бон Джови, американский рок-певец, композитор.

1968 – Дэниел Крейг, английский киноактер, исполнитель роли Джеймса Бонда в фильмах "Казино "Рояль" и "Квант милосердия".

В этот день умерли:

1835 – Франц II, последний император Священной Римской Империи (1792–1806 гг.), император Австрии (с 1804 г.) Франц I Габсбург.

1887 – Август Вильгельм Эйхлер (August Wilhelm Eichler), немецкий ботаник, разработавший первую классификацию растений, нашедшую широкое применение.

1930 – Дэвид Герберт Лоуренс, один из ключевых английских писателей начала ХХ века.

1935 – Говард Картер, британский археолог-египтолог, в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона.

1977 – Иванна Блажкевич, украинская детская писательница, общественный деятель, просветительница.

1980 – Ярослав Ивашкевич, польский писатель, поэт и драматург.

1982 – Филипп Дик, американский писатель, философ, эссеист.

1991 – Серж Генсбур, французский композитор, актер, режиссер, писатель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Масленицу называют Колодием.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.