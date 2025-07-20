Какой праздник отмечают 20 июля: календарь событий

20 июля по новому стилю чтят память пророка Ильи. После этого дня в народе считали, что не стоит купаться в открытых водоемах – "Илья воду остудил". А дождь на Илью, по приметам, свидетельствует о щедром урожае зерновых и теплую богатую на грибы осень.

Видео дня

В Украине 20 июля профессиональный праздник отмечают металлурги. В мире празднуют Международный день шахмат, День освоения космоса, Всемирный день прыжков. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 июля

Праздник святого пророка Ильи

В православном церковном календаре 20 июля – день памяти святого Ильи, одного из самых известных ветхозаветных пророков. Илью почитают как небесного покровителя дождя, грома, молнии и справедливого наказания. В народной традиции этот день связан с переходом лета к зрелой фазе – от "Петровки" до первых осенних предвестников. Считается, что с Ильи начинаются дожди, а купаться в реках уже не советуют.

День металлурга в Украине

Третье воскресенье июля традиционно является Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. В 2025 году этот праздник приходится именно на 20 июля. Его отмечают те, кто ежедневно работает с металлом, добывает руду, выплавляет сталь и обеспечивает страну стратегическими ресурсами.

Международный день шахмат

Каждый год 20 июля в мире отмечают Международный день шахмат. Эта дата была утверждена ФИДЕ (Международной шахматной федерацией), основанной именно 20 июля 1924 года в Париже.

Шахматы – это не просто игра, а способ мышления, стратегия, интеллектуальная дуэль. В Украине шахматы имеют давние традиции, а в последние годы растет интерес среди молодежи к этому виду спорта. В Международный день шахмат проводят турниры, сеансы одновременной игры, мастер-классы и символические партии на площадях городов.

День освоения космоса

20 июля – также памятная дата в истории космических исследований. Именно в этот день в 1969 году экипаж "Аполлона-11" совершил посадку на Луну, и Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на ее поверхность.

Фраза "Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества" стала символом мечтаний, достижений и веры в технический прогресс. В этот день чествуют инженеров, астронавтов и всех, кто приблизил человека к звездам.

Всемирный день прыжков

Хотя праздник носит шуточный и символический характер, идея заключается в том, чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению. Существует миф, что если бы миллионы людей одновременно подскочили, это могло бы повлиять на орбиту Земли и стабилизировать климат. Конечно, физики это отрицают, но сам праздник используется для активных флешмобов, танцев и акций, направленных на экологическое сознание.

Исторические события 20 июля

1534 – в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1585 – экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения.

1771 – во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов Кафу захватили запорожские казаки полковника Афанасия Ковпака.

1917 – зарегистрирована торговая марка "BMW".

1917 – представители южно-славянских народов подписали Корфскую декларацию об объединении в единое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

1924 – основана Международная шахматная федерация. Теперь этот день отмечается как Международный день шахмат.

1944 – мятеж немецкого движения сопротивления с целью убить Гитлера и осуществить государственный переворот.

1969 – американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.

1976 – посадочный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Кто родился 20 июля

1304 – Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из основателей гуманизма.

1754 – Дестют де Траси, французский философ, политик и экономист. Ввел в научный обиход термин "идеология".

1811 – Владимир Караваев, киевский хирург, основатель современной офтальмологии, один из организаторов медицинского факультета в Киеве и первый его декан.

1822 – Грегор Мендель, католический священник и моравский биолог и ботаник, основатель современной генетики.

1850 – Георг Элис Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов. Профессорировал в Геттингене и Черновцах.

1864 – Эрик Аксель Карлфельдт, шведский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1931 года (посмертно).

1888 – Зельман Ваксман, биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1952 года "за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза".

1933 – Кормак Маккарти, американский писатель, прозаик и драматург, современный классик, лауреат Пулитцеровской премии.

1972 – Игорь Бедзай, офицер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Герой Украины.

В этот день умерли:

1945 – Поль Валери, французский поэт и философ, яркий представитель французского символизма.

1973 – Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, философ, мастер боевых искусств, инструктор и актер боевого кино.

1990 – Сергей Параджанов, украинский и армянский кинорежиссер, один из представителей волны "украинского поэтического кино".

2017 – Честер Беннингтон, музыкант, вокалист рок-группы "Linkin Park".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают День Анны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.